直播｜李家超到立法會出席首次互動交流答問會

行政長官李家超早前宣布把特首答問大會「升級」為互動交流答問會，首次互動交流答問會今早（18日）在立法會舉行。他早前指互動交流答問會可就宏觀、重大和策略性的議題，以大局觀和宏觀角度，讓行政長官和立法會議員共議香港的施政方案和目標。《香港01》將全程跟進直播。



特首李家超5月16日早上出席行政會議前見記者。立法會在月5月18日舉行第一次的「行政長官互動交流答問會」，他期望可以釋放和提升更多「愛國者治港」的力量和價值。(盧翊銘攝）

今次會以「二十大及兩會精神」作主題，分兩節進行。第一節的議題是「安全和穩定」，會以二十大報告中三個有關章節為基礎進行討論。第二節的議題是「發展和幸福」，會以二十大報告中五個有關章節為基礎作討論。

他表明希望利用今次互動交流答問會，諮詢議員三個問題：

（一）如何「弘揚以愛國愛港為核心，和『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統」？這一點我相信與穩定有關。

（二）香港有良好的高等教育基礎，是亞洲唯一擁有五間百強大學的國際城市。如何發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐？

（三）未來將會有多項大型土地發展、基建項目陸續推出，包括北部都會區、交椅洲人工島等。有甚麼融資和公私營合作方案，既減輕政府的財政負擔，又能把有為政府和高效市場更好地結合起來？