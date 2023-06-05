區議會改革｜吳秋北冀容許跟進政府工作 麥美娟：有違基本法

立法會今日（５日）舉行《2023年區議會（修訂）條例草案》委員會，就條例草案逐條審議。會上多位議員關注條文詳細字眼及條文用意。



行會成員、工聯會立法會議員吳秋北指，《草案》中描寫的職能「寫得太死」，質疑「是否政府不諮詢就不需要說？」他建議政府在《草案》中「寫寬少少」，容許區議會跟進政府工作等，惟遭民政及青年事務局局長麥美娟反駁指倘「寫寬啲」，便有違《基本法》對區議會的初心定位。



黎棟國。（資料圖片/林靄怡攝）

基本法用「職權」條文用「職能」 專員稱無分別

《草案》中列明「修訂《區議會條例》，以修改區議會的職能及組成」，新民黨立法會議員黎棟國提到，《基本法》第97條的「區域組織的職權和組成方法」，用字為「職權」，惟《草案》卻以「職能」為條文用字，質疑區議會的「職權」與「職能」有何分別。他認為倘兩者意思相若，為何當局不統一用字，避免誤會？

法律草擬專員表示，根據英文有關用詞涵義，「職能」（Functions）亦包括「權力」（Powers）意思，認為有關定義已夠廣闊，「職權」與「職能」在法律效力上沒有分別，故有此修訂。

《草案》中有關區議會職能的用字及內容亦受到議員關注，金融界立法會議員陳振英指在香港的法律條文中，「民生」一詞非常用字，質疑當局倘用「民生」兩字會否令市民難以理解。法律草擬專員解釋，該用字是跟隨政策局要求而採用。

議員質疑區議會職能「寫得太死」

立法會「A4聯盟」楊永杰指，《草案》中要求區議會「接受政府諮詢」，認為這顯示區議會變得被動，詢問當局會否將該條例改為「接受諮詢及提供意見」。吳秋北認為「職能上現時寫得太死」，反問：「（用字為）接受政府諮詢，是否政府不諮詢就不需要說嗎？」他追問當局條文可否「寫寬少少」，加入容許區議會跟進工作等條文。

民政及青年事務局局長麥美娟重申，「接受政府諮詢」的寫法是跟隨《基本法》，要強調區議會在《基本法》中的初心定位，惟她強調「聽到其他意見係咪唔可以講呢？都唔係嘅」，指在其餘條例中已說明區議會要聆聽及收集市民意見並提交至政府。

至於吳秋北所指的「寫寬少少」，麥美娟於會上朗讀《基本法》第97條的條文後，反駁指是次修例是為了讓區議會回到諮詢組織的定位，「所以吳議員如果話係咪應該要再寫寬啲，包括佢（區議會）有跟進之後嗰啲功能，或者監察嘅功能，呢個似乎就唔係喺《基本法》第97條入面去定嘅。」吳秋北回應指：「我……我嘅意思唔係話要突破第97條，或者違反97條，其實係區議會層面上面我哋係可以有呢啲空間。」