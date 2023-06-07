港鐵4日「特別車費日」共回贈7200萬元　8月19日「加場」

港鐵票價調整機制3月變更後，需調整在「服務表現回贈」安排下須就事故所撥出的金額，以及把撥出的金額用作推出「特別車費日」，向乘客提供車費半價優惠。立法會議員張欣宇提出書面質詢，促政府交代特別車費日向乘客提供的總回贈金額。



運輸及物流局局長林世雄稱，港鐵公司須就2022年的事故撥出1.03億元回饋乘客，已分別在4月8、9日及5月13、14日推出「特別車費日」，4天共有約1,800萬乘客人次受惠，涉及總回贈金額約為7,200萬元。由於金額尚餘超過2,500萬元，港鐵公司將於8月19日再安排一天「特別車費日」。



林世雄說，港鐵4日特別車費日共回贈7200萬元，尚餘超過2,500萬元未回贈。（資料圖片）

議員促交代港鐵高層薪酬及花紅發放準則

另外，民建聯立法會議員李慧琼提出書面質詢，稱有聲音指港鐵公司高層管理人員的薪酬及花紅應與鐵路服務表現掛鈎，以促使管理人員盡力改善管理和服務質素，促政府交代相關薪酬及花紅準則。

對此，林世雄回覆指「與表現掛鈎的薪酬」由公司董事局薪酬委員會負責釐定，過程中會考慮嚴重鐵路事故以及乘客和員工相關的安全指標等。因應去年兩次嚴重鐵路事故，運輸及物流局局長早前已致函港鐵公司董事會主席，要求認真考慮包括提供安全可靠鐵路服務、達到公眾期望等所有因素，港府會要求港鐵檢視現行評核表現的機制能否適切回應公眾期望，以及充分反映高層人員薪酬和鐵路服務表現的關係，並會在薪酬委員會監督有關進度。

港鐵公司將於8月19日再安排一天「特別車費日」。（資料圖片/廖雁雄攝）

預料小組年中完成保養檢討 並向政府提交報告

另外，就去年的兩宗鐵路事故，港鐵宣布進行資產管理及維修保養制度全面檢討。全面檢討及小組的工作已於今年年初展開，預期今年年中完成，小組亦會向運輸及物流局局長提交報告。政府會在董事局及其他工作平台與港鐵密切跟進檢討報告建議。