李家超：推新型工業化初見成效　扭轉製造業佔生產總值下降趨勢

行政長官李家超指，推動新型工業化已經初見成效，成功扭轉製造業佔本地生產總值比率的下降趨勢。他又指，通過「再工業化資助計劃」資助設立的智能生產線，由去年中約30條，增至現時逾50條，亦正推進設立微電子研發院和人工智能超算中心的工作，未來提供更多高科技核心技術的硬件配套，支援更多企業轉向智能生產。



李家超在香港工業總會「工業家論壇2023──創科新時代 工業啟新章」致辭時說，香港必須推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，在高端智能製造業和工業4.0發展提速提效，全力實現新型工業化。

他指，本屆政府上任以來，推進多項支持新型工業化的項目，公布了《香港創新科技發展藍圖》，引領香港實現國際創科中心的願景。《藍圖》提出的四大方向之一，正是完善創科生態圈，實現香港新型工業化。

為了有效推動新型工業化的發展，他指已從頂層設計着手，在創新科技及工業局轄下設立新的「工業專員」，專職專責，統籌和督導新型工業化的策略和工作。他很高興立法會議員支持這項建議，財委會已經批准開設職位的撥款，創新及科技局會盡快展開招聘。

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，推動新型工業化，是實現高質量發展的關鍵，新時代下，創科與工業發展密不可分，所以政府已明確提出發展新型工業化。他表示，會從人才、技術、基建等多方面推進新型工業化發展。