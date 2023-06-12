狄志遠：救護車出入難賣樓發展商卻步　倡賣地條款強制私樓建院舍

本港安老院和殘疾人士院舍供不應求，立法會福利事務委員會今日（12日）討論鼓勵發展商在私人發展項目興建院舍。新思維立法會議員狄志遠表示，在私人樓宇下興建院舍或引致「十字車出出入入」，質疑房屋對市民的吸引力下降，繼而令發展商抗拒興建院舍。選委界立法會議員陳沛良則關注政府會否以「加入樂齡科技」為興建條款之一。



署理勞工及福利局局長何啟明僅表示，項目吸引程度由市場主導。至於加入樂齡科技要求，何啟明強調，私人發展項目非政府資助項目，難以加入額外興建要求，要視乎院舍的發展定位。



政府鼓勵發展商在私人發展項目中興建及營運安老院，狄志遠指應該在賣地條款之中強制興建。（資料圖片）

政府鼓勵發展商在私人發展項目中興建及營運安老院，何啟明表示計劃於本月底放寬現行做法，不再限制每幅地可獲豁免地價的合資格安老院舍數目，院舍總樓面面積上限亦會放寬至1.2萬平方米，另外在計算發展項目總樓面面積時，可寬免院舍的總樓面面積，會試行3年後再作檢討。

狄志遠表示，計劃原意相當好，惟放眼現正實施該計劃的院舍卻未有如預期中受歡迎，形容為「可有可無」，對整體增加院舍供應量的幫助微乎其微，相信是次計劃發展商反應會依然冷淡。他直言：「十字車出出入入，對市民有吸引力？」他續指，政府倒不如在賣地時，加入興建院舍、人力資源分配、使用樂齡科技等條款。

何啟明表示，項目是否受歡迎將由市場主導。政府方面補充指，相關建議已加入賣地條款中，2018年至今年5月，在18個發展項目中，發展商為香港提供了逾10萬平方呎樓面面積的院舍設施。

賣地條例加入樂齡科技 何啟明：條例無法硬性規定

陳沛良同樣關注，政府會否要求發展商在建造院舍時加入樂齡科技。何啟明表示，私人安老院有相應的監管條例，私人院舍非政府資助項目，因此政府只會向發展商提出牌照基本要求，故發展商為其院舍加入哪種類型的設備，都由發展商自行決定。