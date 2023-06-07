院舍修例三讀通過　新人手規定推延兩年生效　業界稱難請護士

立法會今日（7日）三讀通過《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，修訂包括提高最低人手規定、調高每名住客的最低人均樓面面積、加強對院舍營辦人的問責等。草案通過前，政府也有調整修例建議，包括將新的人手規定生效日期推延兩年。



安老業界表示，現時院舍聘請不同職系的人仍有困難，相信推遲生效有助業界準備；至於調高住客的最低人均樓面面積，業界料在過渡的8年間會有小型院舍結業或合併。



香港人口高齡化。（資料圖片）

2025年才有約2000名護士完成訓練

安老服務協會主席陳志育認為，政府調整修例建議是基於實際人手情況，因修例提高的人手規定涉及護士，很多院舍也要額外招聘才能符合法例，惟現時市場上仍有很多空缺，仍未能填補，「政府都見到實際情況人手短缺，都好現實。」他續指，知道政府未來或推出新措施，包括讓業界聘請非香港註冊的護士，以填補人手需求。

香港安老及復康服務聯會主席李伯英也表示，人手問題的關鍵在於護士，當局估計2025年，各院校合計將有約2,000名護士完成訓練，相信新的人手規定延後生效，能幫助到業界，「（現時）唔係業界唔想請，而係市面無咁嘅人力資源，真係希望到2025年嘅時間真係有足夠人手。」

預料會有小型院舍無法提高人均面積而結業

另外，按修例建議，院舍會有8年時間過渡，調高住客的最低人均樓面面積，其中高度照顧院舍要增至不低於9.5平方米，而中、低度照顧院舍則要增至8平方米。陳志育表示，相信8年對業界而言，有充足時間作準備及安排，但預料過程中會有小型院舍因法例修訂要結業、或合併方式調整其營業，「都係要面對，公眾對院舍服務都有高嘅期望。」他續指，近年也有多間新院舍，相信小型院舍結業、合併等情況不會對整體宿位供應造成很大影響。

李伯英表示，本港安老業是要優化、並走向專業化，但香港在人力資源與地方上確實有短缺，而人均樓面面積9.5平方米則是合約院舍的標準，今次修例算是「喺可行、行之有效嘅方法下實踐。」但他認為，香港安老宿位供應未來仍有很大挑戰，促政府未來要加快腳步，解決土地及人力資源的問題。

他也提到，修例後院舍要縮減床位也是必要，估計60人或以下的院舍受的影響最大，據他粗略估算，現時60人的院舍，要符合新人手規定及人均樓面面積要求，床位會減少至41個，但同時院舍需聘用更多人手，保守估計人工支出會多數萬元，變相支出增、收入減，營運上會有很大困難。