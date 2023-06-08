院舍人手｜銷售員感被「捽數」壓力大　冀招聘會找愛心工作謀轉行

院舍長期人手短缺，港府本月19日起推出「院舍輸入護理員特別計劃」引入非本地護理員。同時，勞工處今日（8日）起在灣仔舉行為期兩日的院舍服務業大型招聘會，有約30間機構參加，提供超過1600個院舍服務業職位空缺。



有持內地註冊護士牌照的市民到場了解行情，指香港院舍護士前景佳、人工高，正考慮在港同考護士牌，加入院舍行列；另有銷售員有感常被上司「捽數」壓力大，加上家有長者對照顧者的辛酸感同身受，因而計劃轉行，找一份有愛心的工作。



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勞工處灣仔辦招聘會 提供1,600個院舍服務業職位

勞工處今起在灣仔修頓球場舉行為期兩日的大型招聘會，共有約30間機構參加，提供超過1,600個院舍服務業職位空缺，包括護理員、職業治療師、護士、物理治療師及保健員等。

職位月薪介乎$14,000至$23,000

招聘會中，超過95%為全職空缺，大部份月薪介乎14,000元至23,000元，當中，約87%的職位空缺的學歷要求為中五或以下，約75%無需相關工作經驗。參加機構於會場設置攤位，求職者若有心水職位可即場遞交申請，亦有機會即場面試。招聘會上午人流不算多，僅數十人入場，有部份求職者即場填表。

陳先生曾於內地從事醫護工作，有內地註冊護士資格，希望在港找一份護士相關工作，也正考慮在港重新考牌。（張浩維攝）

28歲擁內地註冊護士資格市民指香港院舍工作前景佳

28歲的陳先生數年前來港，今日主要陪伴家人到招聘會，亦想為自己尋覓一份工作。他稱在內地從事醫護工作，在內地有註冊護士牌照，希望在港找一份護士相關工作，亦正考慮在港重新考牌。

他稱內地院舍護士月薪只有7,000至8,000元，期望香港可有3萬元人工，「香港機會算係多，始終香港缺人，（就業）空間比較大，我係內地有護士牌，即使可能跟不上香港要求，但都有返咁上下經驗，希望可以優先考慮。」

曾從事IT行業及銷售員的楊先生（右），指家有長者，對照顧者的辛苦感同身受。（張浩維攝）

有求職者曾從事IT工作及銷售員 去年辭職停工一年學技能

另一求職者楊先生36歲，過去曾從事資訊科技（IT）工作及銷售員，今日期望找一份二級康復導師工作，因不需要考牌。他表示，早前做銷售員時不時被上司「捽數」，有感壓力太大，故辭職停工一年，上網學技能。

照顧患認知障礙症外婆 盼投身院舍行業：行業缺人有前景

被問到投身院舍行業原因，他指因覺得行業缺人有前景，另一方面亦因平時照顧患認知障礙症的外婆，不時要照顧她三餐及帶她覆診，「感同身受，覺得照顧者好辛苦，想投入呢行，做呢行最緊要有愛心，之前做嘢太辛苦，𠵱家想做啲真係我想做嘅嘢。」

形容輸入外勞是沒有辦法中辦法 求職者楊先生：冇人照顧班長者好慘

問及對院舍輸入外勞看法，楊先生指相信是「沒有辦法中嘅辦法」，因香港若無人接手做，未來幾年65歲人口增長更加快，「唔輸入冇人照顧班長者，就會好慘。」

扶康會是其中一個設攤位的院舍機構，攤位負責人表示，院舍行業人手短缺問題嚴重，因工作涉及照顧長者起居，不少年輕人覺辛苦及外面選擇較多，故不願入行，令行業更加青黃不接，冀在今次招聘會中補充人手，「越多越好」。