最低工資｜民建聯倡設立應急調整機制　應對經濟大幅衰退

優化法定最低工資檢討機制第二階段諮詢周日（25日）完結，民建聯按最低工資委員會建議，設定網上問卷的題目，並在今個月內訪問426位九龍東市民。



調查發現，超過九成受訪者期望落實最低工資水平「一年一檢」，超過八成受訪者同意採用指標構成的方程式調整法定最低工資水平。民建聯提出五大建議，包括對最低工資「設置一條底線」，和不時檢討有關指標或方程式。



顏汶羽建議政府需要「設置一條底線」，當經濟大幅衰退、領取最低工資人士大幅上升和失業率大幅上升等情況，可緊急檢視及調整最低工資水平。（李宇婷攝）

調查用指標或方程式 過半人認為每兩年檢討一次

調查亦發現，物價變動、工資水平及整體經濟表現，為三大受訪者同意採用的指標，或以相關指標構成的方程式，來調整法定叢低工資水平。近九成意見認為有關指標或方程式，需定時或按情況及需要作出檢討，其中超過一半表示，要每兩年檢討一次。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽建議政府，未來採用指標或以指標構成的方程式調整法定最低工資水平，亦需要不時檢討有關指標或方程式，惟有關檢討相隔時間不宜太短及太過頻密，以避免政策改變頻繁令勞動市場出現不必要的波動及不穩定性。

民建聯建議落實最低工資「一年一檢」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

倡經濟衰退可凍結甚至下調最低工資

顏汶羽指，假如法定最低工資只增不減，在面對經濟下滑的時候必然會對中小企僱主產生影響，因此建議政府需要「設置一條底線」，當香港經濟情況步入衰退，出現例如領取最低工資人士大幅上升和失業率大幅上升等情況，最低工資委員會應立即啟動審議程序，參考其他經濟數據後，就是否需要下調或凍結法定最低工資水平進行協商，再向行政長官提出建議，以便平衡香港經濟發展。

其餘三項首階段已提出的建議包括落實「一年一檢」、設立具體參考基準數據調整法定最低工資水平，以及以「與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位」的工資水平掛鈎方程式。