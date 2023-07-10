港海關赴西安學習文物鑑別　何珮珊：堅定不移打擊非法販運文物

海關關長何珮珊今日（10日）在西安出席「內地與港澳防止文物非法販運能力建設研修班」開班儀式上，勉勵學員要肩負保護及傳承中華歷史文化的重任，同時表示香港海關會繼續堅定不移地推動內地與香港及澳門三地聯手打擊非法販運國家文物的執法合作。



何珮珊率領30名海關人員及50名「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）成員到西安認識國家文物保育工作。她今日聯同國家文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群，出席由國家文物局及香港海關首次合辦的「內地與港澳防止文物非法販運能力建設研修班」開班儀式。

研修班為期一周，共61名來自內地與港澳的執法及文物保育人員參與，其中包括30名香港海關人員。參與的香港海關人員將成為部門「國家文物鑑別專隊」的成員，負責支援其他前線人員鑑別和處理國家文物。

其後，何珮珊帶領50名參與「Customs YES」絲綢之路暑期文化考察團的成員，參觀陝西考古博物館。何珮珊和李群更與團員們參與秦俑修復工作坊，體驗嚴謹和細緻的文物發掘和修復工序，認識國家對保護與傳承文化遺產的精神。何珮珊鼓勵團員要把握機會學習國家的歷史與文化，積極投入考察團的行程，並在回港後，與身邊的人推廣博大精深的中華文化。

何珮珊此行亦會禮節性會晤西安海關，就深化雙方合作事宜交換意見。