衞生事務委員會兩個鐘傾三大議題　陳凱欣轟「根本傾唔哂」

今日（14日）的立法會衞生事務委員會議題，包括控煙措施的最新情況、建議修訂《牙醫註冊條例》和慢性疾病共同治理先導計劃，惟立法會小組委員會會議一般只有兩小時，有議員反映委員會有20個委員，每人問4分鐘都80分鐘，三個議題每人只發言一次都要240分鐘，兩小時根本討論不完。



盧寵茂出席立法會衞生事務委員會會議。（立法會直播截圖）

政策推出突然 會前會後無諮詢議員

中聯辦主任鄭雁雄今日 （14日）接受立法會主席梁君彥邀請，出席立法會午宴，衞生事務委員會就在上午舉行，主席張宇人在會議開始時指，今日有貴賓來午宴，所有人都應該12時45分出席，他指會盡量揸緊時間，希望同事諒解和配合。

前食物及衞生局政治助理、委員會委員陳凱欣在會上指，理解有政策推出得比較突然，但每次委員會都突然有比原定計劃更多的議題，對委員來說，討論時間比記者會更短。她續指，醫務衞生局沒有習慣在會前或會後諮詢議員，促局方和委員會檢討和改善。

時間不足 張宇人多次促書面查詢及答覆

醫務衞生局長盧寵茂回應指，局方在重要議題上趕時間，考慮到今日的會議是暑假前最後一個會議，特別是控煙目標達至7.8%的吸煙率，辛苦議員要在短時間內消化諮詢文件。至於會前會後的溝通，局方抱持開放態度，暑假無休聽議員的意見，「亦可以接收......」此時盧寵茂被張宇人打斷，指「對唔住局長，我要.....已經過咗時間，你書面回答」，並讓下一位立法會議員林順潮發言，同時指不會給予自由黨立法會議員邵家輝第二輪發言時間，請他稍後書面質詢局方。

陳永光、陳凱欣和林哲玄在衞生事務委員會會議坐在一起，互相「補位」發問。（立法會直播截圖）

陳凱欣、林哲玄接連問牙醫服務被指離題

坐在立法會醫學界議員林哲玄旁邊的陳凱欣，在第二個議程關於建議修訂《牙醫註冊條例》時，提到現時未有完整的牙醫服務，盧寵茂表示世界各地都沒有可能在公營醫療內向市民提供所有牙科服務，問及完整牙科服務的定義。

陳凱欣先在張宇人截至前說：「主席我補一句啫，咩叫完整的牙科服務，公務員就有......」張宇人即說：「唔係，對唔住，我諗你唔好再發言，我已經畀長咗時間，你永遠都將其他啲嘢跨埋入嚟，今日呢個議題係講修訂，唔係講牙醫政策好唔好......下一位林哲玄議員」，陳凱欣同時說：「我都再講，你4分鐘.......阿主席你呢個評論我唔係好接受」，二人同時說話「聲疊聲」，各不相讓。

林哲玄、陳凱欣和民建聯議員兼中醫師陳永光，今日坐在一起互相「補位」發言。林哲玄發言時代陳凱欣發問，張宇人在局長回應前，重申今日不是討論完善牙醫政策，又指希望議員不要揣測其他議員的想法。陳凱欣反駁：「無揣測呀喺隔離傾計。」張宇人說：「我依加主持緊個會議。」陳凱欣再反駁：「你亂咁揣測我哋！」

後來在討論慢性疾病共同治理先導計劃時，由於時間緊迫，張宇人將發言時間壓縮為「連問連答3分鐘」，結果再次發生官員未來即場回答問題，要往後書面回應的情況。

陳凱欣指局方趕在暑假前完成三大議題，但會議時間「根本傾唔晒」，亦對局方會前會後不作簡介或跟進感到氣憤。（李宇婷攝）

陳凱欣倡會前會後簡介或跟進

陳凱欣在會後向《香港01》指，「呢3個議題都係大嘢，個個後面都有爭議，點傾得晒，超時10秒都唔得」。她表示明白議程趕迫，但以前在政府部門工作時，會在委員會前設簡介會，或者會後跟進，但局方這半年都未有會後跟進，自己曾和其他三名議員聯署要要求開會跟進九龍醫療服務，但局方一直以忙為由拒絕，對於會前會後不作簡介或跟進感到氣憤。

她續指委員會一般每次只有兩個議題，如會議有三個議題，委員會主席會延長會議時間。陳凱欣說，雖然可以延長會議，但每次都延長時間不是辦法，正如今日的會議後有一個重要的午宴而無法延長，變相只能壓縮議員發言時間。被問到張宇人和盧寵茂有否承諾改善，她回應指沒有。

梁熙指控煙措施的52頁官方文件，是在會議前一天發出，而這種情況過去已多番出現。（立法會直播截圖）

梁熙：局方開會前一天發出52頁控煙文件

有份出席今日委員會的民建聯立法會議員梁熙向《香港01》表示，以今年3月10日的衛生事務委員會為例，需要討論修訂《護士註冊條例》，和醫療人力推算2023兩個議題。可是今天除要討論《牙醫註冊條例》外，還有控煙措施以及慢性疾病共同治理先導計劃，前者因為當局早幾天公布了諮詢文件而備受關注，而後者又屬於本屆政府提到的一個新措施，故此基本上每一個項目都廣受議員關注，編排了三個議程未免有點趕急，難怪有議員不滿。

他續指，控煙措施的官方文件更厚達52頁，只是會議前一天才發出，亦使議員的準備時間進一步壓縮。這種情況過去亦多番出現，希望當局亦可以加緊留意改善。