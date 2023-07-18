法律高峰論壇　李家超︰積極對接國家就國際法律人才的重大需求

「香港法治營商環境──法律高峰論壇2023」今（18日）早舉行，特首李家超致辭指提到，香港積極對接國家就國際法律人才的重大需求，持續提升與內地和國際機構的合作深度，推進與海內外機構就涉外法律議題的交流互鑑。



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李家超指，香港在國家「十四五」規劃的支持下，正全面建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心。香港是國家唯一實行普通法制度的城市，擁有豐富的法律人才資源，眾多國際法律組織落戶香港，也是全球最受歡迎的仲裁地點之一。香港全力為海內外企業提供優質多元的法律和爭議解決服務，成為企業堅實的法律後盾。

他提到上星期到立法會出席「行政長官互動交流答問會」，與議員共商如何把香港建設成為「中外國際法律人才培訓基地」。他指多位議員都提出創新而務實的觀點，有利於大家凝聚共識，攜手推動香港助力國家培養具有國際視野、精通國際法的法律人才。李家超稱，有信心香港可以為國家在全球治理體系中加強話語權和影響力作出貢獻。

他又指，本屆政府全力鞏固香港法治，培育法治教育領袖，全方位推動市民大眾自覺維護以《憲法》和《基本法》構建的特區憲制基礎。同時，特區政府全力支持司法機構依法行使審判權，保障司法和檢控人員依法履職盡責，維護司法公正和法治精神，不受外部勢力干預。

林定國︰一直致力保持香港法律制度的競爭力

律政司司長林定國指律政司一直致力保持香港法律制度的競爭力，包括確保支持仲裁的法律框架與國際接軌，同時積極優化香港與內地就民商事司法互助的機制，便利和保障跨境民商事活動。

他提到時至今天，香港和內地已達成共九項民商事司法互助的安排，涵蓋法律程序的協助、仲裁事宜，以及相互認可和執行有關公司清盤程序和其他民商事法院的判決。律政司亦正爭取盡快落實《內地民商事判決（相互強制執行）條例》，為兩地相互執行民商事判決提供更全面更有效的機制，減低當事人提出平行訴訟的需要，進一步增強香港作為爭議解決地點的競爭力。

林定國又指，律政司會繼續積極面向內地，包括粵港澳大灣區城市，以及國外，推廣香港作為國家「十四五」規劃下「亞太區國際法律和爭議解決中心」的優勢，說好香港的法治故事。就此，我們計劃進一步深化與內地相關部委和持份者的合作，透過多元化的交流和能力建設活動，讓香港業界掌握如何能更好地服務內地企業以及國家發展，同時推動香港與內地交流互鑑，互惠共贏。