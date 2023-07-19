廈門港已經全自動化　易志明：香港要加快追趕

立法會主席梁君彥帶領的訪問團繼續夏門之行，參觀了廈門自由貿易試簽區。行程視察了大數據服務中心、廈門國際航運科創中心及廈門海上世界，考察當地在大數據、航運物流、口岸進出口和法律服務方面等的支援。立法會航運交通界議員易志明說，廈門港已經全自動化，香港在這方面要加快追趕。



易志明表示，廈門港已經全自動化，以往以先進和高效見稱的香港碼頭設施已經相對落後，認為要在數碼平台方面加快追趕。他說香港碼頭部份工作已經自動化，正向政府申請使用無人駕駛車輛。至於若現時的碼頭要搬遷，易志明認為一定要有新碼頭設於新界西，已經向政府了解龍鼓灘的水深，以進一步研究是否適合設立新碼頭。

另一隨團的立法會議員周浩鼎則表示，廈門設置了統一電子平台，並就「一帶一路」國際爭議解決設置平台。他指香港和廈門在國際爭議解決方向有更多合作，相信廈門企業在與「一帶一路」國家合作時，也可使用香港的爭議解決及仲裁服務。

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葛珮帆等5人訪合肥 明參觀多間科企

而5名科創背景的立法會議員，包括葛珮帆、邱達根、吳傑莊、尚海龍和黃錦輝，昨日（18日）前往安徽合肥考察6日，獲省委書記韓俊．省委常委張韻聲和張紅文、中國科學技術大學校長包信和，以及科技、經信、商務廳領導接見。

議員今日前往科大訊飛、華恆生物和聯寶科技參觀。吳傑莊即場試用訊飛翻譯筆，也體驗了利用AI語音系統可以即時翻譯多種語言，改功課更不需一分鐘，即時尋找合適答案。

一行人明天將參觀多間大型創科企業，又會參與論壇，講到人工智能等主題，並與業界探討科技創新合作。