5局長兩日分別走訪內地城市　港府政策局真空三分一｜政壇諸事町

暑假來臨，行政會議、立法會都休會，多名局長趁本港沒有太多公務會議參與之際，近日紛紛到訪內地，昨、今兩天（19、20日），有五位局長分別訪問大灣區城市，最遠的有北京，打開政府新聞處稿庫，都是局長到訪這、訪問哪，即管看看局長的行程有看點。



今日在內地的包括保安局局長鄧炳強到佛山、中山交流打擊跨境罪案，還在佛山看了一場融合創新科技與傳統的武術表演，指對局方工作大有啟發；運輸及物流局局長林世雄到深圳試乘自動駕駛車輛，更說明年也要在香港推行；環境及生態局局長謝展寰到訪廣州市，參觀行程豐富，由養豬場到菜農場再到馬場。

昨日在內地的政制及內地事務局局長曾國衞到北京與國家發改委會會面，就粵港澳發展深入交流。房屋局局長何永賢到佛山參觀建築機器人，又到珠海了解組裝合成組件生產流程；

繼五位局長出動北上，教育局局長蔡若蓮再接力，明日（21日）亦會啓程前往廣州，出席國家教育部舉辦的活動。

保安局局長鄧炳強今日（20日）完成多月來走訪粵港澳大灣區所有城市的行程。圖示鄧炳強（中）拜訪中山市公安局。（政府新聞處）

訪遍大灣區所有城市 與佛山中山談打擊跨境罪案

保安局局長鄧炳強昨日（19日）拜訪佛山市副市長等，與對方就加強打擊跨境罪案交流意見，又到肇慶參觀肇慶小鵬汽車智能網聯科技產業園，了解電動汽車的發展。今日（20日）鄧炳強到中山拜訪中山市公安局及中山市副市長等，再次就打擊跨境罪案交換意見，之後又回到佛山參觀南海飛鴻館，欣賞武術表演，不僅讚揚當地利用創新科技呈現傳統武術的多樣性，完美將傳統與現代結合，更指其創意手法對局方未來的工作大有啓發。

鄧炳強說，結束中山市的訪問後，便完成自本年四月起訪問粵港澳大灣區所有城市的行程。

房屋局局長兼香港房屋委員會（房委會）主席何永賢聯同房委會轄下建築小組委員會和投標小組委員會委員昨日（19日）到訪佛山和珠海，考察粵港澳大灣區城市就研發和應用創新建築科技的最新情況。圖示何永賢（右二）與建築小組委員會主席陳志球博士（右一）到佛山廣東博智林機器人有限公司參觀。（政府新聞處）

參觀建築機器人、組裝合成科技

房屋局局長兼香港房屋委員會（房委會）主席何永賢昨日（19日）到訪佛山廣東博智林機器人有限公司，聽取該公司介紹各類建築機械人的研發、製造與應用，及建築信息模擬（BIM）等建築科技的發展。下午轉抵珠海，參觀廣東海龍建築科技有限公司，了解「組裝合成」（MiC）組件的嚴格生產流程和品質監控，及其研發和應用的最新趨勢。

何永賢表示，內地的建築科技發展迅速，從技術、產品研發到人才培訓，皆做到自主、高質量發展。

運輸及物流局局長林世雄昨日（19日）到深圳進行一連兩日的訪問，加深了解當地在交通運輸管理和推動自動駕駛車輛的最新發展。圖示林世雄（左）拜會深圳市政府黨組成員張禮衞（右），就如何加快粵港澳大灣區交通網絡的互聯互通和加強合作推動智慧交通等交換意見。（政府新聞處）

參觀深圳自動駕駛車輛 擬明年在港推行

運輸及物流局局長林世雄昨日（19日）到深圳進行一連兩日的訪問，加深了解當地在交通運輸管理和推動自動駕駛車輛的最新發展。今日（20日）先後於福田區和南山區試乘自動駕駛車輛，參觀深圳元戎啟行科技有限公司（元戎啟行）的總部。深圳市福田區人民政府與該公司合作，於2021年進行自動駕駛的士（Robotaxi）道路測試和試運營，提供近百輛Robotaxi供市民免費預約試乘。

林世雄認為深圳市在智慧出行方面擁有寶貴經驗，值得香港學習和借鑑，又指：「運輸署近日提出《策略性研究》的四個運輸策略概念，當中包括『推動自動駕駛車輛發展』，並會在明年陸續推展各項先導計劃，以期在2025年公布以構建可靠、安全、智能和環保高效運輸系統為目標的運輸策略藍圖。」他亦指會因應香港的實際情況，適當地套用深圳市在智慧出行的經驗，以期完善運輸策略藍圖。

環境及生態局局長謝展寰昨日（19日）早上到訪廣州市南沙區一所菜農場。圖示謝展寰（左三）、環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群（左四）和漁農自然護理署署長梁肇輝博士（左五）聽取負責人講解農場引進的先進設備及農產品安全跟蹤體系。（政府新聞處）

參觀廣州養豬場菜農場馬場

環境及生態局局長謝展寰昨日（19日）早上到訪廣州市南沙區參觀一個高樓養豬場及一所菜農場，又到訪廣東國際漁業高科技園，就水產養殖、休閒漁業觀賞等方面進行交流。謝展寰今日上午參觀從化馬場，並就深化內地與特區政府在促進粵港澳大灣區馬產業發展等方面的合作交換意見。

政制及內地事務局局長曾國衞（左）在訪問北京期間獲國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右）接見。（政府新聞處）

與北京國家發改委會會面 就粵港澳發展深入交流

政制及內地事務局局長曾國衞在昨日（19日）結束為期兩天的北京行程於今日返港，他表示這次行程雖短，收穫卻甚豐。在北京期間，曾國衞與國家發改委會面時就多項推進粵港澳大灣區發展的實務工作進行深入交流，並感謝國家發改委一直以來大力支持香港融入國家發展大局的工作。

曾國衞表示：「這次與國家發改委的交流十分務實，雙方就不少具體問題坦誠交換意見，對日後進一步推動香港融入國家發展的工作非常重要。往後我會多到內地不同省市，與不同部委加強交流合作，促進香港與大灣區及各內地城市的互利發展。」

教育局局長蔡若蓮博士明日（21日）啓程前往廣州，出席國家教育部舉辦的活動、與教育官員會面，以及到訪當地學生綜合實踐活動基地，並將於周六（22日）返港。（林靄怡攝/資料圖片）

教育局局長蔡若蓮博士明日（21日）啓程前往廣州，出席國家教育部舉辦的活動、與教育官員會面，以及到訪當地學生綜合實踐活動基地，並將於周六（22日）返港。