甯漢豪爆女兒追星林俊傑追到英國　那些年自己追溫拿｜政壇諸事町

發展局局長甯漢豪今日（29日）出席在浸會大學舉行的「永不放棄同學會及永不放棄同學仔 2023 畢業禮」，提到「永不放棄的人」時，就爆20多歲的女兒是新加坡男歌手JJ林俊傑的粉線，五場香港演唱會都去看，最近女兒更說要去英國看JJ演唱會，「哈～～～～媽咪唔會資助你，你自己畀錢。」



雖已是Auntie級，其實那些年她也有追星，當時是追溫拿樂隊，「就嚟有（演唱會）啦，我可以去睇！」她話題一轉，提醒已追到的人，也不要太易放棄，提醒要珍惜身邊家人朋友，並強調更重要的是不要放棄自己。



甯漢豪認為「永不放棄」可以分為兩個層面，一個是「永不放棄的事物」，另一個是「永不放棄的人」。而兩個層面可以再細分成「未得到」和「已擁有」兩個方向，她即問在座各位同學，有否想追的人、永不放棄？

之後轉問追星問題，主動提及女兒追星，「近日佢追星行為，好令我感受到咩叫佢未爭取到，永不放棄去追，點都希望見到嗰個星。」原來女兒是林俊傑粉絲，對他演唱會十分捧場，「其實佢都好辛勞賺錢呀，一個年輕人出嚟做嘢，但係佢居然捨得五場演唱會、五場都去」，但這只不過是上集。

甯漢豪說女兒為看林俊傑演出，追到英國倫敦。（IG@jjlin）

甯漢豪再講下集，「然之後有一日，佢話我聽『媽咪我要去英國啦』，我以為佢去英國旅行、觀光、遊學，好似大家咁樣學嘢，係咪？（佢話）『唔係呀，JJ去英國，喺倫敦開演唱會，我要過去呀！』」，她大感意外，「哈～～～～媽咪唔會資助你，你自己畀錢。咁佢真係自己人工度攞出嚟，都去追，求不放棄！」

甯漢豪認為「永不放棄」可以分為兩個層面，一個是「永不放棄的事物」，另一個是「永不放棄的人」。而兩個層面可以再細分成「未得到」和「已擁有」兩個方向。（林靄怡攝）

甯漢豪說當時反問自己，「有冇啲我追唔到嘅人，我要去追佢呢？我想追嘅人已追到，依家係我先生！」獲得一片掌聲。不過她承認年輕時，都與時下少女一樣追星，「我呢啲Auntie級，梗係唔係JJ啦，我追嘅係溫拿（樂隊），就嚟有（演唱會）啦，我可以去睇！」

溫拿樂隊早前烈日下到赤柱Busking！（左起）彭健新、譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、葉智強。（葉志明攝）

甯漢豪也分享她「未得到」的，如工作上的增加土地供應，令市民有宜居的生活；她更希望學好日文，現時每個月會抽時間到老師家中上課。

至於「已擁有」的，她透露女兒兒時可愛的幾件衣服，或她尊敬的長輩逝世後遺留的衣服，都會「死攬住唔放」，作為一種懷念。

她又指其辦公室桌上擺滿資料文件，無奈笑言：「我滿枱都係嘢，連一個做嘢嘅窿窿都冇，枱好大，但係一個窿仔去做嘢都冇。」

她解釋因擔心無法回答記者提問或到出席立法會時忘記內容，故不願「放下」成堆的資料。不過她說，有人提醒她要有創新思維，需要拋開腦海或手中的資料，以騰出空間去吸收新知識，「放棄呢四個字，我會覺得都要分一分嘅，有陣時係要永不放棄，有陣時係要放棄嘅。」