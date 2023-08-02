鄭雁雄：英雄莫問出處　籲各階層「不扯皮、不內耗」攜手建港

中聯辦主任鄭雁雄表示，過去一年，新一屆特區政府擔當作為，果斷推出逆周期措施助力經濟復蘇，積極赴內地及海外推廣，「引企業、搶人才」，北部都會區建設等重大規劃開局起步，國際經貿文化體藝盛事好戲連台，形容香港新的朝氣更蓬勃。



他強調社會團結十分重要：「英雄莫問出處」，不論是港資、中資或外資，不論是「商界大佬」或草根，只要大家「不扯皮、不內耗」，求同存異、攜手前行，便能共建美好香港。



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由港府及中聯辦指導，貿發局與中總、廠商會等「七大商會」今日（2日）主辦「激發香港『興』的動能座談會」。鄭雁雄致辭時指，香港進一步遠離政治漩渦，走出疫情陰霾，釐清各種迷思，社會重回正軌，經濟加速復甦，不少具有長遠意義的製度和規劃出台，一些阻礙發展的困局開始破題。

鄭雁雄指社會團結向上的奮鬥合力十分重要，正所謂「英雄莫問出處」，指無論是港資、中資還是外資，無論是「商界大佬」還是草根階層，大家「不扯皮、不內耗」，求同存異、攜手前行，就能夠凝聚謀發展促治新的共識，匯聚起建設美好香港的強國力量，共建美好香港。

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鄭雁雄：香港是世界級財富聚寶盆

他指，開放法治的營商環境十分重要，守護國家安全和社會安寧，保持普通法制度，堅持自由開放政策，維持國際化、多樣化、包容性的宜居、宜業、宜遊環境，保護投資者利益，就能夠匯聚四方英才，廣開八方財路，團結向上的奮鬥合力十分重要。他強調，香港已經是世界級的財富聚寶盆、超級聯繫人，具備「逢變則興」的基礎條件和精神力量。

他又指，國家主席習近平去年七一訪港時發表的重要講話，指出中央將長期堅持「一國兩制」方針，指明香港正處於由亂到治、走向由治及興的新階段。習近平的重要指示，引領香港各界把準「一國兩制」實踐的歷史方位，找回香港以經濟和法治立身、以繁榮穩定揚名的城市特色，凝聚香港「拼經濟、拼發展」的社會共識，為香港由治及興作出最重要的信心和最強大的動力。

鄭雁雄又指，過去一年，中央有關部門及各省區市全力支持，聚焦香港金融、貿易、航空、航運、創科、文旅等領域，推出一系列惠港政策，大灣區建設亦湧現一大批新的平台和項目，令香港新的底氣更加充足。

李家超：十多個專案簽約 團結各界力量

出席同一場合的行政長官李家超表示，香港必須主動積極對接國家，隨著世界經濟放緩，香港需擁抱國家快速發展的龐大資源，以面對百年未有的大變局。他又指，要多邊合作講好香港故事，指正爭取加入區域全面經濟夥伴協定RCEP，以帶來源源不絕的商機，貢獻區域經濟發展，為貿易和投資注入全新動力。

李家超又表示，座談會將就十多個專案舉行簽約儀式，涵蓋大灣區建設、一帶一路合作、科技創新、北部都會區等領域，正是團結各界力量，同為香港開「興」篇。他指正就施政報告展開公眾諮詢，鼓勵各界發表意見，政府會吸納多元意見，為香港謀取更大發展機遇，有信心團結社會的力量，加上國家支持，香港定能再創高峰、更旺更興。

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陳茂波：香港要積極主動有所作為

而財政司司長陳茂波指，本港第一、二季GDP增長分別1.9%和1.5%，三頭馬車中出口連續兩季有雙位數下跌，投資分別增長7.9%和下跌1%，消費分別增長3%和8.5%，反映經濟持續復蘇，同時面對地緣政治、高息持續、市民旅客來港模式的變化等挑戰，但有挑戰也有機遇，機遇大於挑戰。香港要積極主動有所作為，勇於創新和探索開拓新的賽道，機遇在於城市邁向高質量發展，香港要積極融入國家發展大局。