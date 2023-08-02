民建聯倡未能處理的廢物運到珠海焚化　葛珮帆強調「權宜之計」

「轉廢為能」是香港需要面對的重大課題之一。民建聯立法會議員葛珮帆、港區全國人大代表黃冰芬等人早前到珠海考察焚化爐設施。葛珮帆表示，2025年落成的石鼓洲焚化爐「I．PARK1」技術已不夠先進，如本港焚化垃圾時將會產生10%飛灰，珠海的焚化爐僅產生3%飛灰，而且造價亦相對低廉，建議政府參考內地轉廢為能的技術，以最新技術、最少成本興建焚化設施。



位於屯門曾咀的焚化發電設施「I．Park2」要在2030年代初才能啟用，期間香港可如何處理過量的廢物呢？黃冰芬指，珠海將興建第三期的焚化爐，相信有剩餘容量協助處理香港的廢物，不過仍有待兩地政府和中央政府協商。葛珮帆強調，此建議僅屬「權宜之計」，冀內地市民勿誤會港人想借內地解決香港問題，而是從合作、幫忙的角度出發。



港「I．PARK1」產生10%飛灰 珠海設施僅3%

葛珮帆表示，珠海的焚化爐在焚化垃圾時僅產生3%的飛灰，而香港的「I．PARK1」會產生10%飛灰，香港採用的技術已落後於人，加上「I．PARK1」的造價達逾百億港元，而珠海焚化設施的總投資只需約17億元人民幣，顯示本港焚化設施的造價較高，希望當局參考內地轉廢為能的技術，以最新技術、最少成本興建焚化設施。

她續指，珠海會將焚化出來的飛灰再作提煉，抽出無毒的物質再加工製作成環保磚重新利用，達至真正的「轉廢為能」，期望港府亦可參考珠海做法，「物盡其用」，減少浪費潛在資源。

她又指，有不少市民認為焚化爐是厭惡性設施，惟她以惠州和珠海的焚化設施為例，指兩者外觀良好，猶如藝術博物館，惠州更被評定為「國家AAA級旅遊景區」。

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「I．PARK1」年產4.8億度電 珠海可達5.14億度電

同樣去了參觀的民建聯立法會議員顏汶羽表示，珠海焚化爐預制組件工廠承接了「I．PARK1」的核心建設，預計今年11月底就可經水路交付香港。他指「I．PARK1」每日處理3,000噸都市固體廢物，預計每年可輸出約4.8億度電。而珠海斗門的焚化爐設施分兩期，每日同樣可處理3,000噸都市固體廢物，但每年可輸出5.14億度電，「似乎更加高效一些」。

顏汶羽說，該焚化設施可以有效地控制二氧化硫、氮氧化物等有害物質的排放，同時還可以回收熱能和金屬物質等，實現垃圾資源化循環利用，減少對環境的污染。