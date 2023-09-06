稱YouTube推薦影片有國安風險　郭玲麗倡辦家長講座辨識正確國歌

Google和旗下的影片平台YouTube有時或出現錯資訊，早前更出現《願榮光歸香港》誤成香港國歌的風波。民建聯立法會議員郭玲麗聯同新界校長會等，就香港學校使用YouTube的現況進行調查。



新界校長會校長朱景玄表示，學校常教學生「Fact Check」（事實查核）、相信網上出現次數較多的資訊，不過YouTube頻繁出現香港錯誤國歌影片，認為情況與校方教導的邏輯相違背。郭玲麗建議推動家校合作，如舉辨使用YouTube搜索功能講座，讓家長和學生辨識正確的國歌《義勇軍進行曲》。



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郭玲麗聯同新界校長會、香港島校長聯會，以及九龍地域校長聯會於8月28日至9月5日期間，向本港幼稚園、小學和中學校長進行有關學校使用YouTube情況的網上問卷調查，合共收集得118份回應。

新界校長會主席邱少雄表示，調查結果顯示過半學校有使用學校官方YouTube平台，但八成學校缺乏YouTube平台的使用指引和政策，其中九成學校更未能界定YouTube的營運模式、搜尋引擎、廣告內容、推薦影片等對國家安全議題的潛在風險。雖然大多數學校認為在YouTube平台上可能存在內容風險，但學校仍主要依賴YouTube作為主要搜尋教學資料的串流平台。

是次問卷調查亦在YouTube 上搜尋「香港國歌」，其中最嚴峻的情況為10個搜尋結果中有9個均為「錯誤資訊」，而第一個顯示的是政制及內地事務局的「國歌」，即《義勇軍進行曲》。（文睿攝）

稱搜尋「香港國歌」 10個結果9個「錯」

是次問卷調查亦在YouTube上搜尋「香港國歌」，其中最嚴峻的情況為10個搜尋結果中有9個均為錯誤資訊，而第一個顯示的是政制及內地事務局的「國歌」，即《義勇軍進行曲》。新界校長會校長朱景玄直言，學校常教學生「Fact Check」，建議相信出現較多次數的訊息，不過YouTube演算法的營運模式則與學校教學邏輯背道而馳。

新界校長會除建議建立教職員及學生網絡雲端影片平台使用指引外，亦鼓勵學校使用YouTube以外的雲端教育或影片平台，指這止平台提供用戶權限和審核記錄，以確保內容的合法性和安全性。

YouTube潛在風險似乎無處不在，被問到應否全面禁止學校在教學時使用YouTube，郭玲麗認為科技發展一日千里，加上該平台的確為校方和家長提供多元教學材料，惟無正面回應是否應禁止。德萃小學部總校長朱子穎補充，YouTube非「原罪」，只是在商業化的營運機制下，容易出現搜尋出錯誤資訊的情況。