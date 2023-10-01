冀青年北上成潮流　梁振英：頭兩年要避開政治上易不同意見的地方

近期不少港人北上消費，全國政協副主席梁振英說，中學及大專院校應投其所好，讓年輕人體驗及認識內地，不過初期要避開政治上容易引起不同意見的地方，相信年輕人之後會改觀。



梁振英說，中學及大專院校應投其所好，讓年輕人真實體驗及認識內地。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

應投其所好讓青年體驗內地 避開政治不同意見

梁振英接受NOW新聞台節目《大鳴大放》訪問時說，一帶一路倡議提出十周年，其中一個合作重點是達致民心相通。他認為，中學及大專院校應投其所好，讓年輕人真實體驗及認識內地，不過坦言「頭兩、三年，我們要避開政治上容易引起大家不同意見的地方，他願意去，希望成為一個潮流」。他說無論大家在意識形態上有看法也好，或者對內地物質發展水平有意見也好，很有信心大家北上之後會改觀。

梁振英建議本港廠家將生產線搬到新疆。

梁振英建議本港廠家將生產線搬到新疆

梁振英又稱，一帶一路倡議另一重點是貿易暢通，香港作為超級聯繫人，應該與其他國家良性互動，而內地與中亞五個國家貿易發展迅速，建議港商將生產線搬到新疆，他說有很多的輕工產品或消費品，經鐵路中歐班列離開新疆進入哈薩克斯坦沿途出售，「香港有很多廠在廣東等等，是否可以把生產線搬到新疆西面，利用當地比較低的土地和勞動力成本，成品就不需要由廣東到新疆再出國，可以直接在新疆輸出」

他又說，一帶一路另外3個目標包括共商、共建、共享，建議香港慈善團體發揮管理及國際交往強項，與內地合作，對外做公益活動，與世界各地共享發展成果。