立會首間組裝合成議辦誕生　梁君彥冀年底完工：早日同一屋簷下

立法會綜合大樓正在擴建，立法會主席梁君彥今日（3日）與立法會行管會成員及政府代表，見證第一間以組裝合成法安裝的議員辦公室出爐，他預計每天可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標今年底之前完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。



裝嵌議員辦公室要「百分百啱key」

新建的立法會綜合大樓議員樓層，涉及11樓至14樓，每層均設有15間議員辦公室及相關設施，例如會客室、洗手間和茶水間，每間議員辦公室面積約60平方米，由3個組件裝嵌而成，議員「波士房」是一個組件，議員職員的開放式辦公室則由2個組件合成，單是新建的議員樓層便需要超過200個組件。

梁君彥在Facebook說，邀請了立法會行政管理委員會成員，聯同建築署署長、副行政署長、署理發展局項目策略及管控處處長和擴建工程承辦商協興，一同見證第一間以組裝合成法安裝的議員辦公室誕生。他說組裝合成法就是「砌積木」，但當中大有學問，在裝嵌過程中，組件逐一從地面向高空吊運，再向下精準地安放在指定位置，全程必須精密計算、細心調較、一絲不苟，形容要「百分百啱key」，才可令每個辦公室內的組件之間、各個辦公室之間、組件到核心部件之間，包括建築結構、「風火水電」系統的接駁等無縫接合，確保整個樓層安全穩固，設施能有效運作。

梁君彥說目標年底前完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。（梁君彥Facebook相片）

料每天組裝一至兩間議員辦公室

梁君彥說，所有組件由承辦商委託的中集模塊化建築投資有限公司，在江門廠房預製生産。第一批組件在10月1日經水路運抵香港。許多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須獲運輸署特別批准，才可在特定時段於指定馬路上運送至工地，加上裝嵌組件涉及噪音工作，因此承辦商主要會在晚間裝嵌，預計每天可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標是今年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層的所有辦公室及設施。他期望，擴建工程可在安全穩妥的前提下加快完成，令所有議員可早日「同一屋簷下」。