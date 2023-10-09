李家超晤泰國總理賽塔　稱訪港泰國旅客恢復九成　冀加強經貿合作

泰國新任總理賽塔·他威信昨午在颱風下順利抵港，特首李家超今日（9日）在禮賓府與賽塔會面，感謝泰國支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），又提到今年6至8月訪港的泰國旅客，已恢復至疫情前超過九成，期望繼續與保持緊密關係，加強經貿合作和人民交流。



賽塔一行人於昨午（8日）12時40分抵港，由環境及生態局局長謝展寰在機場迎接。李家超今日（9日）在禮賓府會見賽塔等人。出席的還包括政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟。

李家超感謝泰國支持香港加入RCEP

李家超首先祝賀賽塔當選成為泰國第30任總理，續說香港和泰國的經貿關係向來密切，泰國在東盟成員國中，是香港的第四大貿易夥伴；而香港是泰國的第四大投資者。李家超期望香港和泰國未來能夠繼續保持緊密關係，加強經貿合作。

除此之外，李家超特別感謝泰國支持香港早日加入RCEP，指香港可發揮作為連繫內地與其他經濟體的重要樞紐，為促進區域經濟發展作出貢獻，互惠共贏。

訪港泰國旅客達疫情前九成

李家超說，在港居住的數以萬計泰國人為香港的多元文化帶來澎湃活力，更為社會經濟作出重要貢獻。另外，東南亞市場的旅遊業復蘇迅速，李家超透露今年6至8月來自泰國訪港旅客已恢復至疫情前同期超過九成，令人鼓舞，期待繼續與泰國政府攜手合作，推動兩地的人文交流。