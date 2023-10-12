世盃外｜港足4:0大勝不丹　楊潤雄等官員入場化身球迷打氣

2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈首回合，港隊主場4:0擊敗不丹。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政及青年事務局副局長梁宏正等，多名政府官員今晚（12日）也親赴香港大球場，與球迷一起為港隊打氣。楊潤雄在其社交平台稱，港隊不負所望4:0贏得比賽，全場球迷十分興奮。



楊潤雄指出，港隊在杭州亞運取得佳績，晉身四強讓全港市民歡呼，今晚凱旋而歸首仗重要賽事，更加要支持。除他以外，康文署署長、體育專員，以及負責體育發展政策的同事也變身球迷，既支持香港隊，也感受現場氣氛。他強調，香港足球、香港球迷都是很高質的。

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民政及青年事務局在賽事期間於其社交平台發帖稱，副局長梁宏正也到大球場，與球迷一齊撐港足。大會並在開賽前安排一個簡單儀式，向打入4強嘅亞運隊致謝，為各球員喺今屆亞運所展現出嘅拼搏精神而喝彩，並祝願港隊能夠延續杭州亞運嘅精神，續創佳績。

而在賽事結束後，民青局也更新港隊主場首戰以4:0大勝不丹的喜訊，形容球場內氣氛熾熱，過萬名球迷不停為港隊歡呼打氣，齊撐香港運動員。希望港足喺餘下賽事繼續發揮水準，憑住鬥志同團結精神，力爭上游，為港爭光。