訪港旅客要時間追數　楊潤雄冀港人有好客之道「對大家客氣啲」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在一個專訪中表示，訪港旅客「要時間追回數字」，又認為如果香港市民對旅客「客氣啲」，相信旅客體驗會更好。



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旅客消費模式已轉變

楊潤雄在有線新聞《有理有得傾》節目中說，以8月計算只達到疫情前3年平均數的八成，而黃金周與過去兩年比較只達到約七成，認為仍需要時間追回旅客數。他認為一方面航空運力要進一步提升，二來在這段時間旅客出行習慣有改變，所以需要時間吸引旅客來港。

旅遊業界指，黃金周需要有旅客，但消費力較低，而且內地客近年流行「城市漫遊」，消費樣式轉變。楊潤雄表示，同一時間亦聽到有商戶指生意有好轉，認為旅客由以前的消費模式轉為深度遊。他期望香港做好本份，盡量提供更多旅遊景點或旅遊體驗。

談到旅遊體驗，楊潤雄說，當中包括旅客來港後交通、飲食等是否有好體驗，認為香港人都應該有好客之道，「對大家客氣啲」，可能令旅客的旅遊體驗會更好。

楊潤雄在杭州亞運首天（24日）正式比賽，現場見證本港兩名金牌的產生（楊潤雄Fb圖片）

亞運後繼續投入資源推動運動發展

港隊在亞運有好成績，被問到之後會如何培養本地運動員，楊潤雄說有幾個層面，整體上繼續投入資源，指2023至24年度投入了74億元，較5年前增加40%，另外亦會就精英運動員的需要提供資源，例如醫療資源、教練培訓，待體育學院新大樓落成，會有更多空間實行。

亞運港足打入了4強，楊潤雄說過去港足都曾經取得好成績，所以亦有較多資源投放在足球方面，希望培訓更多運動員。至於會否再增加其他運動的支援，他表示會以試行模式去尋找哪些項目有潛力發展。

亞運過去，楊潤雄說要想辦法讓更多香港人參與運動，並提到《施政報告》也提及要興建更多場館，康文署亦有新的訂場系統「SmartPLAY」，將於11月9日推出。