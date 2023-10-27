區議會選舉｜經民聯20人參選　盧偉國︰有地區網絡爭提名無難度

區議會選舉提名期將於下周一（30日）結束。經民聯今日公布完整20人參選名單，直選和地區委員會選舉各派十人出選，並舉行集氣大會。主席盧偉國指爭取三會提名過程沒有什麼難度，因每一位出選成員都有相當好的地區網絡。



對於有部分有意參選者，包括有建制派團反映爭取提名困難，副主席梁美芬指爭取提名視乎出選人的功夫，「平時讀多幾多書」。



區議會選舉2023專頁

盧偉國指爭取三會提名過程沒有什麼難度，每一位出選成員都有相當好的地區網絡。(夏家朗攝)

出選地方選區選舉名單



南區西北吳日峰

九龍城南李超宇

油尖旺北李思敏

深水埗東陳國偉

深水埗西黃永威

大埔南羅曉楓

元朗鄉郊東張弓發

天水圍北陶皜訊

青衣萬子殷

沙田東周秉謙

出選地區委員會界別選舉名單



南區趙式浩

南區賴家智

東區王詩展

深水埗龐朝輝

油尖旺黃建新

九龍城梁婉婷

大埔區李華光

葵青黃耀聰、莫綺琪和劉興華

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盧偉國：參選人長期服社區有豐富經驗

盧偉國出席集氣大會後指，二十位參選成員均長期服務社會，有豐富地區服務經驗，又形容今日集氣大會氣氛相當熱烈，顯示經民聯推經濟專民生的努力和政策得到社會各界和地區認同。他指，經民聯雖然是工商專業背景，但黨堅持進入社區十一年，實際上得到街坊的認同，爭取提名和報名參選不存在困難，最重要是做好選舉工程。

爭取提名視乎自己的功夫

副主席、行會成員林健鋒指經民聯成立至今，實幹不空談，地區人士每日都默默耕耘，不是嘩眾取寵以獲得認同。他指很高興參選者都得到足夠提名，相信是大家對他們工作的認同，最後一里路就要靠市民全家總動員投票。他又指未來一年是最重要的一年，如何在復常情況下做好經濟，政府的口號都指搶企業搶人才，相信黨各階層不論行會立法會區議員都可以出一點力。

另一名副主席、立法會議員梁美芬指選舉自由，三會成員都會根據自己喜歡的人提名，現時參選人「做咗好耐嘢、讀咗好耐書才去考試」，不是此刻爭取提名有困難就認為別人不給予機會：「人人都有機會，一定要默默在地區和各界長期工作和付出」。她指不是提不提名的問題，而是做了多少能獲市民有認同，爭取提名視乎自己的功夫，「平時讀多幾多書」。

區議會選舉2023已報名參選人名單