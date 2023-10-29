一日兩墮軌　田北辰促東鐵綫明年完成加裝幕門：命無咗一條又一條

港鐵東鐵綫今日（29日）發生兩宗墮軌事件，實政圓桌立法會議員田北辰促請港鐵，提前在明年底前完成加裝東鐵綫月台幕門，建議兩、三個車站同時安裝加快進度，「又等緊啲乜？唔通呢啲人命唔緊要咩」，他獲港鐵回覆說擬減慢入站車速，並透過閉路電視、Ai科技辨識月台可疑人士。



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一日內兩宗墮軌

今日（29日）最先一宗墮軌事件是在粉嶺站發生，中午12時45分，一名男子在往金鐘方向月台墮軌，當場證實死亡。大約3小時後，九龍塘站往金鐘方向月台亦有人墮軌，傷者昏迷不醒送院搶救，東鐵綫列車服務一度受阻暫停。

港鐵東鐵綫大埔墟站正展開月台幕門安裝工程，往金鐘方向月台已完成加裝幕門。（潘耀昇攝）

港鐵料2025年底安裝東鐵所有閘門

港鐵首批閘門安裝工程今年5月1日在馬場站展開，之後擴展至大埔墟站，計劃明年可展開其他月台工程，包括落馬洲、上水、沙田及大圍等，預計2025年底可完成全部工程。

田北辰。（余俊亮攝）

促明年底前完成加裝幕門 田北辰：命無咗一條又一條

田北辰在社交網站撰文說，實政圓桌一直要求要全線東鐵加裝幕門，但港鐵需要3年才能完成，即是2025年年底，田北辰批評東鐵線過海段啟用首年「基本上咩都無做，一拖再拖，意外就一單接一單，命無咗一條又一條」。田北辰要求不要逐個站加裝幕門，改為兩個站一起推展安裝工程，要求港鐵公開承諾可以兩至三個站一起安裝，務求最遲明年底安裝完成。他又批評政府遲遲不肯公布成立鐵路署，會天天給壓力港鐵加裝安全設施，「又等緊啲乜？唔通呢啲人命唔緊要咩」。

田北辰稱港鐵擬減慢入站車速、閉路電視Ai科技辨識疑人

田北辰要求港鐵48小時內交代如何再減少同類事件再發生。他稱向港鐵高層查詢過，獲回覆兩項跟進措施。第一，入站時盡量減速，用科技監察，一有事馬上停車。田北辰認為「點慢法都唔可以確保每一單都救得番」，亦對所有班次有大影響，社會整體代價亦會很大。第二，根據經驗，刻意尋死的人，不會一去月台便墮軌，通常會思前想後選擇位置，可以利用CCTV、Ai科技和人手協助，「當見到有人幾架車都唔上，職員就可以做功夫喇」，建議加強每站人手，預先辨識可疑人物。