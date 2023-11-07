地建商會斥美干預港司法獨立　26省級同鄉會：形同「黑社會」

繼續有不同團體發聲明批評有美國國會議員擬提案，要求美國政府擴大針對本港的制裁名單至更多官員及國安法指定法官等。香港地產建設商會發聲明強烈譴責任何妄圖干預香港司法獨立的行為。 26省級同鄉社團絕不容美國以形同「黑社會」行為影響香港長治久。



不同團體近日均批評美國國會議員企圖干預香港事務（資料圖片）

聲明指《基本法》確立香港享有獨立的司法權、香港法院獨立進行審判，不受任何干預。任何人士試圖干涉香港內政，以「制裁」手段對香港官員、司法和執法人員施壓，都是嚴重違反法治精神。

地建商會的聲明又指，法治是香港的核心價值，亦是良好營商環境的有力支柱。商會堅信基本法是香港一國兩制行穩致遠的基石。商會敦促美國政府及政客尊重法治精神，停止干預香港特區政府的內部事務。

廣東社團總會主席龔俊龍斥美國國會議員的提案形同「黑社會」（恒裕集團網頁圖片）

26個省級同鄉社團：阻擋香港前進步伐的小丑

另外，26個省級同鄉社團發表聯合聲明，譴責有美國國會議員擬提案擴大對特區官員及法官的制裁，建議特區政府反制和盡快完成23條立法。他們強烈譴責美國政客，粗暴干預香港事務，批評是干涉中國內政的惡劣行徑，激起全港市民強烈憤慨，又說舉動只是美方的「把戲」，阻擋香港前進步伐的小丑，只會搬起石頭砸自己的腳。

廣東社團總會主席龔俊龍稱，同鄉社團全體鄉親絕不容許，美國企圖通過這種「黑社會」行為，影響香港的長治久安，影響中華民族偉大復興的進程，香港同胞會全力保護特區官員和司法人員的合法權益，奉勸美國從霸權主義迷思中清醒過來。