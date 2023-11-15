立會通過下調股票印花稅至0.1% 　港交所曾預料最快後日實施

立法會三讀通過新一份《施政報告》提出，將股票印花稅稅率從0.13%下調至0.1%的修訂條例草案。財經事務及庫務局局長許正宇稱，股票市場的發展對香港維持國際競爭力有舉足輕重作用，調低印花稅已在推動市場發展及維護公共財政之間取得平衡。他指加強股票市場競爭力不會止於短期措施，會持續調整香港市場定位，作出前瞻規劃、鞏固金融中心地位。



港交所曾預期，若立法會順利通過修例，預料最早可於11月17日即後日實施調整後的印花稅稅率。但港交所亦指出，確實生效日期將於稍後再通告。



黃俊碩質疑政府對調整稅率有兩把尺

民建聯會計界立法會議員黃俊碩指，上次政府調高印花稅時，他感到疑惑，指出多個地區取消印花稅，反問為何政府當時會增加印花稅。他指「想市民食少啲煙就增加煙草稅，想開拓紅酒貿易市場全面寬減稅項」，可見增加、減少稅率效果是立竿見影，反問為何政府當時指增加印花稅就沒有影響，形容「政府好似有兩把尺」。

立法會三讀通過下調股票印花稅，有望最快後日生效（林靄怡攝）

關注本港市場如何吸引新資金

金融服務界立法會議員李惟宏指，香港股票印花稅較倫敦、內地高，早前調高印花稅等因素令港股成交額持續下跌，以後要開拓大灣區及一帶一路新市場。他指雖然業界建議繼續減低印花稅，但他明白政府有財政赤字，期待將來推出更多措施減低與其他股票市場的差距。

民建聯選委界立法會議員陳仲尼認為，本次下調印花稅未必可以刺激市場大幅上升，港股市況疲弱因為大環境影響，促開拓東盟公司來港，引入新資金流入。另一位選委界立法會議員吳傑莊指，只是調低印花稅對市場影響有限，香港沒有費用結構吸引高頻交易，特區政府有需要提出更多措施應對。