減股票印花稅率屬意料之內　對港股無憧憬｜許繹彬

十月全球股票市場可謂在陰情不定的狀態下渡過。導致本月全無生氣及反覆向下的主因，相信就是在本月初突然發生的以巴衝突，隨即產生連鎖反應，引發美國國債突然急升超過五釐，為16年來首見。市場認為通脹因此會再度升温，令原定轉趨向穏定的息口政策可能因而有所改變；此等消息一傳出，便令美股兩大指數再次下挫，亦帶動全球股票市場在股災月出現顯著回調；除美股外，一向給投資者穩固及本年甚有氣勢的日股及新加坡股票市場，在本月亦見下跌，幸而跌幅尚算温和。另一方面，中國繼續連番出招，嘗試振興國內經濟，但仍未見有太大起色，因而令A股市場亦呈然偏軟狀態；而香港股票市場在內外夾擊下，當然豈能獨善其身，呈現一浪低於一浪的困境，弱勢持續確實是理所當然；不過更不堪入目的是，跌幅又再一次成為全球焦點，恒指不單跌穿17000點，今次更再創下本年新低16879點。

適逢十月快將過去，儘管全球主要股票市場看來已應驗了十月股災月的魔咒，但以本年持續強勢的美股﹑日股昨天的收市價來算，跌幅仍可說是合理調整；最無奈的是香港股票市場的跌幅是全球最應驗股災月魔咒的地方。究竟香港能否在本月期結前收復部份失地，重上或貼近18000點？不致令港股本月的總結來得太難看，不妨拭目以待。

減股票印花稅並無驚喜

香港最新一份施政報告終於出台，整體上仍貫徹本屆政府著重民生政策為主導的理念，如提倡鼓勵生育，設置生育津貼20000元等；而在刺激經濟措施上，千呼萬喚的股票寛減印花稅及樓市逐步撤辣稅等，終於可算是夢想成真；但其實在較早前，財金界已表示對報告中就減印花稅的方案「沒抱太大期望，亦不會太過失望」，又有說「做與不做分別不大」，此僅屬小修小補等說法。因此，就這次是先張揚的措施，由於減稅的幅度只屬各界預料之內或根本不似預期，市場早已有心理準備面對。當減股票印花稅措施正式公佈後，除沒有為港股帶來額外的驚喜外，反而最諷剌的是令本周走勢一直氣勢如虹的港交所（0388），其股價在公佈後不但倒跌，更創下6個月新低。恒指昨天下午開市後更是岌岌回落，將早上開市時的升幅蒸發，以上午開市時點數對比，全日收市點數足足回調500點，不得不令投資者有心灰意冷的感受；由於減印花稅等措施，已屬塵埃落定，對未來港股的走勢已沒有憧憬，相信港股的去向仍會繼續被外圍困擾。

筆者認為， 由始至終，落實減股票印花稅及為樓市撤辣，並非會立即令股票市場或樓市起死回生，只純粹希望當經濟有所起色時，能夠產生「因減得加」的化學作用；此外，中國計劃在下周一至二將在北京閉門舉行五年一度的全國金融工作會議，是次會議是由中國領導層、金融監管機構及銀行家一起聚焦討論解決金融風險，當中最觸目的為房地產危機及地方政府融資平台債務攀升等問題；屆時是否會為中港兩地帶來生機，投資者又不妨拭目以待。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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