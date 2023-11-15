鄧炳強：受謠言誘導　今年首十個月截獲968名非華裔非法入境者

本港近期不時截獲非華裔非法入境者，今年首十個月，已截獲968人，當中75%更是最近3個月才來港。而同期免遣返聲請不獲確立者中，有約14,700申請人基於不同理由仍在港逗留，當中超過一半等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。



保安局局長鄧炳強稱，疫情後內地國際航班基本恢復，內地駐外簽證機關自今年3月起恢復簽發外籍人士赴華簽證，加上有謠言誘導非法入境者來港，令近月非華裔非法入境者有所上升。



早前又有28名南亞裔非法入境者抵港。（資料圖片/黃偉民攝）

至於今年涉及免遣返聲請人的罪案數字，當中只有17名申請人在獲擔保外釋期間，因三合會案件被捕，佔整體3%。鄧炳強指，目前沒有證據顯示有三合會組織招攬非華裔人士偷渡來港，參與非法勾當，而政府會從源頭堵截等方面採取應對措施。

入境處今年首十個月進行11081次巡查，拘捕510名非法勞工。

民建聯議員葛珮帆今日（15日）在立法會就免遣返聲請提出口頭質詢，她認為聲稱人用盡方法企圖留港，引致大量公帑開支，對港人非常不人道。保安局局長鄧炳強指，明年涉及聲請人的開支大約14億元，但預料實際開支會低估算。

工聯會的陳穎欣則指政府削減其他公共開支，但涉「假難民」即聲請人的開支則沒有減少，多年來花費逾百億，而近期人數更不跌反升，他們留港期間每月又獲現金津貼，要求當局考慮從削減誘因着手。鄧炳強則回應指，每月1,200元的津貼非常低，不認同是誘因，認為要打擊的是非法打黑工，並提高對僱主的刑罰等。

另一位民建聯議員陳勇則關注未來一年會否有修例優化措施推出，鄧炳強則稱會適時檢討，加強源頭打擊。