餘下兩條隧道今年內「易通行」　議員：東隧繁忙時間「難通行」

運輸及物流局局長林世雄表示，預計在今年底內，在剩下的兩條政府收費隧道、即大老山及香港仔隧道實施「易通行」不停車繳費服務。而三隧分流第二階段分時段收費，下月17日實施。他說，目標是遏抑及分散繁忙時段的過海交通，鼓勵出行人士使用公共交通工具。



不過，有議員形容東隧自實施「易通行」後，早上繁忙時段反變「難通行」。



立法會交通事務委員會今早（17日）討論《施政報告》相關措施，A4聯盟議員林素蔚指接獲不少居民反映，東隧實施「易通行」後，早上繁忙時段隧道口有大量車輛，由將藍隧道至東隧入口需要半小時，形容變成「難通行」。她又指現時東隧口出現切線混亂，也指將軍澳油塘隧道與將藍隧道作用重疊，建議興建多一條過海隧道。

運輸署署長李頌恩回應，東隧入口位置分開左行及右行線，避免來自觀塘繞道及將軍澳的車流出現跨線，署方會再跟進。

另外，港車北上今年7月1日起實施，截至昨日當局收到約33000宗申請，當中約27000宗申請已完成程序可以出行。而10月23日，單日更有破紀錄超過4200架次往來香港及珠海兩地。身兼人大常委的民建聯議員李慧琼提出，港車北上可否兩地統一驗車，減輕繁複程度。林世雄回應稱，會與內地有關部門保持溝通，研究可否採取優化措施。

至於《施政報告》提出在東九龍、啟德及洪水橋／厦村地區，建造智慧綠色集體運輸系統。作為東九龍區直選議員的李慧琼希望，東九龍和啟德系統能分別涵蓋慈雲山和觀塘，同時放寬招標條件。

林世雄稱可考慮招標條件「鬆一鬆」，但同時指面對一定技術困難和限制，如要延長路線，或未能符合成本效益。