林定國主講提夏寶龍「五個善於」　指好領袖如平衡木運動員

律政司司長林定國早前應邀請，主講高層領導培訓課程的最後一節課，課程的主題是「新時代的政策與管治」，他以國務院港澳辦主任夏寶龍在2021年中提出的愛國者管治團隊成員應擁有的「五個善於」為切入點。



在課程結語時，他笑說大家的最終共同目的是「早點收工」，又說十分喜歡一句話，就是「百年修得同船渡」，衷心希望大家都珍惜能共事一同為香港服務的緣份。



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他在社交平台上指，頭兩個「善於」分別聚焦國家及香港特區層面，夏寶龍提出，首先要善於在實踐中全面準確落實貫徹「一國兩制」，做「立場堅定的愛國者」；第二是要善於破解香港發展面臨的各種矛盾問題 ，做「擔當作為的愛國者」，要全面準確貫徹「一國兩制」 ，必須有歷史觀、大局觀，深刻理解不單是香港而是整個國家民族的歷史、當今面對的挑戰和未來的發展方向。

後三個「善於」方面，他說是放諸四海皆準，管治人物都應擁有的質素，包括善於為民眾辦實事，做「為民愛民的愛國者」；善於團結方方面面的力量，做「有感召力的愛國者」；善於履職盡責，做「有責任心的愛國者」。綜合來說，他認為一位好領袖，要想像自己成為一位優秀的平衡木體操運動員 ，要平衡好分工與合作和程序與結果等五對看似矛盾、實質相輔相成的關係。

首先分工與合作的關係，他指對外，香港特區政府是一個整體，集體對市民負責；對內，不同政策局及部門既要有仔細分工，同時更需要溝通合作。他把政府比喻為一棟多層大廈， 而各政策部門是大廈內不同單位的業主，大家實際上是同一塊土地上的共同擁有人，但對各自擁有的單位行使專屬管理權。

看結果固然重要 程序亦有必要價值

其次程序與結果的關係，他指做事看結果固然重要，但程序亦有其必要價值，否則有可能出現錯誤或混亂。 程序的目的 ，一般而言，是要確保遵從相關法律要求。不同人士處理事情，尤其是行使酌情權時，不會任意妄為，盡量保持穩定及一致性。在決定過程中，會充分考慮所有相關因素及排除不相關因素。另外亦要提供機會接收意見等等。

林定國說，程序的本意是為了促使最終結果合法、更合理 、更公平，但程序不是結果， 不能本末倒置，花在程序上的時間和精力必須合乎比例，政府亦不應墨守成規，「一本通書睇到老」，要定時檢討及優化程序。