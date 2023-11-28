區議會選舉｜一文盡覽399名直選、地區委員會候選人名單（附圖）

區議會選舉投票日將於12月10日舉行，資格審查委員會已確認399名區議會選舉參選人的提名有效，《香港01》整理了各區地方選區和委員員界別候選人名單供讀者閱覽。



《香港01》整理了各區地方選區和委員員界別候選人名單供讀者閱覽。（林靄怡攝）

區議會地方選區：

中西區：

中區候選人包括：1號新民黨郭杰駿（24歲）、2號無申報政治聯繫彭舜玟（49歲）、3號民建聯施永泰（34歲）、4號自由黨馮家亮（53歲）、5號無申報政治聯繫謝戰（53歲）。

西區候選人包括：1號新民黨吳家超（35歲）、2號民建聯劉天正（27歲）、3號無申報政治聯繫王倩雯（31歲）、4號無申報政治聯繫李楚婷（30歲）、5號獨立劉家昂（30歲）。

東區：

太北候選人包括：1號民建聯丁江浩（49歲）、2號工聯會蘇嘉樂（34歲）、3號自由黨阮建中（46歲）、4號新民黨雷有得（43歲）。

康灣候選人包括：1號新民黨林梓鴻（39歲）、2號民建聯李清霞（無申報歲數）、3號工聯會吳清清（44歲）。

柴灣候選人包括：1號民建聯植潔鈴（35歲）、2號新民黨周卓然（34歲）、3號工聯會何毅淦（38歲）。

九龍城區：

九龍城北候選人包括：1號無申報政治聯繫林博（39歲）、2號工聯會鄧巧彤（29歲）、3號獨立林淑芳（無申報歲數）、4號民建聯關浩洋（41歲）。

九龍城南候選人包括：1號獨立謝敏婷（33歲）、2號經民聯李超宇（35歲）、3號香港新方向馬志恆（43歲）、4號民建聯吳寶強（無申報歲數）。

觀塘區：

觀塘東南候選人包括：1號工聯會簡銘東（45歲）、2號公屋聯會龐智笙（40歲）、3號民建聯陳嘉文（36歲）。

觀塘中候選人包括：1號獨立馬軼超（46歲）、2號民建聯柯創盛（50歲）、3號無申報政治聯繫張洛淋（37歲）、4號無申報政治聯繫明偉傑（37歲）。

觀塘北候選人包括：1號無申報政治聯繫羅文（37歲）、2號民建聯張培剛（無申報歲數）、3號無申報政治聯繫黃曉東（53歲）、4號獨立符碧珍（54歲）。

觀塘西候選人包括：1號工聯會李家恒（34歲）、2號獨立潘楚文（33歲）、3號民建聯譚肇卓（40歲）、4號獨立許民楓（40歲）。

深水埗區：

深水埗西候選人包括：1號民建聯何坤洲（32歲）、2號無申報政治聯繫鍾宇軒（45歲）、3號經民聯、西九新動力黃永威（44歲）、4號無申報政治聯繫胡詩韻（37歲）。

深水埗東候選人包括：1號勞聯張瑩瑩（34歲）、2號無申報政治聯繫李頴彰（48歲）、3號民建聯林偉文（38歲）、4號經民聯陳國偉（36歲）。

南區：

南區東南候選人包括：1號民建聯林浩瑋（34歲）、2號工聯會陳榮恩（37歲）、3號自由黨梁進（38歲）、4號新民黨江卓姿（35歲）。

南區西北候選人包括：1號經民聯吳日峰（38歲）、2號工聯會林詠欣（32歲）、3號新民黨崔添偉（36歲）、4號民建聯張偉楠（31歲）。

灣仔區：

灣仔候選人包括：1號自由黨宋芝齡（無申報歲數）、2號新民黨黃守東（38歲）、3號無申報政治聯繫李文偉（無申報歲數、未有提供照片）、4號獨立李碧儀（43歲）、5號民建聯穆家俊（33歲）。

黃大仙區：

黃大仙東候選人包括：1號無申報政治聯繫莫嘉傑（28歲）、2號香港新方向蘇靖然（28歲）、3號工聯會譚美普（39歲）、4號民建聯越毅強（41歲）。

黃大仙西候選人包括：1號香港新方向黃樂妍（27歲）、2號工聯會李忠澤（39歲）、3號民建聯潘卓斌（36歲）、4號無申報政治聯繫楊諾軒（33歲）。

油尖旺區：

油尖旺南候選人包括：1號無申報政治聯繫艾歷斯（59歲）、2號民建聯葉傲冬（43歲）、3號新民黨白俊達（47歲）、4號無申報政治聯繫陶淳潁（36歲）、5號無申報政治聯繫關煒曦（32歲）、6號獨立孫逸仙（46歲）。

+ 1

油尖旺北候選人包括：1號民建聯李家軒（40歲）、2號工聯會黎懿霆（26歲）、3號經民聯李思敏（38歲）、4號獨立葉國山（30歲）。

離島區：

離島候選人包括：1號民主思路葉浚生（29歲）、2號獨立鍾美慧（48歲）、3號民建聯葉培基（37歲）、4號工聯會劉展鵬（34歲）。

葵青區：

青衣候選人包括：1號經民聯萬子殷（37歲）、2號工聯會彭熠銘（31歲）、3號無黨派李旺東（29歲）、4號民建聯盧婉婷（37歲）。

葵涌東候選人包括：1號工聯會周潔莹（25歲）、2號民建聯郭芙蓉（33歲）、3號無申報政治聯繫余靖浵（49歲）。

葵涌西候選人包括：1號工聯會陳安妮（30歲）、2號民建聯黃俊揚（37歲）、3號無申報政治聯繫朱江（38歲）。

北區：

蝴蝶山候選人包括：1號無申報政治聯繫胡玉貞（52歲）、2號民建聯姚銘（37歲）、3號香港新方向李嘉駿（33歲）、4號無申報政治聯繫宋冰冰（29歲）。

紅花嶺候選人包括：1號民建聯高維基（38歲）、2號新民黨孔永業（34歲）、3號工聯會曾勁聰（40歲）、4號無申報政治聯繫李雅芝（51歲）。

西貢區：

西貢及坑口候選人包括：1號專業動力方國珊（無申報歲數）、2號民建聯邱浩麟（36歲）、3號新民黨、公民力量甘佳璋（35歲）、4號無申報政治聯繫吳有根（48歲）。

將軍澳南候選人包括：1號民建聯施彬彬（31歲）、2號工聯會黃遠康（32歲）、3號專業動力李思朗（無申報歲數）、4號獨立董启真（38歲）。

將軍澳北候選人包括：1號專業動力陸秀貞（35歲）、2號民建聯温啟明（35歲）、3號新民黨、公民力量陳志豪（37歲）。

沙田區：

沙田西候選人包括：1號獨立黃占永（34歲）、2號無申報政治聯繫黃卓謙（32歲）、3號無申報政治聯繫鄧肇峰（41歲）、4號民建聯陳壇丹（31歲）。

沙田東候選人包括：1號新民黨、公民力量姚嘉俊（46歲）、2號民建聯朱煥釗（29歲）、3號經民聯周秉謙（32歲）。

沙田南候選人包括：1號民建聯祝慶台（47歲）、2號無申報政治聯繫蔡偉浩（41歲）、3號工聯會古偉冰 （37歲）、4號新民黨、公民力量林宇星（31歲）。

沙田北候選人包括：1號工聯會方浩良（32歲）、2號公民力量羅伊琳（30歲）、3號民建聯蔡惠誠（38歲）。

大埔區：

大埔南候選人包括：1號獨立張育文（27歲）、2號無申報政治聯繫蕭振麟（40歲）、3號無申報政治聯繫方約拿單（55歲）、4號民建聯黃碧嬌（58歲）、5號經民聯羅曉楓（34歲）。

大埔北候選人包括：1號新民黨劉文杰（34歲）、2號紫荊黨吳振輝（30歲）、3號無申報政治聯繫駱小鸞（無申報歲數）、4號民建聯胡綽謙（39歲）、5號獨立葉偉兒（39歲）、6號工聯會吳尉行（32歲）。

+ 1

荃灣區：

荃灣西北候選人包括：1號工聯會葛兆源（39歲）、2號獨立黃超華（41歲）、3號獨立鍾展滔（34歲）、4號民建聯黃啟進（32歲）。

荃灣東南候選人包括：1號公屋聯會馮卓森（34歲）、2號民建聯伍俊瑜（36歲）、3號無申報政治聯繫何義強（58歲）、4號工聯會夏泳迦（31歲）。

屯門區：

屯門東候選人包括：1號工聯會馮沛賢（38歲）、2號無政治申報聯繫陳智敏（無申報歲數）、3號民建聯葉文斌（37歲）。

屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成（58歲）、2號實政圓桌莊豪鋒（39歲）、3號民建聯鍾健峰（29歲）、4號工聯會徐帆（60歲）。

屯門北候選人包括：1號勞聯陳萬聯應（44歲）、2號民建聯賴嘉汶（31歲）、3號新民黨蘇嘉雯（45歲）。

元朗區：

元朗市中心候選人包括：1號無申報政治聯繫施駿興（36歲）、2號無申報政治聯繫陳子忠（52歲）、3號民建聯李啟立（37歲）。

元朗鄉郊東候選人包括：1號獨立梁明堅（42歲）、2號經民聯張弓發（40歲）、3號民建聯徐君紹（40歲）。

天水圍南及屏廈候選人包括：1號無申報政治聯繫鄧偉健（47歲）、2號香港新方向陳燕君（28歲）、3號無申報政治聯繫陳思靜（40歲）、4號民建聯蘇淵（34歲）。

天水圍北候選人包括：1號經民聯陶皜訊（35歲）、2號工聯會姚國威（40歲）、3號民建聯賴玥均（41歲）。

地區委員會界別：

至於地區委員會約有2,500名選民，分別來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，可在12月10日的區議會一般選舉地區委員會界別中投票。

中西區候選人包括：1號獨立李志恒（59歲）、2號民建聯楊學明（47歲）、3號民建聯張嘉恩（30歲）、4號無申報政治聯繫張宗（48歲）、5號無申報政治聯繫羅錦輝（43歲）、6號無申報政治聯繫趙華娟（無申報歲數）、7號無申報政治聯繫胡偉雄（43歲）、8號無申報政治聯繫胡汶軒（30歲）、9號民建聯楊開永（39歲）、10號工聯會鍾燿徽（40歲）。

東區候選人包括：1號民建聯洪志傑（43歲）、2號民建聯王志鍾（48歲）、3號無申報政治聯繫林永祥（33歲）、4號民建聯劉淑燕（44歲）、5號民建聯陳凱榮（27歲）、6號獨立林彩英（46歲）、7號經民聯王詩展（無申報歲數）、8號民建聯林永晟（30歲）、9號工聯會林嘉良（37歲）、10號自由黨曾卓兒（53歲）、11號無申報政治聯繫賴暖新（37歲）、12號民建聯郭詠健（41歲）、13號無申報政治聯繫洪超群（40歲）、14號新民黨劉聖雪（33歲）、15號民建聯劉堅（53歲）。

九龍城候選人包括：1號無申報政治聯繫馮務君（32歲）、2號無申報政治聯繫劉婉燕（33歲）、3號無申報政治聯繫黃馳（41歲）、4號獨立鄭曉玲（38歲）、5號民建聯邵天虹（32歲）、6號民建聯陳治華（36歲）、7號經民聯梁婉婷（36歲）、8號無申報政治聯繫張景勛（36歲）、9號民建聯吳奮金（53歲）、10號無申報政治聯繫丁健華（55歲）。

觀塘候選人包括：1號公屋聯會鄭強峰（45歲）、2號無申報政治聯繫李淑媛（43歲）、3號獨立詹寶瑜（無申報歲數）、4號無申報政治聯繫吳庭鋒（36歲）、5號獨立金堅（無申報歲數）、6號民建聯歐陽均諾（37歲）、7號無申報政治聯繫房逸君（34歲）、8號民建聯馮韻斯（38歲）、9號無申報政治聯繫林峰（55歲）、10號工聯會程海欣（50歲）、11號民建聯張姚彬（36歲）、12號民建聯陳俊傑（43歲）、13號工聯會彭俊發（28歲）、14號民建聯曾榮輝（38歲）、15號無申報政治聯繫陳君銘（無申報歲數）、16號無申報政治聯繫鄧咏駿（47歲）、17號獨立余嘉明（36歲）、18號無申報政治聯繫張全祺（無申報歲數）、19號工聯會黃啟燊（39歲）、20號無申報政治聯繫關堅榮（29歲）。

深水埗候選人包括：1號無申報政治聯繫覃碧華（34歲）、2號經民聯龐朝輝（48歲）、3號民建聯張德偉（36歲）、4號自由黨陳建業（43歲）、5號無申報政治聯繫梁秉堅（43歲）、6號無申報政治聯繫黃俊雄（無申報歲數）、7號勞聯陳麗紅（36歲）、8號西九新動力周晉輝（35歲）、9號工聯會侯文婷（35歲）、10號民建聯陳龍傑（46歲）、11號民建聯吳婉秋（38歲）。

南區候選人包括：1號新民黨黃雨程（27歲）、2號獨立林穎儀（無申報歲數）、３號工聯會袁志光（43歲）、4號無申報政治聯繫張展聰（37歲）、5號民建聯蕭煒忠（38歲）、6號工聯會李少鈴（無申報歲數）、7號民建聯黃才立（46歲）、8號民建聯劉毅（31歲）、9號經民聯趙式浩（40歲）、10號經民聯賴家智（37歲）。

灣仔候選人包括：1號無申報政治聯繫李文龍（46歲）、2號獨立吳澤森（45歲）、3號自由黨林偉文（39歲）、4號獨立莫繡安（40歲）、5號無申報政治聯繫鍾嘉敏（49歲）。

黃大仙候選人包括：1號民建聯黃國恩（無申報歲數）、2號獨立陳英（54歲）、3號獨立馮健樂（31歲）、4號工聯會莫健榮（43歲）、5號民建聯袁國強（61歲）、6號民建聯黎榮浩（50歲）、7號獨立李健聰（32歲）、8號獨立雷啟蓮（51歲）、9號獨立李東江（商人）、10號獨立陳偉坤（63歲）。

油尖旺候選人包括：1號民建聯蔡少峰（48歲）、2號民建聯楊鎮華（45歲）、3號無申報政治聯繫梁鋭（45歲）、4號工聯會孫智敏（37歲）、5號獨立陸子峯（32歲）、6號經民聯黃建新（44歲）、7號無申報政治聯繫王子成（60歲）、8號民建聯劉柏祺（42歲）、9號獨立何卓峰（33歲）、10號無申報政治聯繫鄧銘心（無申報歲數）、11號民建聯潘景和（51歲）。

離島候選人包括：1號民建聯郭慧文（51歲）、2號工聯會李永富（58歲）、3號獨立周元谷（30歲）、4號無申報政治聯繫羅成煥（無申報歲數）、5號新民黨曾昭浴（33歲）、6號民建聯劉舜婷（45歲）。

葵青候選人包括：1號民建聯伍景華（無申報歲數）、2號無申報政治聯繫劉興華（67歲）、3號獨立徐錦全（62歲）、4號經民聯黃耀聰（無申報歲數）、5號獨立譚世華（無申報歲數）、６號黃培賢（49號）、7號民建聯鄧麗玲（34歲）、8號經民聯莫綺琪（34歲）、9號民建聯吳任豐（45歲）、10號工聯會李偉樂（31歲）、11號無申報政治聯繫林國興（64歲）、12號民建聯黃淑雯（38歲）、13號民建聯袁潤洪（36歲）、14號無申報政治聯繫李惠明（63歲）、15號民建聯黃紹焜（37歲）、16號無申報政治聯繫郭慧敏（無申報歲數）、17號民建聯林映惠（31歲）、18號民建聯伍志華（37歲）。

北區候選人包括：1號公屋聯會藍偉良（58歲）、2號獨立温和達（無申報歲數）、3號獨立吳英鵬（38歲）、4號民建聯劉鎮海（31歲）、5號民建聯吳耀祖（38歲）、6號民建聯侯漢碩（42歲）、7號民建聯胡景鵬（32歲）、8號民建聯曾興隆（37歲）、9號民建聯潘孝汶（35歲）、10號民建聯柯倩儀（無申報歲數）。

西貢候選人包括：1號新民黨、公民力量陳健浚（44歲）、2號民建聯李家良（46歲）、3號新民黨、公民力量譚竹君（31歲）、4號工聯會鄭宇曦（38歲）、5號將軍澳發展關注會何志釗（53歲）、6號民建聯靳彤彤（56歲）、7號將軍澳發展關注會陳廣輝（44歲）、8號民建聯劉麗嬋（57歲）、9號獨立陳繼偉（57歲）、10號民建聯陳崇文（29歲）、11號獨立李天賜（42歲）、12號民建聯周家樂（36歲）、13號獨立張美雄（35歲）、14號獨立張展鵬（50歲）、15號無申報政治聯繫曾國家（46歲）。

沙田候選人包括：1號獨立楊聰（40歲）、2號獨立林玉華（47歲）、3號工聯會何偉俊（40歲）、4號民建聯龔美姿（33歲）、5號獨立梁振邦（45歲）、6號無申報政治聯繫陳曉盈（27歲）、7號獨立羅婉珮（29歲）、8號民建聯楊英瀚（35歲）、9號無申報政治聯繫郭宣彤（33歲）、10號民建聯吳啟泰（32歲）、11號新民黨、公民力量梁家瑋（39歲）、12號新民黨、公民力量張柏源（31歲）、13號無申報政治聯繫林俊禮（31歲）、14號新民黨、公民力量梁昊佳（43歲）、15號民建聯莫熹雯（31歲）、16號獨立劉德榮（30歲）、17號工聯會李貞儀（35歲）、18號無申報政治聯繫林小文（36歲）、19號新民黨、公民力量夏劍琨（44歲）、20號無申報政治聯繫羅棣萱（44歲）。

大埔候選人包括：1號民建聯李文傑（41歲）、2號民建聯葉俊傑（40歲）、3號獨立麥成灝（30歲）、4號無申報政治聯繫林海坤（43歲）、5號民建聯梅少峰（40歲）、6號獨立陳笑權（61歲）、7號民建聯黃偉憧（28歲）、8號工聯會梁浩廉（36歲）、9號新民黨陳建君（48歲）、10號經民聯李華光（55歲）、11號獨立余智榮（56歲）、12號民建聯羅志平（43歲）。

荃灣候選人包括：1號民建聯陳振中（無申報歲數）、2號工聯會孔潤生（39歲）、3號民建聯周森明（35歲）、4號無申報政治聯繫朱德榮（54歲）、5號民建聯曾大（47歲）、6號無申報政治聯繫莫遠君（41歲）、7號無申報政治聯繫鄭捷彬（43歲）、8號無申報政治聯繫林婉濱（無申報歲數）、9號民建聯劉松剛（46歲）、10號無申報政治聯繫王健文（50歲）。

屯門候選人包括：1號新民黨鄺珉樀（38歲）、2號工聯會陳文偉（45歲）、3號工聯會羅敏霞（40歲）、4號無申報政治聯繫崔景恒（35歲）、5號民建聯曾憲康（48歲）、6號民建聯程志紅（62歲）、7號新民黨甘文鋒（41歲）、8號獨立謝玉玲（39歲）、9號無申報政治聯繫梁立人（無申報歲數）、10號民建聯陳暹恆（40歲）、11號民建聯葉俊遠（35歲）、12號獨立林的徽（34歲）、13號民建聯蔡承憲（34歲）、14號獨立徐小龍（54歲）、15號無申報政治聯繫李超雄（39歲）。

元朗候選人包括：1號民建聯湯德駿（33歲）、2號無申報政治聯繫林慧明（45歲）、3號民建聯梁業鵬（40歲）、4號民建聯馬淑燕（無申報歲數）、5號無申報政治聯繫袁敏兒（無申報歲數）、6號勞聯譚金蓮（無申報歲數）、7號無申報政治聯繫文亦揚（41歲）、8號無申報政治聯繫林宗賢（45歲）、9號工聯會梁志豪（40歲）、10號無申報政治聯繫黃紹聰（51歲）、11號民建聯譚煒霖（38歲）、12號民建聯林偉明（34歲）、13號無申報政治聯繫徐偉凱（48歲）、14號無申報政治聯繫周駿達（62歲）、15號獨立黃元弟（61歲）、16號獨立何曉雯（50歲）、17號民建聯司徒駿軒（33歲）、18號無申報政治聯繫鄧鎔耀（59歲）、19號工聯會劉桂容（39歲）、20號獨立李靜儀（無申報歲數）。

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