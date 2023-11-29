全面打擊網絡詐騙　吳傑莊倡金融、電訊、科技界合作阻截源頭

選委界吳傑莊今日（29日）在立法會大會動議無立法效力議員議案「全面打擊網絡詐騙罪行議案」。



吳傑莊表示，香港網絡騙案猖獗，出現不同的網絡釣魚、求職騙案、網上情緣、投資騙案等，「就連近日被揭發的賣狗肉案，也來投資騙案」，招數層出不窮、無孔不入。他建議，政府應有系統地組織金融、電訊、科技界，以高科技手段從源頭阻斷騙案。



今年每14分鐘就有1宗網上騙案

吳傑莊續指，根據警方數據，香港上半年整體的香港科技罪案較去年同期的上升了7%，高達1.5萬多宗，網上騙案由去年每20分鐘1宗，變至今年每14分鐘1宗，加上有投資平台的騙案，有不少家庭受到打擊，當中有部份苦主更是高歷人士，期望政府可加強打擊政策，全面堵截網絡騙案。

他建議完善打撃網絡騙案的法規，指內地政府去年實施「反電訊網絡詐騙法」，當中列明個人和單位不可出售個人資訊以進行詐騙行為，加強個人信息保護。吳莊指內地的反詐騙法案亦有補救機制，另外，新加坡今年亦通過了「網絡犯罪危害法令」，他認為內地和新加坡的例子值得港府參考。

另外，吳傑莊建議政府設跨界別協助機制，有系統地組織金融、電訊、科技界合作，以高科技手段從源頭阻斷騙案。除此之外，他認為政府要加快阻截詐騙集團的資金流，以減低他們從騙案中所獲得的款項。吳傑莊亦建議政府加強宣傳教育工作，如在學校、電子媒體舉辦講座和影片等，以「持久戰」對抗騙案。

盧偉國建議政府善用拒收訊息登記冊

經民聯盧偉國認為，科技對社會來說是一把雙刃劍，提到近日有知名旅行社被騙徒冒認設專頁，令到有不少市民在假網站上購買機票、預訂酒店等，除損失金錢，更影響他們出行的安排。

盧偉國建議政府善用拒收訊息登記冊，同時全面加強全港網絡安全，審視網絡安全，就維護等機制加入法規監管。

黃錦輝倡立法加強社交平台防詐騙的責任

選委界黃錦輝建議政府立法以加強社交平台預防詐騙的責任，認為現時香港無相關法規下，社交平台無盡力保障用戶成為網絡詐騙的受害者。

邱達根倡市民多次舉報後 電訊商即可取消電話登記

科技創新界邱達根認同政府要設跨界別工作小組，在源頭打撃詐騙。另外，他關注電話騙案的情況，指今年首9個月已有逾2,500宗電話騙案，涉款逾7億元，當中假冒官員的騙案佔了近700宗，涉款5億元。他認為，短期而言可與電訊商設舉報機制，當市民多次舉報一個電話疑似騙徒後，電訊商即可取消騙徒的電話號碼登記。

選委界何敬康形容現時的騙案變成「大有大做、細有細做」，建議政府預留資源協助中小企提升網絡安全水平，指定中小企投放一定資源強化網絡安全系統。他又提到騙徒在社交平台、虛擬銀行等領域出沒，科技令到騙徒更易收取騙款，做網騙的門檻「睇落都幾低下」，而執法部門可做的工作有限，令到網絡騙案「低門檻、高回報」，建議政府善用電話卡實名登記後的資料追查騙徒，打撃任何可展開行騙的渠道。

江玉歡稱有受騙長者拒絕進食、含恨而終

選委界立法會議員江玉歡表示，辦事處都收到求助，其中一宗涉及長者受騙，及後該長者深感憤怒、自責而拒絕進食，最終含恨而終。她表示詐騙數字有增無減，騙案趨勢令社會反思是否有法規漏洞，反問政府針對騙案僅被動增加清單、增加應用程式，是否足以保障市民權益？她建議詐騙問題上升至行政長官負責制，以增強市民安全感。

鄧家彪指詐騙已影響正常社會活動

工聯會立法會議員鄧家彪指，在今日10時55分，收到有美女頭像的訊息表示，朋友介紹姪女參加幼兒瑜伽課程，鄧則推介工聯會課程，而該名人士則表示希望繼續聯絡。鄧表示，市民收到正確訊息都很難，以致區議會選舉打電話拉票都有市民不聽電話、封鎖訊息，認為詐騙影響正常社會活動。

梁熙建議市民收電話時顯示企業訊息

民建聯立法會議員梁熙則指，很多騙案是3字頭，惟3字頭電話亦可能有用，舉例指早前黑雨期間，有物業管理公司打電話給停車場車主，惟車主以為詐騙而沒有聽電話，結果車被大雨淹沒。他希望無論公司、企業向電訊公司註冊電話後，以後致電市民時起碼可以彈出企業訊息，即使市民沒有儲存電話號碼，都可以知道是官方認證機構。

鄧炳強：首10個月拘捕近5000騙徒

保安局局長鄧炳強表示，政府不斷加大執法力度，今年首10個月已拘捕了近5,000人涉及不同詐騙案，較去年同期增加一半，警方亦向法庭申請涉及使用銀行戶口的騙案要求加刑，又指警方與通訊辦由去年成立小組以來，已攔截了不同騙案電話、針對打撃詐騙團伙，約有40萬個本地電話號碼被暫停服務，電訊商亦取消或暫停了130萬張電話卡的登記。

鄧炳強續指，當市民使用轉數快轉費至可疑戶口時，銀行亦會發出信息提醒，又指警方在上星期與主要銀行成立「反詐騙聯合中心」，由銀行派員就詐騙案件向警方提供即時協助，打撃詐騙案。就保護個人資料方面，政府亦推出熱線及網站，供市民查詢及了解資訊。