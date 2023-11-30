林定國：達致粵港澳3法域深度融合　需細化法律、機制與人才銜接

律政司司長林定國今日（30日）表示，粵港澳大灣區具有世界獨有的「一國、兩制、三法域」特色。善用3地法制優勢，是對「一帶一路」及大灣區發展和加強涉外法治重要一環。要達致三法域的深度融合，必須在法律銜接、機制對接，及人才連接上深化、強化及細化。



林定國在澳門出席第十二屆內地與港澳法律研討會致辭時指，法律銜接而言，律政司正積極推動擴展「港資港法」和「港資港仲裁」措施至適用於整個大灣區，容許港資企業有更大的自由度選擇以香港法律作為合同的適用法律；及選擇以香港作為仲裁地。內地與香港特區民商事判決互認及執行的新安排，將於明年一月底正式實行。亦正與最高人民法院就優化司法文書送達安排進行商討，期望今年年底有實質成果。

機制對接則為了加強與內地建立對接，律政司正籌備與最高人民法院建立恆常對接平台，作為高層次、恆常化、機制化的官方渠道，共同推進大灣區司法和法律研究及實務工作，收集意見，更好面對法制差異做成的難點痛點，推進更多便利惠民措施。

至於人才連接，他指粵港澳大灣區律師執業考試試點工作，已獲延期至2026年，並降低參加考試執業經歷門檻到三年，相信精通內地和香港和澳門法律的年輕律師能為國家和外資企業提供更有效率的法律服務。此外，律政司會推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，為國家培養熟悉國際法、普通法和大陸法等不同地區法制的涉外法律人才，為「一帶一路」建設提供更好法治保障。