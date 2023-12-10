區議會選舉｜全港設逾600個地區直選投票站（附票站地址）

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】12月10日舉行的區議會一般選舉，選舉事務處會在全港設立超過600個區議會地方選區一般投票站，供超過433萬名選民投票；18區各設一個地區委員會界別投票站，供約2500名地區委員會界別選民投票。



此外，為方便身在內地或於投票日需往返內地的選民返港投票，選舉事務處會在上水港鐵站附近的兩所學校，即香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學）設立兩個鄰近邊境投票站，前者為港九區選民而設，後者則服務新界區選民。選民若要到這兩個邊境票站需預先登記，並選擇投票日的指定投票時段。



更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁

選舉管理委員會主席陸啟康視察選舉事務處的二○二三年區議會一般選舉的投票及點票安排示範（政府新聞處）

以下為全港各區地區直選投票站的編號、名稱和地址。地區直選的投票時間為早上八時半至晚上十時半。

中區

編號 名稱 地址



A0101 H6 Conet 香港中環皇后大道中99號中環中心地下

A0102 香港公園體育館 香港中環紅棉路29號

A0201 高主教書院 香港半山羅便臣道2號A座

A0301 香港真光幼稚園(堅道) 香港堅道75號地下

A0302 英華女學校 香港中環羅便臣道76號

A0401 德瑞國際學校山頂校舍 香港山頂僑福道11號德瑞國際學校山頂校舍高座

A0501 西營盤社區綜合大樓社區會堂 香港西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓

A1201 上環郵政局 上環德輔道中322至324號西區電話機樓1樓

A1301 新會商會學校 香港上環居賢坊1號

A1302 聖公會聖馬太小學 香港上環新街12至20號

西區

編號 名稱 地址



A0601 士美非路體育館 香港堅尼地城士美菲路12號K士美非路市政大廈6樓

A0701 香港基督教女青年會西環綜合社會服務處 香港西環域多利道9至15號百年大樓第1期A座地下至2樓

A0801 堅尼地城社區綜合大樓 (綜合用途室) 香港堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓2樓

A0901 保良局天德長者援手網絡中心 香港西環卑路乍街8號西寶城1樓平台

A0902 堅尼地城游泳池 香港堅尼地城西祥街北2號

A1001 石塘咀體育館 香港皇后大道西470號石塘咀市政大廈6樓

A1101 中西區及離島區社會保障辦事處 香港西營盤德輔道西246號東慈商業中心3樓

A1102 中山紀念公園體育館 香港西營盤東邊街北18號

A1401 英皇書院 香港般咸道63號A

A1501 李陞小學 香港西營盤高街119號

灣仔

編號 名稱 地址



B0101 軒尼詩道官立小學 香港灣仔譚臣道169號

B0201 鄧肇堅維多利亞官立中學 香港灣仔愛群道5號

B0301 香港婦協郭得勝服務中心 香港灣仔駱克道435號

B0401 灣仔區文娛康樂體育會 香港銅鑼灣大坑道摩頓台 (香港中央圖書館側)

B0501 皇仁書院香港 銅鑼灣高士威道120號

B0601 勵德邨邨榮樓有蓋停車場 香港大坑勵德邨道34號勵德邨

B0701 港灣婦女會 香港銅鑼灣摩頓台

B0801 中華基督教會公理書院 香港銅鑼灣大坑徑17號

B0901 禮頓山社區會堂 香港灣仔黃泥涌道133號

B1001 黃泥涌體育館 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈6樓

B1101 瑪利曼中學 香港跑馬地藍塘道123號

B1102 香港青少年服務處成和青少年中心 香港跑馬地桂成里20號誠和閣地下

B1201 灣仔郵政局 香港灣仔皇后大道東197-213號胡忠大廈2樓

B1301 溫莎公爵社會服務大廈 香港灣仔軒尼詩道15號

東區（太北）

編號 名稱 地址



C0101 東區少年警訊會所 香港太古城太裕路5號興安閣平台512-513號

C0102 太古城郵政局 香港太古城太豐路1至3號金星閣地下G1020至1022號

C0201 聖安娜中英文幼稚園 香港鰂魚涌太古城太榮路2號南海閣平台

C0202 德思齊加拿大國際學校 香港鰂魚涌太古城太豐路5-7號

C1601 閩僑中學 香港北角雲景道81號

C1701 金文泰中學 香港北角炮台山道30號

C1801 銅鑼灣社區中心 香港銅鑼灣福蔭道7號銅鑼灣社區中心3樓禮堂

C1901 渣華道體育館 香港北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓

C2001 蘇浙小學 香港北角清華街30號

C2101 北角社區會堂 香港北角渣華道123號

C2201 啟基學校 (港島) 香港北角馬寶道82號

C2301 丹拿山循道學校 香港北角百福道4號

C2401 北角官立小學 香港鰂魚涌英皇道888號

東區（康灣）

編號 名稱 地址



C0301 港島東體育館 香港西灣河愛秩序灣鯉景道52號

C0401 西灣河體育館 香港西灣河筲箕灣道111號2樓

C0501 愛秩序灣社區會堂 香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下

C0502 聖馬可中學 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號

C0601 筲箕灣郵政局 香港筲箕灣寶文街1號峻峰花園地下

C0701 愛秩序灣官立小學 香港筲箕灣愛禮街1號

C0702 筲箕灣官立小學 香港筲箕灣筲箕灣東大街19號

C1501 鰂魚涌體育館 香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈7樓

C2501 鰂魚涌社區會堂 香港鰂魚涌基利路1號鰂魚涌社區綜合大樓地下

C2601 滬江小學 香港鰂魚涌康怡花園康盛街14號

C2701 太古小學 香港鰂魚涌英皇道1100號

C2801 香港中國婦女會丘佐榮學校 香港筲箕灣西灣河街61號

C2901 勵志會梁李秀娛紀念小學 香港筲箕灣耀興道25號

C2902 筲箕灣街坊福利事務促進會有限公司 香港筲箕灣南安街103號地下

C3001 新家園協會賽馬會港島東服務中心 香港筲箕灣耀東邨耀樂樓B翼地下4號

C3002 循道愛華村服務中心社會福利部 - 愛華青少年綜合服務隊 (耀東服務處) 香港筲箕灣耀東邨耀華樓B及C翼地下

東區（柴灣）

編號 名稱 地址



C0801 嶺南中學 香港杏花邨盛康里6號

C0901 伊斯蘭脫維善紀念中學 香港柴灣翠灣街22號

C1001 漢華中學 香港小西灣富欣道3號

C1101 小西灣社區會堂 香港柴灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下

C1201 嶺南衡怡紀念中學 香港柴灣小西灣道31號

C1301 救世軍中原慈善基金學校 香港柴灣華廈街9號

C1401 文理書院 (香港) 香港柴灣萃文道4號

C3101 粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 香港柴灣興民邨社區中心第3層

C3102 路德會聖雅各幼稚園 香港柴灣興華(一)邨卓華樓地下

C3201 天主教明德學校 香港柴灣祥民道11號

C3301 青年廣場 香港柴灣柴灣道238號

C3401 柴灣體育館 香港柴灣怡順街6號

C3501 香港中華基督教青年會 - 柴灣會所 香港柴灣小西灣邨瑞樂樓地下1-10號

C3502 衞理中學 香港柴灣小西灣道33號

南區東南

編號 名稱 地址



D0201 鴨脷洲社區會堂 香港鴨脷洲邨

D0301 鴨脷洲體育館 香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈3樓

D0401 聖伯多祿天主教小學 香港鴨脷洲利東邨第2期

D0501 利東社區會堂 香港鴨脷洲利東邨

D0601 香港南區官立小學 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號

D0701 海怡社區中心 香港鴨脷洲海怡半島東翼商場1樓

D1501 香港仔網球及壁球中心 香港香港仔海傍道1號

D1502 新會商會陳白沙紀念中學 香港黃竹坑深灣道1號

D1601 南島中學 香港香港仔南風道50號

D1602 香港國際學校 香港淺水灣南灣坊6號1樓體育館

D1701 赤柱社區會堂 香港赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面下層

D1702 石澳健康院 香港石澳石澳村140號

南區西北

編號 名稱 地址



D0101 香港仔體育館 香港香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈6樓

D0801 華貴社區會堂 香港奇力灣華貴邨

D0901 明愛莊月明中學 香港薄扶林華富邨華富道53號

D1001 東華三院鶴山學校 香港華富邨華林徑5號

D1101 明愛胡振中中學 香港薄扶林羅富國徑8號

D1102 上碧瑤灣遊樂場 香港域多利道555號碧瑤灣(上)

D1103 數碼港1座4樓 香港數碼港道100號數碼港1座4樓會議室

D1201 展亮技能發展中心(薄扶林) 香港薄扶林道147號

D1202 置富南區會堂 香港薄扶林置富道置富南區廣場

D1301 明愛賽馬會香港仔服務中心 香港香港仔田灣街20號2樓

D1302 聖公會田灣始南小學 香港香港仔田灣新街5號

D1401 香港仔聖伯多祿天主教小學 香港香港仔石排灣邨第2期

地區直選選民只需選擇一名候選人（資料圖片/黃浩謙攝）

油尖旺南

編號 名稱 地址



E0101 九龍公園體育館 九龍尖沙咀柯士甸道22號

E0201 栢基國際幼稚園(九龍) 九龍柯士甸道西1號九龍站平台

E0401 東莞同鄉會方樹泉學校 九龍油麻地東莞街43號

E0501 油蔴地天主教小學(海泓道) 九龍油麻地海泓道10號

E1601 東華三院羅裕積小學 九龍油麻地碧街51號

E1701 油蔴地街坊會學校 九龍油麻地眾坊街80號1樓

E1801 佐敦道官立小學 九龍油麻地南京街1號B

E1901 德信學校 九龍佐敦柯士甸道103號

油尖旺北

編號 名稱 地址



E0601 旺角社區會堂 九龍旺角上海街557號旺角綜合大樓2樓

E0701 保良局陳守仁小學 九龍油麻地海庭道6號

E0801 香港亞洲歸主協會維港灣長者會所 九龍大角咀海輝道11號奧海城一期政府服務中心高層地下

E0901 路德會沙崙學校 九龍大角咀櫻桃街18號

E1001 大角嘴天主教小學 九龍大角嘴道148號

E1101 中華基督教會基全小學 九龍大角咀道150號

E1201 鮮魚行學校 九龍大角咀詩歌舞街33號

E1301 聖公會基榮小學 九龍荔枝角道23號

E1401 伊利沙伯中學 九龍旺角洗衣街152號

E1501 優才(楊殷有娣)書院 九龍旺角洗衣街31號

深水埗西

編號 名稱 地址



F0101 保安道體育館 九龍深水埗保安道325 - 329號保安道市政大廈2樓

F0901 英華書院 九龍深水埗英華街1號

F1101 旅港開平商會學校 九龍荔枝角道700號

F1102 聖公會基福小學 九龍長沙灣長沙灣道555號

F1201 深水埗體育館 九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓

F1301 荔枝角天主教小學 九龍深水埗興華街西6號

F1401 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 九龍深水埗海麗街1號

F1501 美孚新邨孚佑堂 九龍美孚新邨第2期百老匯街38號

F1601 地利亞修女紀念學校(吉利徑) 九龍美孚新邨吉利徑1-3號 (入口在葵涌道)

F1701 地利亞修女紀念學校(百老匯) 九龍美孚百老匯街80-86號

F1801 五邑工商總會學校 九龍深水埗永康街70號

F1901 長沙灣體育館 九龍深水埗長沙灣道及興華街交界

F2001 佛教大雄中學 九龍深水埗蘇屋長發街38號

深水埗東

編號 名稱 地址



F0201福榮街官立小學九龍深水埗福榮街231號

F0301 深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心(社區服務) 九龍深水埗白田街13號石硤尾邨美葵樓平台101號舖

F0401 石硤尾社區會堂 九龍深水埗南昌街石硤尾邨42座

F0501 香港聖公會聖多馬堂 九龍深水埗巴域街43號

F0601 深水埔街坊福利事務促進會 九龍深水埗汝州街88號地下

F0701 寶血會嘉靈學校 九龍深水埗海壇街280號

F0801 南昌社區中心 九龍深水埗昌新里1號1樓

F1001 九龍工業學校 九龍深水埗長沙灣道332-334號

F2101 長沙灣社區中心 九龍長沙灣發祥街55號

F2201 澤安邨富澤樓側文娛館1號單位 九龍深水埗澤安邨

F2202 嗇色園主辦可澤耆英鄰舍中心 九龍深水埗澤安邨榮澤樓地下1-2號

F2301 白田社區會堂 九龍白田邨白田社區綜合大樓地下 (白雲街白田救護站對面)

F2401 聖母玫瑰書院 九龍又一村玫瑰街22號

F2501 大坑東社區中心 九龍大坑東棠蔭街17號

F2502 聖方濟愛德小學 九龍石硤尾偉智街7號

九龍城北

編號 名稱 地址



G0101 馬頭涌官立小學 九龍土瓜灣福祥街1號

G0201 聖三一堂小學 九龍九龍城富寧街57號

G0301 土瓜灣體育館 九龍土瓜灣下鄉道66號

G0401 保良局林文燦英文小學 九龍土瓜灣上鄉道24號

G0501 獻主會聖馬善樂小學 九龍土瓜灣天光道24號

G0901 東華三院黃笏南中學 九龍九龍塘牛津道1號C

G1001 九龍塘官立小學 九龍九龍塘添福道6號

G1002 九龍方方樂趣幼稚兒園 九龍九龍塘對衡道20號

G1101 九龍城體育館 九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓

G1201 文理書院(九龍) 九龍九龍城沐虹街6號

G1301 聖公會聖十架小學 九龍九龍城沐虹街9號

G1401 保良局何壽南小學 九龍九龍城沐虹街11號

G1601 基督教香港信義會紅磡信義學校 九龍土瓜灣炮仗街39號

G1701 中華基督教會基道中學 九龍土瓜灣崇安街28號

九龍城南

編號 名稱 地址



G0601 聖文嘉幼稚園 九龍何文田南常樂街3號冠熹苑地下

G0602 循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心 九龍何文田何文田邨恬文樓地下

G0701 女青賽馬會社會服務大樓 九龍窩打老道山文福道5號

G0702 何文田官立中學 九龍何文田巴富街8號

G0801 明愛九龍社區中心 九龍太子道西256號A

G0802 九龍總商會 九龍何文田自由道2號龍總大廈2樓

G1501 聖公會聖匠小學 九龍土瓜灣貴州街14號

G1801 紅磡社區會堂 九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下

G1901 葛量洪校友會 黃埔學校九龍紅磡黃埔花園德安街30號

G2001 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 九龍紅磡灣愛景街3號

G2002 聖公會奉基千禧小學 九龍紅磡黃埔花園德定街2號

G2101 聖公會聖匠中學 九龍紅磡大環道10號

G2201 愛培學校 九龍紅磡差館里16號

G2301 紅磡市政大廈體育館 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓

G2401 何文田體育館 九龍何文田忠義街1號

G2501 路德會包美達社區中心 九龍何文田忠孝街89號1樓

黃大仙東

編號 名稱 地址



H0101 黃大仙社區中心 九龍黃大仙正德街104號

H0201 黃大仙官立小學 九龍黃大仙正德街100號

H0301 龍翔官立中學 九龍黃大仙馬仔坑道1號

H0401 嗇色園西醫診所 九龍黃大仙鳳德道38 號嗇色園社會服務大樓地下C

H0501 鳳德社區中心 九龍鑽石山鳳德道111號鳳德邨

H0601 香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心 九龍鑽石山龍蟠苑商場2樓203號

H0602 保良局張麥珍耆樂中心 九龍鑽石山龍蟠街1號悅庭軒地下

H2001 香港海事青年團 九龍鑽石山豐盛街11號

H2002 嗇色園主辦可富耆英鄰舍中心 九龍黃大仙富山邨富信樓地庫一層13-14號

H2101 基督教勵行會 九龍清水灣道55號彩雲(二)邨

H2201 彩雲聖若瑟小學 九龍彩雲邨第二小學

H2301 彩雲社區中心 九龍牛池灣彩雲(一)邨彩鳳徑38號

H2401 佛教孔仙洲紀念 中學九龍斧山平定道10號

H2402 中華基督教會基華小學 九龍黃大仙彩虹邨黃菊路3號

H2501 聖公會聖本德中學 九龍彩虹邨藍鐘路11號

黃大仙西

編號 名稱 地址



H0701 保良局陳南昌夫人小學 九龍新蒲崗康強街30號

H0702 嘉諾撒小學 (新蒲崗) 九龍新蒲崗彩頤里9號

H0801 東頭社區中心 九龍黃大仙樂善道26號

H0901 孔教學院大成小學 九龍黃大仙大成街10號

H1001 摩士公園體育館 九龍黃大仙鳳舞街40號

H1101 香港青年協會賽馬會橫頭磡青年空間 九龍黃大仙橫頭磡邨宏興樓地下

H1102 香港傷殘青年協會賽馬會活動中心 九龍橫頭磡邨宏基樓地下1-13號

H1201 天主教博智小學九龍 黃大仙竹園道53號天馬苑

H1202 潔心林炳炎中學 九龍橫頭磡富美街9號

H1301 翠竹商場5樓 九龍黃大仙翠竹街8號翠竹花園翠竹商場5樓

H1401 竹園社區中心 九龍黃大仙竹園道11號竹園南邨

H1402 浸信會天虹小學 九龍黃大仙竹園南邨

H1501 竹園體育館 九龍黃大仙竹園道10號竹園北邨

H1601 嗇色園主辦可立小學 九龍慈雲山雙鳳街88號

H1701 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 九龍黃大仙慈雲山慈樂邨第一期小學校舍

H1801 慈雲山聖文德天主教小學 九龍慈雲山慈正邨第2期寧華街

H1901 德愛中學 九龍慈雲山慈雲山道8號

觀塘東南

編號 名稱 地址



J1701 藍田(東區)社區會堂 九龍藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓

J1702 藍田(南)體育館 九龍藍田碧雲道170號

J1801 聖愛德華天主教小學 九龍藍田慶田街8號

J1901 聖公會德田李兆強小學 九龍觀塘藍田慶田街3號

J2001 聖公會李兆強小學 九龍藍田安田街平田邨第一校舍

J2101 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 九龍藍田康栢苑停車場大廈7樓

J2201 保良局方王錦全幼稚園 九龍油塘高超道23號高俊苑俊滿閣地下

J2202 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 九龍油塘高翔苑停車場3層2號

J2301 油塘社區會堂 九龍油塘高超道38號

J2401 中華基督教會基法小學(油塘) 九龍油塘油塘道25號

J2501 聖公會油塘基顯小學 九龍油塘油塘道23號

J2601 天主教普照中學 九龍油塘普照路1號

J2602 鯉魚門體育館 九龍油塘鯉魚門徑6號鯉

觀塘中

編號 名稱 地址



J0101 觀塘官立小學 九龍觀塘牛頭角道240號

J0102 觀塘社區中心 九龍觀塘翠屏道17號

J2701 茜草灣鄰里社區中心 九龍油塘茶果嶺道81號1樓

J2702 迦南幼稚園(麗港城) 九龍觀塘茶果嶺道麗港城第二期地下低層1樓

J2801 五邑司徒浩中學 九龍藍田啟田道7號

J2901 天主教佑華小學 九龍觀塘翠屏邨第4期屋邨小學

J3001 秀茂坪社區會堂 九龍觀塘秀茂坪邨秀明道100號

J3201 中華基督教會基智中學 九龍觀塘瑞寧街20號

J3301 瑞和街體育館 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8樓

J3302 曉光街體育館 九龍觀塘曉光街2號

J3601 觀塘功樂官立中學 九龍觀塘功樂道90號

J3701 聖公會基顯小學 九龍觀塘牛頭角上邨安善道

觀塘北

編號 名稱 地址



J0801 寧波第二中學 九龍觀塘順天邨順安道9號

J0901 順利社區中心 九龍順利邨順緻街2號

J0902 順利紀律部隊宿舍會所 九龍觀塘利安道32 號平台3樓

J1001 迦密梁省德學校 九龍觀塘順安邨第2號校舍

J1002 基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心 九龍觀塘安泰邨和泰樓地下高層

J1101 光愛樂幼稚園(安泰) 九龍觀塘安泰邨景泰樓地下高層

J1201 基督教聖約教會堅樂小學 九龍觀塘秀茂坪秀明道77號

J1301 秀明小學 九龍觀塘秀茂坪秀豐街5號

J1401 聖公會聖約翰曾肇添小學 九龍觀塘安翠街11號

J1501 觀塘官立小學(秀明道) 九龍觀塘秀茂坪秀明道130號

J1502 順德聯誼總會梁潔華幼稚園 九龍秀茂坪寶琳路寶達邨達峰樓地下

J1601 秀茂坪天主教小學 九龍觀塘秀茂坪寶達邨

觀塘西

編號 名稱 地址



J0201 德福花園社區會堂 九龍九龍灣偉業街33號德福花園I座平台

J0301 啟業社區會堂 九龍九龍灣啟業邨

J0302 佐敦谷聖若瑟天主教小學 九龍彩霞道80號

J0401 仁濟醫院羅陳楚思中學 九龍九龍灣啟禮道10號

J0501 坪石天主教小學 九龍清水灣道10號坪石邨

J0601 浸信宣道會呂明才小學 九龍彩霞道78號

J0701 彩榮路體育館 九龍觀塘彩榮路58號

J0702 天主教彩霞邨潔心幼稚園 九龍牛頭角彩霞邨停車場平台4號

J3401 樂華社區中心 九龍牛頭角樂華南邨振華道80號

J3501 聖公會基樂小學 九龍牛頭角樂華邨1期

J3801 循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心 九龍觀塘牛頭角道189號牛頭角上邨中央廣場

J3901 振華道體育館 九龍牛頭角振華道50號樂雅苑停車場頂樓

J3902 保良局顧卞裘莉長者日間護理中心 九龍觀塘牛頭角下邨貴月樓及貴顯樓

J4001 彩頤居禮堂 九龍牛頭角彩霞道55號彩頤居

區選投票使用的票箱（資料圖片/黃浩謙攝）

荃灣西北

編號 名稱 地址



K0501 荃灣西約體育館 新界荃灣海安路68號

K0502 荃灣體育館 新界荃灣永順街53號

K0701 柴灣角天主教小學 新界荃灣安賢街2-10號

K0801 荃灣潮州公學 新界荃灣海壩街80號

K0901 荃灣官立中學 新界荃灣海壩街70號

K1101 中華基督教會基慧小學(馬灣) 新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路12號

K1201 圓玄學院荃灣西長者鄰舍中心 新界深井青山公路38號海韻花園商場地下H2號

K1202 青龍頭村村公所 新界荃灣青龍頭龍如路387地段

K1203 豪景花園遊樂會 新界荃灣青山公路100號青龍頭豪景花園

K1301 深井天主教小學 新界荃灣青山公路深井段37號

K1401 荃灣官立小學 新界荃灣麗城花園青山公路600號

K1501 中華基督教會基慧小學 新界荃灣荃景圍167-185號

K1502 川龍村公所 新界荃灣荃錦公路川龍村24號C

荃灣東南

編號 名稱 地址



K0101 雅麗珊社區中心 新界荃灣大河道60號

K0201 荃灣天主教小學 新界荃灣德華街37-41號

K0301 荃灣聖芳濟中學 新界荃灣咸田街60-64號

K0401 天主教石鐘山紀念小學 新界荃灣海濱花園永順街39號

K0601 寶安商會王少清中學 新界荃灣大壩街2號

K1001 蕙荃體育館 新界荃灣廟崗街6號

K1601 路德會呂明才中學 新界荃灣象山邨第一中學校舍

K1602 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 新界荃灣石圍角邨

K1701 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 新界荃灣石圍角邨第二小學校舍

K1801 梨木樹天主教小學 新界荃灣梨木樹邨第二校舍

K1901 梨木樹社區會堂 新界荃灣梨木樹邨康樹樓地下

K1902 河背村村公所新界 荃灣國瑞路河背村48號B

屯門東

編號 名稱 地址



L0101 仁愛堂劉皇發夫人小學 新界屯門安定邨第六座校舍

L0201 保良局香港道教聯合會圓玄小學 新界屯門青山公路青海圍26號

L0301 安定/友愛社區中心 新界屯門安定邨

L0501 順德聯誼總會譚伯羽中學 新界屯門友愛邨友愛路9號

L0601 伊斯蘭學校 新界屯門友愛邨愛德里2號

L0602 友愛體育館 新界屯門興安里3號

L1101 聖公會聖西門呂明才中學 新界屯門屯門鄉事會路85號

L1102 井財街社區會堂新界屯門井財街27號

L1201 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 新界屯門掃管笏路111號

L1301 香港海關學院 新界屯門大欖涌道10號

L1401 兆麟體育館新界屯門兆麟街19號 屯門兆麟政府綜合大樓5樓

L1402 入境事務學院 新界屯門青山灣青山公路82號地下高層

L1403 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 新界屯門掃管笏管青路11號

屯門西

編號 名稱 地址



L0701 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 新界屯門石排頭路17號

L0801 山景社區會堂 新界屯門山景邨

L0901 大興社區會堂 新界屯門大興邨商場

L0902 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 新界屯門旺賢街8號

L1001 大興體育館 新界屯門青松觀路38號

L1501 南屯門官立中學 新界屯門湖山路218號

L1601 世界龍岡學校劉德容紀念小學 新界屯門湖翠路263號

L1701 東華三院辛亥年總理中學 新界屯門湖景邨湖昌街3號

L1801 蝴蝶灣社區中心 新界屯門蝴蝶邨

L1901 新屯門中心社區中心 新界屯門龍門路55至65號新屯門商場L3層

L1902 中華基督教會何福堂小學 新界屯門龍門路41號

L2001 香港路德會增城兆霖學校 新界屯門第28區蝴蝶邨第3期屋邨小學第五校舍

L2002 龍鼓灘村公所 新界屯門龍鼓灘北朗村1號

L2101 龍逸社區會堂 新界屯門業旺路106號

屯門北

編號 名稱 地址



L2201 香港紅卍字會屯門卍慈小學 新界屯門一區良景邨

L2301 良景社區中心 新界屯門良景邨

L2401 柏立基教育學院校友會何壽基學校 新界屯門田景邨第一號校舍

L2501 保良局志豪小學 新界屯門興富街3號

L2601 建生社區會堂 新界屯門建生邨

L2701 屯門官立小學 新界屯門兆康苑

L2801 東華三院邱子田紀念中學 新界屯門兆康苑兆康路1號

L2802 屯門紫田村村公所 新界屯門紫田路紫田村93號

L2901 僑所公立學校 新界屯門鍾屋村1A號

L2902 忠義堂 新界屯門藍地屯子圍 256-256A號

L2903 屯門新村村公所 新界屯門藍地屯門新村57號A

L3001 圓玄學院陳國超興德小學 新界屯門慶平路1號

L3002 福亨村村公所 新界屯門福亨村路

L3101 聖公會蒙恩小學 新界屯門景峰徑1號

元朗市中心

編號 名稱 地址



M0101 元朗商會小學 新界元朗青山公路244號

M0201 鳳琴街體育館 新界元朗鳳攸北街20號

M0301 佛教榮茵學校 新界元朗鳳攸南街6號

M0401 中華基督教會基元中學 新界元朗鳳攸東街

M0501 中華基督教會基朗中學 新界元朗鳳攸南街8號

M0502 明愛元朗陳震夏中學 新界元朗西裕街66號

M0601 聖公會靈愛小學 新界元朗媽廟路15號

M0602 元朗公立中學校友會小學 新界元朗公園北路2號

M0701 朗屏社區會堂 新界元朗朗屏邨

M0801 元朗朗屏邨東莞學校 新界元朗朗屏邨第1期

M0901 金巴崙長老會耀道中學 新界元朗舊墟16區康業街28號

M1001 鐘聲學校 新界元朗舊墟路29號

元朗鄉郊東

編號 名稱 地址



M1101 元朗官立小學 新界元朗㘭頭友全街

M1102 瑋琦文化教育機構(殷翠幼稚園) 新界元朗大棠路崇正新村153號地下

M1201 香港童軍總會蔡志明聯光童軍中心 新界元朗大棠路大棠村1號

M1202 紅棗田村村公所 新界元朗十八鄉紅棗田村39號

M1301 工業福音團契元朗惠群天地 新界元朗屏山孖峰嶺路16號

M1302 可道中學(嗇色園主辦) 新界元朗洪水橋洪順路11號

M1401 香港青年協會洪水橋青年空間 新界元朗洪水橋洪福邨洪溢樓地下

M3501 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 新界元朗大生圍錦綉花園紫荊東路

M3601 惇裕學校 新界元朗新田

M3602 艾蒙特國際幼稚園 新界元朗新田新圍村1號

M3701 聖公會聖約瑟小學 新界元朗錦田波地路12號

M3801 元朗八鄉橫台山村公所 新界元朗八鄉橫台山永寧里287號

M3901 前石湖學校 新界元朗八鄉錦上路石湖塘村168號

天水圍南及屏廈

編號 名稱 地址



M1501 基督教香港信義會榮真堂 新界元朗流浮山深灣路

M1502 錫降圍村公所 新界元朗廈村廈尾路錫降圍56號

M1503 集慶堂 新界元朗田廈路田心村2號

M1601 屏山天水圍體育館 新界元朗天水圍聚星路1號

M1701 伊利沙伯中學舊生會小學分校 新界元朗天水圍第4期第3區

M1801 獅子會何德心小學 新界元朗天水圍第3區天盛苑第2校舍

M1901 天耀社區中心 新界元朗天水圍天耀邨

M2001 天水圍官立中學 新界元朗天水圍天耀邨第2期

M2101 嗇色園主辦可銘學校 新界元朗天水圍天柏路2號

M2201 裘錦秋中學(元朗) 新界元朗天水圍天湖路5號

M2202 天水圍官立小學 新界元朗天水圍天瑞路10號

M2301 天瑞社區中心 新界元朗天水圍天瑞邨

M3401 橫洲村公所 新界元朗橫洲福慶村142號

M3402 樂善堂梁銶琚學校(分校) 新界元朗天水圍天恩邨

天水圍北

編號 名稱 地址



M2401 東華三院姚達之紀念小學(元朗) 新界元朗天水圍天瑞邨第1期屋邨小學

M2501 賽馬會萬鈞毅智書院 新界元朗天水圍天榮路5號

M2502 東華三院李東海小學 新界元朗天水圍天壇街19號

M2601 香港青年協會李兆基小學 新界元朗天水圍天榮路11號

M2701 天水圍天主教小學 新界元朗天水圍天柏路28號

M2702 伊利沙伯中學舊生會中學 新界元朗天水圍天城路18號

M2801 天水圍循道衞理中學 新界元朗天水圍102區第4期天富苑

M2901 天晴社區會堂 新界元朗天水圍天華路天晴邨

M3001 天暉路社區會堂 新界元朗天水圍天暉路

M3101 聖公會天水圍靈愛小學 新界元朗天水圍天瑞路82號

M3201 順德聯誼總會伍冕端小學 新界元朗天水圍天恒邨

M3202 順德聯誼總會翁祐中學 新界元朗天水圍天恒邨

M3301 元朗公立中學校友會鄧英業小學 新界元朗天水圍天瑞路86號

北區-蝴蝶山

編號 名稱 地址



N0101 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 新界粉嶺聯和墟聯益街9號

N0201 粉嶺公立學校 新界粉嶺粉嶺村651號

N0202 明愛粉嶺陳震夏中學 新界粉嶺新運路28號

N0301 祥華社區會堂 新界粉嶺祥華邨

N0401 和興體育館 新界粉嶺和鳴里8號

N0501 鳳溪廖潤琛紀念學校 新界粉嶺華明邨

N0601 粉嶺救恩書院 新界粉嶺欣盛里3號

N0602 宣道會陳朱素華紀念中學 新界粉嶺暉明路12號

N0701 粉嶺官立中學 新界粉嶺一鳴路27號

N0702 聖公會榮真小學 新界粉嶺吉祥街3號

N0801 聖公會嘉福榮真小學 新界粉嶺嘉福邨

N1801 祠堂村村公所 新界粉嶺祠堂村65A

N1802 龍山學校 新界粉嶺龍躍頭

N1803 軍地蔬菜產銷有限責任合作社 新界粉嶺沙頭角公路地段DD83

N1804 新福事工協會生命導向中心 新界粉嶺簡頭村75號

N1805 和合石村公所 新界粉嶺和合石村23號D1

N1806 皇后山社區會堂 新界粉嶺龍峻路6號皇后山社區綜合大樓地下

北區-紅花嶺

編號 名稱 地址



N0901 東華三院馬錦燦紀念小學 新界上水清城路2號

N1001 保榮路體育館 新界上水百和路19號

N1101 金錢村何東學校 新界上水金錢村

N1102 蕉徑村公所 新界上水蕉徑老圍13號

N1103 古洞公立愛華學校 新界上水古洞村河上鄉路

N1104 坑頭村村公所 新界上水坑頭村25號

N1201 彩園會堂 新界上水彩園邨

N1301 龍琛路體育館 新界上水馬會道155號

N1302 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 新界上水彩園邨

N1401 石湖墟公立學校 新界上水天平邨

N1501 鳳溪廖萬石堂中學 新界上水鳳南路6號

N1601 打鼓嶺嶺英公立學校 新界北區打鼓嶺週田村

N1602 International College Hong Kong 新界沙頭角石涌凹沙頭角公路60號

N1603 吉澳村公所 新界沙頭角吉澳島吉澳大街51號

N1604 沙頭角中心小學 新界沙頭角沙頭角墟第4區

N1605 李氏宗祠 新界沙頭角烏蛟騰村祠心路103號

N1606 打鼓嶺社區會堂 新界打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下

N1701 上水惠州公立學校 新界上水天平路51號

N1702 聯和墟社區會堂 新界粉嶺聯和墟和滿街9號地下

大埔南

編號 名稱 地址



P0101 大埔社區中心 (展覽廳) 新界大埔鄉事會街2號

P0801 廣福社區會堂 新界大埔廣福邨

P0802 大埔崇德黃建常紀念學校 新界大埔東昌街

P0901 中華基督教會馮梁結紀念中學 新界大埔寶湖道22號

P0902 香港墨爾文國際學校 新界大埔白石角科進路3號

P1001 香港教師會李興貴中學 新界大埔運頭塘邨

P1002 保良局田家炳千禧小學 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號

P1101 運頭塘鄰里社區中心 新界大埔運頭塘邨

P1201 羅定邦中學 新界大埔馬聰路8號

P1202 挪威國際學校 新界大埔錦山路170號

P1301 南華莆村崇真堂 新界大埔林村谷大窩西支路南華莆村2號

P1302 獅子會林村青年中心 新界大埔林村放馬莆

P1303 圍頭村村公所 新界大埔圍頭村52號

P1304 泰亨公立學校 新界大埔泰亨村中心圍9號

P1401 太和體育館 新界大埔太和邨太和商場平台

P1501 林村公立黃福鑾紀念學校 新界大埔太和邨

大埔北

編號 名稱 地址



P0201新界婦孺福利會梁省德學校 新界大埔大元邨

P0202 香港紅卍字會大埔卍慈中學 新界大埔富亨邨

P0301 大埔舊墟公立學校 新界大埔安祥路10號

P0401 大元社區會堂 新界大埔大元邨

P0501 富亨鄰里社區中心 新界大埔富亨邨第4期

P0601 富善社區會堂 新界大埔富善邨

P0701 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 新界大埔富善邨

P1601 太和鄰里社區中心 新界大埔太和邨

P1701 大埔三育中學 新界大埔大埔頭徑2號

P1702 九龍坑公立育賢學校 新界大埔九龍坑村62號

P1703 康樂園鄉村俱樂部 新界大埔康樂園市中心徑8號

P1704 孔教學院大成何郭佩珍中學 新界大埔富善邨

P1801 大美督村公所 新界大埔大美督村51號A

P1802 船灣詹屋村村公所 新界大埔汀角路船灣詹屋村38號

P1803 香港教育大學賽馬會小學 新界大埔露屏路10號

P1804 船灣聯村村公所 新界大埔洞梓路䃟頭角2號B

P1901 香港浸信會神學院 新界西貢北西澳年明路1號

P1902 西貢郊野公園遊客中心 新界西貢北潭涌大網仔路531號

P1903 塔門鄉公所 新界大埔塔門海傍上街3號

西貢及坑口

編號 名稱 地址



Q0101 西貢賽馬會大會堂 新界西貢親民街8號

Q0102 萬宜漁村公共會堂 新界西貢對面海康健路140號萬宜漁村

Q0201 西貢鄧肇堅運動場 新界西貢福民路41號

Q0301 西貢中心李少欽紀念學校 新界西貢惠民路18號

Q0401 港澳信義會小學 新界將軍澳集福路4號

Q0501 景林鄰里社區中心 新界將軍澳景林邨

Q0502 將軍澳官立中學 新界將軍澳敬賢里2號

Q1601 翠林體育館 新界將軍澳翠林邨

Q1602 景嶺書院 新界將軍澳林盛路1號

Q1603 將軍澳培智學校 新界將軍澳陶樂路9號

Q2801 啓思中學 新界將軍澳蓬萊路3號

Q2802 香港青年協會康城青年空間 新界西貢康城路1號日出康城首都

Q2901 康城社區會堂 新界將軍澳日出康城首都

將軍澳南

編號 名稱 地址



Q0601 調景嶺體育館 新界將軍澳調景嶺翠嶺路2號

Q0701 香海正覺蓮社佛教正覺中學 新界將軍澳調景嶺翠嶺路38號

Q0801 天主教聖安德肋小學 新界將軍澳調景嶺翠嶺路30號

Q0901 香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處 新界將軍澳調景嶺澳景路88號維景灣畔第17座地庫3層

Q1001 播道書院 新界將軍澳至善街7號

Q1101 將軍澳循道衛理小學 新界將軍澳唐俊街15號

Q1201 仁濟醫院王華湘中學 新界將軍澳唐俊街8號

Q1301 保良局黃永樹小學 新界將軍澳唐賢街2號

Q1401 尚德社區會堂 新界將軍澳尚德邨尚美樓

Q1501 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 新界將軍澳唐明街2號尚德邨

Q1502 博愛醫院陳國威小學 新界將軍澳尚德邨

將軍澳北

編號 名稱 地址



Q1801 迦密主恩中學 新界將軍澳寶林邨

Q1901 寶林邨文娛活動會堂 新界將軍澳寶林邨

Q1902 寶林體育館 新界將軍澳寶林邨

Q2001 順德聯誼總會梁潔華小學 新界將軍澳貿泰路2號

Q2101 東華三院王余家潔紀念小學 新界將軍澳學林里8號

Q2201 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 新界將軍澳寶琳北路38號景林邨

Q2301 天主教鳴遠中學 新界將軍澳厚德邨

Q2401 坑口社區會堂 新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)地下

Q2501 仁濟醫院陳耀星小學 新界將軍澳第2期第34區

Q2601 保良局馮晴紀念小學 新界將軍澳培成路2號

Q2701 仁愛堂田家炳小學 新界將軍澳唐俊街3號

沙田西

編號 名稱 地址



R0101 東華三院馮黃鳳亭中學 新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號

R0201 瀝源社區會堂 新界沙田瀝源邨

R0301 禾輋社區會堂 新界沙田禾輋邨禾輋商場平台

R1401 顯徑體育館 新界沙田顯徑邨顯徑商場

R1501 美田社區會堂 新界沙田大圍美滿里9號

R2001 佛教黃允畋中學 新界沙田大圍美林邨

R2002 東華三院冼次雲小學 新界沙田大圍積福街38號

R2101 循理會美林小學 新界沙田大圍美城苑

R2102 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 新界沙田大圍銅鑼灣山路1號

R2201 保良局蕭漢森小學 新界沙田穗禾苑42A地段

R2202 桂地新村村公所 新界沙田火炭桂地新村1號

R2301 賽馬會體藝中學 新界沙田火炭樂景街5至7號

R2401 香港科學園二期大廈10W 新界沙田香港科學園二期大廈10W 2樓

R2402 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下

沙田東

編號 名稱 地址



R0401 浸信會呂明才小學 新界沙田第一城得榮街2號

R0501 聖公會林裘謀中學 新界沙田第一城得寶街10號

R0601 慈航學校 新界沙田源昌里1號

R0602 培僑國際幼稚園 新界沙田大涌橋路52號沙田富豪花園商場二期1樓

R0801 博康社區會堂 新界沙田博康邨

R0802 保良局朱正賢小學 新界沙田博康村沙角街6D

R3501 九龍城浸信會禧年小學 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園

R3502 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 新界沙田馬鞍山恆安邨

R3601 德信中學 新界沙田馬鞍山寧泰路27號

R3701 林大輝中學 新界沙田銀城街25號

R3801 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部） 新界沙田石門安睦里6號

R3901 路德會梁鉅鏐小學 新界沙田安景街5號

R3902 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部） 新界沙田石門安睦里6號

R4001 世界龍岡學校黃耀南小學 新界沙田廣源邨第1期

R4101 廣源社區會堂 新界沙田廣源邨

沙田南

編號 名稱 地址



R0701 佛教覺光法師中學 新界沙田沙角邨

R0901 禮賢會沙田長者鄰舍中心 新界沙田水泉澳邨明泉樓平台1室

R0902 基督教香港崇真會安頌幼稚園 新界沙田水泉澳邨修泉樓地下

R1001 沙田圍胡素貞博士紀念學校 新界沙田乙明邨街2號

R1002 救世軍水泉澳幼稚園 新界沙田水泉澳邨河泉樓地下

R1101 天主教郭得勝中學 新界沙田秦石邨

R1201 新田圍社區會堂 新界沙田新田圍邨新田圍商場平台

R1202 五育中學 新界沙田大圍新翠邨

R1301 九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 新界沙田大圍新翠邨第2期校舍

R1601 東莞工商總會劉百樂中學 新界沙田大圍積泰里1號

R1602 保良局王賜豪（田心谷）小學 新界沙田隆亨邨

R1701 顯徑鄰里社區中心 新界沙田顯和里5號

R1702 才俊學校 新界沙田大圍顯泰街2號

R1801 保良局朱敬文中學 新界沙田大圍隆亨邨

R1901 東莞工商總會張煌偉小學 新界沙田翠田街2號新翠邨

沙田北

編號 名稱 地址



R2501 馬鞍山循道衛理小學 新界沙田馬鞍山恆明街11號

R2601 宣道會台山陳元喜小學 新界沙田馬鞍山頌安邨

R2701 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 新界沙田馬鞍山西沙路632號

R2702 保良局雨川小學 新界沙田馬鞍山鞍駿街28號

R2801 香港道教聯合會純陽小學 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號

R2901 利安社區會堂 新界沙田馬鞍山沙安街23號馬鞍山利安社區服務大樓

R3001 馬鞍山靈糧小學 新界沙田馬鞍山利安邨

R3101 明愛馬鞍山中學 新界沙田馬鞍山錦英路2號

R3201 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 新界沙田馬鞍山錦英苑

R3301 保良局莊啟程小學 新界沙田馬鞍山耀安邨

R3302 馬鞍山聖若瑟中學 新界沙田馬鞍山恆光街8號

R3401 馬鞍山聖若瑟小學 新界沙田馬鞍山恆安邨第1座校舍

R3402 恆安社區中心 新界沙田馬鞍山恆安邨

青衣

編號 名稱 地址



S2101 地利亞(閩僑)英文小學 新界青衣長安邨第2期

S2102 中華基督教會燕京書院 新界青衣牙鷹洲街12號

S2201 明愛聖若瑟中學 新界青衣青衣邨楓樹窩路10號

S2301 荃灣商會學校 新界青衣青衣邨第1期第1區

S2401 東華三院吳祥川紀念中學 新界青衣市中心清心街7號

S2402 保良局世德小學 新界青衣青綠街23號

S2501 長青社區中心 新界青衣青康路6號

S2502 美景花園自修室 新界青衣細山路2-16號美景花園第11座L3層

S2601 青衣商會小學 新界青衣長康邨青康路12號

S2602 青衣商會幼稚園 新界青衣青華苑停車場大廈地下

S2701 保良局陳溢小學 新界青衣長康邨第二小學

S2801 藍澄會 新界青衣青衣路1號第1座5樓及6樓

S2802 聖公會青衣主恩小學 新界青衣長宏邨

S2901 長亨社區會堂 新界青衣長亨邨第2期

S3001 長發社區中心 新界青衣担杆山路6號

S3101 中華傳道會呂明才小學 新界青衣長發邨

葵涌東

編號 名稱 地址



S0801 聖公會主愛小學 新界葵涌石蔭童子街45號

S0901 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 新界葵涌和宜合道42號

S1001 石籬聖若望天主教小學 新界葵涌大白田街99號

S1101 慈幼葉漢小學 新界葵涌安蔭邨

S1201 石籬社區會堂 新界葵涌大白田街2號

S1301 石籬 (一) 邨室內活動室 新界石籬(一)邨1號停車場平台1號活動室

S1302 保祿六世書院 新界葵涌梨貝街8號

S1401 佛教林金殿紀念小學 新界葵涌葵芳邨第5期屋邨校舍

S1501 葵芳社區會堂 新界葵涌禮芳街2號

S1601 華景山莊北停車場地下會議室 新界葵涌華景山路9號華景山莊

S1602 迦密愛禮信中學 新界葵涌華景山路4號

S1603 東華三院高可寧紀念小學 新界葵涌麗瑤邨小學屋邨校舍第1座

S1701 中華基督教會基真小學 新界葵涌華荔徑11號

葵涌西

編號 名稱 地址



S0101 中華傳道會許大同學校 新界葵涌葵興邨

S0201 順德聯誼總會李兆基中學 新界葵涌葵盛圍303號

S0301 基督教香港信義會葵盛信義學校 新界葵涌葵盛東邨

S0401 仁愛堂彭鴻樟幼稚園 新界葵涌大窩口邨富泰樓地下

S0501 佛教林炳炎紀念學校 (香港佛教聯合會主辦) 新界葵涌大廈街33號

S0601 中華基督教會全完第二小學 新界葵涌大窩口上角街3號

S0602 聖公會林護紀念中學 新界葵涌葵盛圍397號

S0701 中華基督教會全完中學 新界葵涌葵涌邨上角街15號

S1801 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 新界葵涌祖堯邨敬祖路12號

S1901 荔景社區會堂 新界葵涌荔景山路205號

S2001 葵盛社區會堂 新界葵涌葵盛西邨第6座平台

離島

編號 名稱 地址



T0101 中華基督教會大澳小學 新界大嶼山大澳街市街24-26號

T0102 沙螺灣鄉公所 新界大嶼山沙螺灣涌口17號

T0103 大澳䃟頭村村公所 新界大嶼山大澳䃟頭村2D

T0104 醫療輔助隊東涌訓練中心 新界大嶼山東涌下嶺皮1號

T0105 牛牯塱三鄉合作社 新界大嶼山大蠔新村25號

T0106 寶蓮禪寺大澳廳 新界大嶼山昂坪昂平路寶蓮禪寺

T0107 梅窩體育館 新界大嶼山銀石街9號梅窩市政大廈1樓

T0108 塘福鄉公所 新界大嶼山嶼南道塘福33號地下

T0109 杯澳公立學校 新界大嶼山貝澳羅屋村2號

T0201 香港教育工作者聯會黃楚標學校 新界大嶼山東涌逸東(一)邨

T0202 港青基信書院 新界大嶼山東涌松逸街2號

T0203 救世軍林拔中紀念學校 新界大嶼山東涌逸東邨逸東街8號

T0301 東涌天主教學校(小學部) 新界大嶼山東涌逸東街8號逸東(二)邨

T0401 寶安商會溫浩根小學 新界大嶼山東涌富東邨第二號小學校舍

T0501 東涌文東路體育館 新界大嶼山東涌文東路39號東涌市政大樓地下

T0601 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 新界大嶼山東涌健東路4-6號

T0701 愉景灣社區會堂 新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路99號

T0801 坪洲體育館新界 坪洲寶坪街6號坪洲市政大廈

T0901 南丫島北段鄉事委員會 新界南丫島北段榕樹灣大街21號

T0902 索罟灣普通科門診診所 新界南丫島索罟灣第二街1號地下

T1001 佛教慧因法師紀念中學 新界長洲大興堤路25號

T1002 明愛陳震夏郊野學園(聖保祿校舍) 新界長洲長洲地段1139號龍仔村

T1003 長洲體育館 新界長洲長洲醫院路3號

18區另設地區委員會界別票站

除了地區直選票站外，全港十八區每區又各設一個地區委員會界別的票站，相關票站供約2500地區「三會」成員投票選出地區委員會界別區議員。地區委員會界別選舉的投票時間則為早上八時半至下午二時半。

另外，有24個專用票站，部分設於懲教設施內。

兩個鄰近邊境票站位置（選舉事務處）

鄰近上水港鐵站設兩個邊境票站

政府又在上水港鐵站附近的兩所學校，即香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立「鄰近邊境投票站」，以便利身在内地的選民返港投票。兩個票站合計有38000個名額，結果有12 976名選民登記會使用。

不同地區的選民會被安排至不同指定位置投票（選舉事務處）

選舉事務處將根據選民所屬的區議會地方選區，編配已預約的選民至「鄰近邊境投票站」的不同位置投票。選舉事務處亦會安排接駁巴士接載相關選民由上水港鐵站往返鄰近邊境投票站。

區議會選舉2023已報名參選人名單

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁