區議會選舉｜選區重新劃分　一文看清44個直選選區分布

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】新選舉制度下，地區行政18區的劃分維持不變，但隨著新一屆區議會直選議席只有88席，並採用雙議席單票制，現屆區議會制度下的452個細選區，重新組合成44個較大選區。政府指在制訂劃界方案時，已適當地將現有相連區議會選區平均分配，合併成較大的新地方選區，以保留社區完整性，並確保同一地方行政區內的新地方選區覆蓋的人口大致相若。



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2023年區議會一般選舉，將由44個區議會地方選區出88名區議會地方選區議員，選區經新劃分後，灣仔和離島區各自有1個區議會地方選區，即各有2個直選議席；而觀塘｜沙田和元朗區則各有4個區議會地方選區，即各有8個議席，屬議席最多的地區。

香港島/離島

中西區有2個選舉共4個議席（政制及內地事務局）

中西區

有2個區議會地方選區，包括：

●中區：由過往的中環、半山東、衛城、山頂、大學、上環、東華選區組成

●西區：由過往的觀龍、堅摩、西環、寶翠、石塘咀、西營盤、正街、水街選區組成

灣仔區有1個選區共2個議席（政制及內地事務局）

灣仔區

1個區議會地方選區，由過往的軒尼詩、愛群、鵝頸、銅鑼灣、維園、天后、大坑、渣甸山、樂活、跑馬地、司徒拔道、修頓、大佛口選區組成

東區有3個選舉共6個議席（政制及內地事務局）

東區

有3個區議會地方選區，包括：

● 太北：由過往的太古城西、太古城東、寶馬山、炮台山、城市花園、和富、堡壘、錦屏、丹拿、健康村、鰂魚涌選區組成

● 康灣：由過往的鯉景灣、西灣河、愛秩序灣、筲箕灣、阿公岩、柏架山、南豐、康怡、康山、興東、下耀東、上耀東選區組成

● 柴灣：由過往的杏花邨、翠灣、欣藍、小西灣、景怡、環翠、翡翠、興民、樂康、翠德、漁灣、佳曉選區組成

南區有2個選舉共4個議席（政制及內地事務局）

南區

有2個區議會地方選區，包括：

●南區東南：由過往的鴨脷洲邨、鴨脷洲北、利東一、利東二、海怡東、海怡西、黃竹坑、海灣、赤柱及石澳選區組成)

●南區西北：由過往的香港仔、華貴、華富南、華富北、薄扶林、置富、田灣、石漁選區組成

離島區有1個選舉2個議席（政制及內地事務局）

離島區

只有1個區議會地方選區，即由過往的大嶼山、滿逸、逸東邨北、東涌南、東涌中、東涌北、愉景灣、坪洲及喜靈洲、南丫及蒲台、長洲選區組成

九龍

油尖旺區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

油尖旺區

有2個區議會地方選區，包括：

● 油尖旺南：由過往的尖沙咀西、九龍站、佐敦西、油麻地南、富榮、油麻地北、尖東及京士柏、佐敦北、佐敦南、尖沙咀中選區組成

● 油尖旺北：由過往的旺角西、富柏、奧運、櫻桃、大角咀南、大角咀北、大南、旺角北、旺角東、旺角南選區組成

深水埗區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

深水埗區

有2個區議會地方選區，包括：

● 深水埗西：由過往的寶麗、富昌、幸福、碧匯、荔枝角中、荔枝角南、美孚南、美孚中、美孚北、荔枝角北、元州、蘇屋選區組成

● 深水埗東：由過往的長沙灣、南昌北、石硤尾、南昌東、南昌南、南昌中、南昌西、麗閣、李鄭屋、龍坪及上白田、下白田、又一村、南山、大坑東及大坑西選區組成

九龍城區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

九龍城區

有2個區議會地方選區，包括：

●九龍城北：由過往的馬頭圍、宋皇臺、馬坑涌、馬頭角、樂民、太子、九龍塘、龍城、啟德北、啟德東、啟德中及南、土瓜灣北、土瓜灣南選區組成

●九龍城南：由過往的常樂、何文田、嘉道理、海心、鶴園海逸、黃埔東、黃埔西、紅磡灣、紅磡、家維、愛民、愛俊選區組成

黃大仙區有2毎選區共4個議席（政制及內地事務局）

黃大仙區

有2個區議會地方選區，包括：

● 黃大仙東：由過往的龍趣、龍下、龍上、鳳凰、鳳德、龍星、瓊富、彩雲東、彩雲南、彩雲西、池彩、彩虹選區組成

● 黃大仙西：由過往的新蒲崗、東頭、東美、樂富、橫頭磡、天強、翠竹及鵬程、竹園南、竹園北、慈雲西、正愛、正安、慈雲東選區組成

觀塘區有4個選區共8個議席（政制及內地事務局）

觀塘區

有4個區議會地方選區，包括：

● 觀塘東南：由過往的廣德、興田、藍田、平田、栢雅、俊翔、油塘東、油翠、油麗、油塘西選區組成

● 觀塘中：由過往的觀塘中心、麗港城、景田、翠屏、曉麗、寶樂、月華、協康、康樂、定安選區組成

● 觀塘北：由過往的順天、雙順、安利、觀塘安泰、秀茂坪北、秀茂坪中、安達、秀茂坪南、寶達選區組成

● 觀塘西：由過往的九龍灣、啟業、麗晶、坪石、彩德、佐敦谷、樂華南、樂華北、牛頭角上邨、牛頭角下邨、淘大選區組成

新界

荃灣區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

荃灣區

有2個區議會地方選區，包括：

● 荃灣西北：由過往的荃灣西、荃灣中心、愉景、福來、馬灣、荃灣郊區、汀深、麗濤、荃威選區組成

● 荃灣東南：由過往的德華、楊屋道、荃灣南、海濱、祈德尊、綠楊、象石、石圍角、梨木樹西、梨木樹東選區組成

屯門區有3個選區共6個議席（政制及內地事務局）

屯門區

有3個區議會地方選區，包括：

● 屯門東：由過往的屯門市中心、兆置、安定、兆翠、友愛南、友愛北、新墟、掃管笏、三聖、恒福選區組成

● 屯門西：由過往的翠興、山景、景興、興澤、悅湖、兆禧、湖景、蝴蝶、富新、樂翠、龍門選區組成

● 屯門北：由過往的新景、良景、田景、寶田、建生、兆康、欣田、屯門鄉郊、富泰、景峰選區組成

元朗區有4個選區共8個議席（政制及內地事務局）

元朗區

有4個區議會地方選區，包括：

● 元朗市中心：由過往的豐年、元朗中心、鳳翔、元龍、十八鄉中、水邊、南屏、北朗、元朗東頭、十八鄉北選區組成

● 元朗鄉郊東：由過往的十八鄉東、十八鄉西、屏山南、洪福、錦綉花園、新田、錦田、八鄉北、八鄉南選區組成

● 天水圍南及屏廈：由過往的廈村、屏山中、盛欣、天盛、天耀、耀祐、慈祐、嘉湖南、瑞愛、屏山北選區組成

● 天水圍北：由過往的瑞華、頌華、頌栢、嘉湖北、悅恩、晴景、富恩、逸澤、天恒、宏逸選區組成

北區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

北區

有2個區議會地方選區，包括：

● 蝴蝶山：由過往的聯和墟、粉嶺市、祥華、華都、華明、欣盛、粉嶺南、盛福、皇后山選區組成

● 紅花嶺：由過往的清河、御太、上水鄉郊、彩園、石湖墟、天平西、鳳翠、沙打、天平東選區組成

大埔區有2個選區共4個議席（政制及內地事務局）

大埔區

有2個區議會地方選區，包括：

● 大埔南：由過往的大埔墟、廣福及寶湖、宏福、大埔滘、運頭塘、新富、林村谷、寶雅、太和選區組成

● 大埔北：由過往的頌汀、大埔中、大元、富亨、怡富、富明新、舊墟及太湖、康樂園、船灣、西貢北選區組成

西貢有3個選舉共6個議席（政制及內地事務局）

西貢區

有3個區議會地方選區，包括：

● 西貢及坑口：由過往的西貢市中心、白沙灣、西貢離島、坑口東、坑口西、康景、翠林、環保北、環保南選區組成

● 將軍澳南：由過往的彩健、健明、都善、維景、海晉、寶怡、富君、澳唐、尚德、廣明選區組成

● 將軍澳北：由過往的寶林、欣英、慧茵、運亨、景林、厚德、富藍、德明、南安、軍寶選區組成

沙田區有4個選區共8個議席（政制及內地事務局）

沙田區

有4個區議會地方選區，包括：

● 沙田西：由過往的沙田市中心、瀝源、禾輋邨、顯嘉、下城門、大圍、松田、穗禾、火炭、駿馬選區組成

● 沙田東：由過往的第一城、愉城、王屋、博康、大水坑、鞍泰、愉欣、帝怡、碧湖、廣康、廣源選區組成

● 沙田南：由過往的沙角、水泉澳、乙泉、秦豐、新田圍、翠田、雲城、徑口、田心、翠嘉選區組成

● 沙田北：由過往的海嵐、頌安、錦濤、馬鞍山市中心、烏溪沙、利安、富龍、錦英、耀安、恆安選區組成

葵青區有3個選區共6個議席（政制及內地事務局）

葵青區

有3個區議會地方選區，包括：

● 青衣：由過往的安灝、偉盈、青衣邨、翠怡、長青、長康、盛康、青衣南、長亨、青發、長安選區組成

● 葵涌東：由過往的石蔭、大白田西、大白田東、安蔭、石籬北、石籬南、葵芳、興芳、華麗、荔華選區組成

● 葵涌西：由過往的葵興、葵聯、葵盛東邨、上大窩口、下大窩口、葵涌邨南、葵涌邨北、祖堯、荔景、葵盛西邨選區組成

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