政府倡物理治療免醫生轉介　議員質疑須提診斷記錄「換湯不換藥」

立法會衞生事務委員會今日（8日）討論修訂《輔助醫療業條例》容許物理治療師毋須醫生轉介，直接為病人服務，但病人需要出示12個月內診斷紀錄。有議員形容修例建議「換湯不換藥」，未能達至完全免醫生轉介。醫務衞生局局長盧寵茂也表示，建議安排不等於免診斷，強調要以病人福祉為依歸，同時平衡專業意見，顧及市民健康風險。



盧寵茂（林靄怡攝）

專業動力議員林素蔚表示，收到物理治療師及職業治療師團體的意見，認為修例是「換湯不換藥」，關注當局有否參考其他國家的做法，做到完全免轉介。盧寵茂強調，尊重物理治療師的專業，形容物理治療是「無湯無藥」，因此不存在「換湯不換藥」，強調修例不會抄外國做法，有關改動是因應本地需求。

醫療衛生界議員林哲玄關注，病人是否可以電子病歷代替12個月內的診斷紀錄。盧寵茂表示，文件不一定要紙本，但必須由病人出示，確認曾經看過病。他又說病徵應該屬於常見疾病，例如膝關節炎等退化毛病。

保險界議員陳健波表示，開放專職醫療是好事，但期望容許有關人員獨立運作，有如普通醫生一樣處理。盧寵茂重申物理治療師並非醫生，醫生亦不是物理治療師，大家各司其職，發揮專職的能力。

議員陳凱欣提到部分病人接受義診，醫生可能只是口頭診斷，未必有紙本證明。盧寵茂說，所謂的義診要符合醫委會守則，如有錯誤的診症決定是嚴重的事。