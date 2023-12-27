港澳研究會增八研究部　涵蓋政經、教育、青年、涉外事務、輿論

國務院港澳辦主管的全國港澳研究會早前舉行成立10周年慶祝大會，並召開理事會，計劃日後加強港澳研究工作。消息指，全國港澳研究會將會增設8個研究部，涵蓋政治、經濟之外，還有青年、涉外事務及輿論研究，預料是配合中央港澳辦8局工作，對港澳工作有更細緻的研究。



全國港澳研究會是全國性民間學術社團，由國務院港澳事務辦公室主管，會長是港澳辦前副主任鄧中華。研究會2013年成立宗旨是統籌、協調一國兩制理論與實踐研究，加強港澳與内地相關領域學術交流合作，發揮民間智庫功能，設有「政治與法律」、「經濟」、「社會與行政」三個專業委員會，根據官方網站，至今會員人數達751人。

增八研究部 涵蓋政經、教育、青年、涉外事務、輿論

研究會上周五在北京舉行成立10周年慶祝大會，並召開理事會。消息說，全國港澳研究會計劃增設8個研究部，範疇涵蓋政治、經濟、社會文化、教育及青年、涉外事務及輿論研究等，沒有國安範疇。研究部成立之後，需要制訂具體研究題目。

中共中央港澳辦網站列出主要職責。

研究部料配合中央港澳辦8局工作

研究會八個研究部，預料是配合中央港澳辦8局工作。目前中央港澳辦8局工作分別為，中央港澳政策；政治領域；經濟領域；文化、教育、青年等領域；醫療衛生、民族、宗教、勞工、社會服務等領域；協調特區開展維護國安；協調涉港澳宣傳工作、新聞發布工作；港澳法律法規草案起草和司法領域。

譚耀宗（資料圖片）

譚耀宗：冀對港澳工作有更細緻的研究

被問到8個研究部是否對應中央港澳辦8局的工作，全國港澳研究會副會長譚耀宗接受《香港01》訪問時表示「需要自己領會」，他說增設研究部的目的，是想更多人參與研究港澳工作，有更細緻的研究。對於有指研究部將會設主任、副主任，譚耀宗指暫未公布人選，需要等秘書處安排。