梁子穎自訂重點工作　新會期有意出掌公務員事務委員會主席

新一屆立法會會期開始，各委員會亦「大執位」，其中工聯會立法會議員梁子穎表示，有意出掌公務員及資助機構員工事務委員會主席一職，而原本的主席為工聯會郭偉强，梁則指郭有意嘗試參與其他事務委員會。



梁子穎表示，有意競逐公務員及資助機構員工事務委員會主席，皆因家人亦曾擔任公務員，希望掌握更多、發揮更好作用，並表示自己對公務員權益、福利、資助機構等事宜有一定了解。

至於郭偉强，梁指或許工聯會內部亦會協調，郭「有意出掌」人力事務委員會主席，而本身的主席選委界立法會議員陸頌雄同屬工聯會。梁表示，陸或參與交通事務委員會，但一切仍需議員協調後公佈才能作準。

望做好23條解說工作

展望新的立法會期，梁子穎為自己定下10項重點工作，包括推動勞工事務、《基本法》23條立法、人力資源研究等。就23條立法，他表示「安全是發展的前提，發展是安全的保障」，應向市民作更好解說，冀透過區議員作廣泛諮詢、掌握民情，而立法會議員亦要發揮作用，如發現問題都可以提出修訂。

聖誕率青年到肇慶、珠海考察

此外，在去年聖誕節假期，梁子穎率團到肇慶、珠海等地視察，表示該團雖有不同年齡層參加，但本身是針對年輕人而設，稱年輕人都要知道國家發展、措施如何落實，本次內地團亦並非旅行形式，有落地參觀農村，團員期間亦需就考察作出匯報。