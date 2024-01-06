傳媒查冊｜公眾利益、避嫌機制均未說明　議員：別讓公眾有壞印象

下周一（8日）起實施的「車輛查冊」新安排，列明申請人須用於七個指明範圍，但當中沒有包括用於新聞報道，若傳聞因涉及重大公眾利益而要查冊，就要提出「例外情況」申請，由運輸署署長作特別考慮，發放證明書。選委界立法會議員江玉歡指，由「署方自己諗咩叫重大公眾利益，或自己審番自己」，擔心不公正，又沒有覆核機制，情況不理想。



而曾在傳媒及政府任職的立法會議員陳凱欣表示，終審法院判決後，政府應解決現時申請查冊時無法揀選「傳媒報道」的問題，但新措施將事件複雜化，令外界有不好的觀感。她又提出運輸署未回應的兩大問題，分別是處理申請的時間，以及利益衝突和避嫌機制，指兩者均並未清楚交代。



江玉歡強調，每個人對於「重大公眾利益」的尺度都不同，（資料圖片/盧翊銘攝）

運輸署強調，「新聞報道」不是設立車輛登記冊的原意，明白部份情況不屬於「指明用途」，而「重大公眾利益」沒有適用於所有情況的廣泛定義，要視乎不同個案決定。

江玉歡認為，該制度首先要有實施框架，包括列明審批時間，因為新聞有時限性。至於「重大公眾利益」準則如何界定，江玉歡強調每個人的尺度不同，實際操作上「不要要人打上法庭」。

陳凱欣：新聞報道爭分奪秒 審批時間不明失預算

曾在電視台任職記者的陳凱欣表示，傳媒查冊是多年來調查報道的做法，當中涉及時效性。她以電視台新聞為例，早上發現一單值得報道的新聞，很多時已決定在傍晚重點新聞出街，記者便要着手調查，「好多時都會先查冊，而且查冊唔難，資料一查就有」，然後再按手上資料做跟進調查。不過，新措施之下需要運輸署署長審批，然而審批時間不明，「新聞工作爭分奪秒，又點可以等呢？」

她認為，審批機制必須要有時限，可向傳媒承諾最短及最長時間，讓傳媒有預算。

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江玉歡強調要設防止利益衝突機制

被問到會否擔心查冊對象是運輸署署長時，由署長決定是否符合重大公眾利益，構成利益衝突，江玉歡指署長應該要避席，署方亦應設防止利益衡突的機制，強調要有全面性考慮。

她續指，新安排牽涉到採訪權和公眾知情權，認為需要諮詢公眾意見。再者現時使用查冊的情況沒有嚴重影響公眾私隱，香港電台前編導蔡玉玲雖因車牌查冊，被裁定虛假陳述罪成，但終審法院已撤銷她的控罪，對新安排感到不解。

陳凱欣說，如果傳媒查冊涉及運輸署署長或其他政府官員，就要有避嫌機制，但這方面目前並不清楚。（資料圖片/李宇婷攝）

陳凱欣指判斷重大公眾利益不容易

陳凱欣亦憂慮由運輸署署長審批或涉及利益衝突。她強調傳媒新聞部不會「無端端查一個人」，當中或會涉及政府高官或政界名人，甚至是運輸署署長本人或他的上司，署長審查就會有利益衝突，「係咪應該要由一個中立嘅人審批呢？呢個人嘅身份係邊個？我認為都要有交代」。

此外，若運輸署不批准查冊，會涉及更多難題。「運輸署署長有無足夠知識、有無足夠了解傳媒運作呢？」她說「重大公眾利益」的判斷並不容易，「就算係編輯室，某個採訪主任認為不涉及重大公眾利益，另一組的採訪主任有可能持唔同睇法」，更何況是日常運作不涉及傳媒工作的運輸署，能否作出此判斷會是疑問。陳凱欣認為，「重大公眾利益」有機會引起爭拗，但新措施沒有設立上訴機制，直言做法並不理想。

查冊會通知車主 如涉及違法會否不妥？

傳媒調查報道很多時涉及違法行為，《香港01》就曾經利用查冊揭發套丁、霸佔官地、高官僭建，最近的加密貨幣交易平台HOUNAX騙案，亦查出涉及多間公司。新措施生效後，某車牌被人查冊，運輸署會通知車主，然而若涉及違法行為，會否變相通知對方作出防範？陳凱欣認同署方要思考此問題，如果涉及重大社會利益甚至犯罪，是否仍要通知車主？「警方跟蹤嫌疑人都唔會對佢哋講嘛！」不過她補充，署方提出有人查冊就通知車主時，應該考慮到措施的整體性，「可能考慮到單單是傳媒報道不通知，其他例如保險公司查冊就會通知車主，又會帶嚟其他方面意見」，惟重申署方要認真處理這個問題。

張欣宇倡設負面清單 如沒犯規一律批出申請

香港新方向立法會議張欣宇就具體操作提出建議，他認為申請過程中，應由傳媒機構或媒體從業人員實名申請，並提供需要查冊原因，備案留存。而運輸署可以定期和傳媒界協商，準備一個「負面清單」，例如不能涉及起底等，負責官員只要檢查是否有觸及負面清單的行為，如果沒有就可以批出申請，強調愈清晰透明愈好，最大程度避免如涉及利益衝突等問題。

陳凱欣則強調，終審法院同意將真誠的新聞報道納入可查冊方式，但現在新措施是將傳媒查冊納入了七大列明用途以外的例外情況，「咁不如將傳媒報道列入第8項指明用途啦」。她認為，政府的原意是站在保障私隱的一方，「我係某個名人，當然唔想狗仔隊跟蹤，揭露個人私隱」，但傳媒新聞部報道很多時不是爆人私生活，而是涉及重大公眾利益，「首先唔好站在傳媒對立面，好多時傳媒報道有可能為某人澄清，或者令更多受影響人士還一個公道」。

張欣宇提出，政府可與傳媒界商討，列出負面清單，傳媒查冊時若沒有觸及負面清單就可批准。（資料圖片/廖雁雄攝）

若措施令傳媒減少查冊 影響公眾印象

陳凱欣指，申請審批時間和過程，以及利益衝突方面均未清晰，而傳媒有可能因新機制而放棄查冊，會令公眾留下壞印象。陳凱欣表示，以往政府有新措施，都會諮詢持份者，而查冊方主要是傳媒，在作出此決定前應該充份諮詢傳媒意見。然而今次連管理層為主的新聞行政人員協會都提出質疑，反映作為主要持份者的傳媒行業普遍都有憂慮。

她又指，今次措施不涉修例，是行政措施，好處是相關部門有彈性修改，期望運輸署聆聽傳媒意見，一段時間後審視措施及提出修改。