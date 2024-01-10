報道指前紐約副總領事掌中聯辦台務部　劉兆佳：與反華勢力周旋

撰文：文維廣
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有報道指中聯辦再添外交系統人員。今日出版的《東周刊》報道，曾任中國駐紐約代總領事的副總領事趙宇敏，已經擔任中聯辦台灣事務部副部長，並預料趙很快會正式出任台灣事務部部長。

今次是繼原外交部駐港特派員劉光源調任中聯辦第一副主任後，再有外交系統出身官員被派到中聯辦工作。全國港澳研究會顧問劉兆佳指，今次調動反映未來香港可能有更多機會要與美西方反華勢力周旋。

《東周刊》引述知情者指，出身外交部的趙宇敏擁有博士學位，約2014年擔任中國駐休士頓副總領事，2017年轉任駐紐約副總領事，總領事章啟月離任返國，他一度代理總領事。報道又指，趙宇敏回國後，出任國務院台辦港澳涉台事務局局長，去年底來港，已與香港一些涉台團體及人士接觸。

報道更引述曾與趙接觸的人士稱，趙的言談舉止與傳統國台辦官員很不同，本身對港台事務頗為熟悉，是資深正局級官員，相信很快將接替張強擔任中聯辦台部部長。

劉兆佳指未來香港要更多地與反華勢力周旋（資料圖片/盧翊銘攝）

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，中央現時調派高層人員，主要看能力，背景出身並不重要，高級官員講求的是通才，而不一定要專才。他又指，外交系統人員在過去國務院港澳辦的比重更高。

劉兆佳相信，再有外交系統人員加入中聯辦與現時的國際形勢有關。他指，本地的反中亂港勢力雖已被打擊，但政治形勢仍未平穩，中央和香港與外國勢力的鬥爭仍然繼續。他指，美西方仍在不斷抹黑香港，並企圖孤立香港，鼓吹外資不要投資香港，以香港作棋子對付中國。

劉兆佳認為，需要一些熟悉西美方語言、了解其鬥爭策略的人士，助力未來的周旋。他又指，在面對美西方的攻擊時，香港日後可能更多需要與外交部合作併肩作戰。

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