三成滲水辦個案調查逾3個月　楊永杰促仿傚公證行以科技加快進度

由屋宇署及食環署組成的滲水投訴調查聯合辦事處，截至去年9月，共接獲約34,361宗舉報個案，過去幾年約七成個案可於3個月內完成調查並告知結果。對於有三成個案調查逾3個月，A4聯盟立法會議員楊永杰表示，滲水辦跟進程序繁複，需時較長，導致積壓大量的舉報個案，促請滲水辦仿傚公證行，利用科技加快調查進度。



滲水辦調查分三階段，第一階段由量度滲水位置的濕度，確認調查需要，如濕度數值達35%或以上，將安排第二階段調查，在排水管及供水喉管基本測試，如未能找出滲水源頭，會委派顧問公司第三階段調查，即在單位地台、牆壁等測試，視乎情況採用科技偵察滲水源頭。

楊永杰。（梁鵬威攝）

楊永杰促一併用紅外線或探地雷達偵測源頭

楊永杰認為，公證行做到的工作，政府都能做到，促請滲水辦在色水測試時，一併使用紅外線或探地雷達等科技，加快調查速度及找出滲水源頭。他又說，得悉滲水辦去年第三季在部分地區試行合併第二、三階段調查，縮短調查時間，建議滲水辦應盡快將試行安排擴大至全港各區。

他又說，滲水辦處理樓宇滲水投訴門檻過高，未達滲水濕度35%的舉報個案只能循公證行調查，不時有地區個案與鄰居鬧上法庭，導致鄰舍關係破裂。楊永杰建議放寬濕度門檻至25%，受理更多舉報個案，並且設立樓宇滲水調解中心，化解住戶間不必要的糾紛，協助雙方達成有共識的解決方案，緩和鄰里關係。