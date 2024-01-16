便利通關｜李家超：增24小時通關口岸　與內地積極商討中

行政長官李家超今日（16日）在行會召開前見記者，表明對增加24小時開放口岸，正與內地探討、態度積極。他又稱，日後有任何大型活動舉行，或通關需求大的日子，都會由政務司司長陳國基統籌安排及管理細節，有安排落實必然公佈。



至於會否恢復「一簽多行」，他只表示政府正在努力中，他個人希望能盡快與內地相關部門取得共識。



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李家超今早被問到農曆新年前增加24小時開放口岸進展如何，又會否恢復一簽多行及增加自由行城市吸引旅客，李家超指出，正積極與內地單位討論，特別是吸引內地旅客往返日子，更多24小時通關口岸及延長口岸的通關時間，港府正研究延長鐵路的服務時間，如何幫助兩地在大型日子更方便過關。

李家超指至今進展順利，與內地探討態度積極，有細節安排就會公佈。他稱非常重視兩地融合，知道現在香港居民、內地居民活躍往返兩地，是多年推動融合、高度兩地人民交流的成果，亦是一個常態，政府政策會做好長期現象的工作。

對於如何增加旅客來港，李家超指港府正在努力，坊間有建議包括恢復一簽多行及增加自由行城市，港府與內地探討可行性及實際操作，有結果會公佈，個人希望盡快與內地單位有共識。

李家超之後再被追問有關通關、關口交通安排時表示，香港與國際恢復正常通關，旅客是香港重要的經濟增長來源，但交通、關口的承載力是港府及城市需要思考的，為了吸引更多內地旅客來港，港府會盡力與內地部門溝通，港府當然期望各項便利措施可以盡快落實，但仍須兩方溝通、了解，他強調港府會盡力配合內地，又透露有正面消息。

李家超：23條立法越快越好 參考外國近期訂立國安法例

根據政府上周五提交的立法議程顯示，《維護國家安全條例草案》、即 23 條立法，會在今年內提交立法會。

特首李家超被問到23條立法何時展開諮詢時表示，當部門準備好，就愈快立法愈好，香港經過國家安全受到風險及傷害，特別2019年「黑暴」，國安威脅帶來香港的傷痛難以承受，整體方案準備好就盡早開展立法工作。

他指非常重視外國的做法及法律條文，很多外國的法律條文運作中，以及得到國際接受，部分有前瞻性，要確保23條立法可以應對千變萬化，要充分參考外國立法工作，「有啲國家係好近期訂立」，港府會充分聽取意見，但會提出特區想法及做法。

至於23條立法沒有列明上半年或下半年提交立法會，被問及是否面對困難？李家超重申，有關部門要準備好才推出，要處理千變萬化的風險，要靈活處理不同風險。他理解社會有強烈意識希望維護國家安全，因為經歷2019年港版顏色革命，市民有難以忍受、慘痛的經歷，必然要有效的機制確保風險不再發生在港，今次做方案希望最有效方式立法。他表示敵對勢力仍虎視眈眈，要盡早立法。

亞洲金融論壇下周舉行 會令嘉賓感受香港自由

李家超在開場白表示，下周三至四香港將舉行2024年度第十七屆亞洲金融論壇，預計有逾三千名金融精英參與，包括央行領袖等，有十七個來自日、韓等貿商貿團確認出席，反映香港的吸引力，參與會議的有來自多個國際金融高層管理人員，將在此平台分開獨特見解，是次論壇特別之處的是，來自中東的演講嘉賓由以往的1位，增加至8位等。是次論壇重點包括大灣區發展等，多角度反映香港作為國際金融中心的優勢。李家超續指，香港全年總存款增展百分之五，香港資金處於淨流入狀態，港府會把握是次機會推廣香港會議經濟，透過遊故宮、蘭桂芳、遊維港等，令嘉賓感受到香港的自由、活動多姿多彩，大會亦會安排嘉賓參觀港交所等。他續指，香港今年會繼續舉辦不同聯繫金融界的活動，加上文化體育盛事，發揮盛事效益。

李家超冀確保垃圾徵費實施時減少混亂

提到4月垃圾徵費安排，李家超表示會留意社會情況，政府會尋找方法解決可預見的混熟，他又指香港作為購物天堂，加上市民的購物方式改變，政府會透過宣傳及不同政策配合4月實施的膠袋徵費，確保減少混亂。他又指，香港的服務有吸引力，只要店舖提供好的服務，不會影響客源，相信港府及香港有能力習慣新常態，而他已著有關部門確保做好宣傳，包括市民在哪可買到收費膠袋等、不同種類膠袋收費等。

李家超重申，建立新的習慣、文化時必定會有不適應的地方，但相信所有人都希望有更好多環境，而世界各地，尤其是有競爭力的城市都有實施膠袋徵費，重申政府會做好安排，聆聽各方意見，包括聽取立法會議員、關愛隊成員等意見。

李家超又表示垃圾徵費要寫清楚執行細節，講解工作要不斷做大量做持續做，是不斷努力讓大家知道的工程，料推行中都有新問題出現，要求環境及生態局特別是局長將執行細節讓市民清晰知道，要舉辦講座、記者會、宣傳會讓持份者真真正正知道法律責任及運作方式。他指不同資訊都要簡潔、鮮明，政府會與局方共同推動垃圾徵費政策，多用社交媒體讓大家知道。