金管局叫銀行Call Loan？林健鋒稱謠傳　籲銀行手下留情助過年關

早前謠傳金管局指示銀行追收按揭貸款（俗稱Call Loan），經民聯立法會議員林健鋒、吳永嘉及陳祖恒早前與金管局總裁余偉文會面，促請金管局與銀行溝通，避免在本地經濟未全面復甦之際，收緊貸款或要求提早還貸。



林健鋒表示，年近歲晚，中小企要支薪及繳稅，形容「年關難過」，生死存亡的關鍵時刻，期望銀行「手下留情」，彈性處理中小企還款安排。



林健鋒引述金管局指，並沒要求銀行「Call Loan」，金管局亦將就此向銀行發出指引，要求銀行留意市場變化，也要考慮借貸人過往的表現，幫助企業。（文睿攝）

林健鋒引述金管局沒要求銀行「Call Loan」

林健鋒引述金管局指，並沒要求銀行「Call Loan」，金管局亦將就此向銀行發出指引，要求銀行留意市場變化，也要考慮借貸人過往的表現，幫助企業，他認為金管局的回應令業界放心，促請政府及時主動澄清假消息，「謠言講多幾次，變真㗎啦」。

籲銀行手下留情勿要求中小企提早還貸

他續指，年近歲晚，中小企要支薪及繳稅，形容「年關難過」、生死存亡的關鍵時刻，期望銀行「手下留情」，已要求金管局與銀行溝通，在本地經濟未完全復甦之際，不要收緊貸款或要求提早還貸，否則會令中小企倒閉，繼而對本地經濟復程度、速度有影響。

陳茂波出席電台節目就預算案聽取市民意見。(港台截圖)

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