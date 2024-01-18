年底前全港裝2000天眼防罪惹私隱疑慮　卓永興：數量已經好少

政務司副司長卓永興表示，為預防罪案，年底前會在全港安裝2千個閉路電視（天眼），主要在人流高及經地區警方評估認為有風險的地方。至於可能引發的私隱憂慮，他強調很多全球城市都有安裝閉路電視，相對上「香港已經好少」。



卓永興。（資料圖片）

他指，早前成立的地區治理專組五項優先作之一為提升地區治安水平，為預防罪案，當局會在全港安裝2千個閉路電視，今年年中會先安裝600個，餘下的也會在今年年底安裝。

至於安裝的地點，他強調是選擇性安裝，例如高人流或是地區警方經評估後認為有需要和有風險的地點。他又指未必是永久性安裝，會按需要轉換地點。

當然呢啲唔係話裝死咗喺度，就成世都喺嗰度，有需要嘅時候會換，換場。如果有人話擔心私隱，其實全世界好多城市都好多CCTV，為撲滅罪行，講緊幾十萬部，香港已經好少。 副政務司司長卓永興

保安局發言人指，計劃仍在籌備階段，會仔細審視和考慮不同人的關注，首階段在約600個地點安裝閉路電視，會審視成效後推展下一階段的安裝計劃；警方正研究及借鏡世界各地不同執法部門做法，包括如何有效運用科技；政府會遵守法例，並會諮詢個人資料私隱專員公署。

局方指根據不同研究，在公眾地方設閉路電視可有效預防罪案，特別對街頭暴力及嚴重罪案能發揮阻嚇作用。