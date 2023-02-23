多區疑現拐帶兒童事件　警翻查天眼鎖定兩人　查問後證純屬誤會

警方表示，近期網傳及新聞報道指將軍澳、大埔及上水區懷疑曾經發生企圖拐帶兒童事件，有關警區均高度重視及嚴肅跟進。人員連日進行蒐證調查，包括翻查相關閉路電視記錄，鎖定兩名可疑人士，並進行查問後，未有證據顯示事件涉及企圖拐帶兒童或其他刑事成份，相信屬於誤會。警方會繼續在學校附近加強巡邏，以防止罪案發生。



其中一宗事件在將軍澳區發生。警方留意到有傳媒轉載幼稚園通告，引述有家長指上周五（17日）早上在坑口港鐵站一度失去兒子蹤影，懷疑發生企圖拐帶兒童案件。警方並未接獲相關報案，但已即時主動向有關幼稚園了解情況。警員經深入調查、現場蒐證及翻查閉路電視記錄後，並未發現可疑人士接近該名兒童，相信事件純屬誤會，未有證據顯示曾經發生拐帶兒童案。

翠茵小宇宙國際幼兒園暨幼稚園一度向家長發出的特別通告，通告提醒家長要加緊照顧幼童。

另一宗事件發生在大埔大元邨，區內一間幼稚園上周四（16日）發出通告，指近日有陌生男子在校舍外徘徊，懷疑窺看校內環境，又試圖打開家長車門。大埔分區特遣隊人員經深入調查及翻查閉路電視記錄後，發現一名63歲男子曾出現在幼稚園附近，遂鎖定目標人物並將他帶回警署查問及了解詳情。調查顯示他曾經路過校舍，過程沒有接觸車門，事件不涉及刑事成份。大埔警區已向有關學校作出了解及跟進，亦會在學校附近加強巡邏，以防止罪案發生。

另一帖文指，本月8日在華明邨一間超級市場外，有一名陌生女子伸手拉扯一名女童的書包，企圖拉走女童。大埔警區留意到該則帖文，交由重案組主動調查。警員其後尋獲該名49歲女子，並查問及了解詳情。調查顯示，由於事發地點為狹窄走廊，有理由相信該名女子經過上址時，身體無意之間觸碰女童的書包，可能引致誤會，事件不涉及刑事成份。

為了防止罪案發生，警方呼籲市民如發現任何可疑人士，又或有相關資料提供，應立即與警方聯絡。警方會嚴謹認真處理，並會視乎案情及搜集到的證據作出相應的調查。