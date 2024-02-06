球會開賽前出post已無美斯　何敬康問楊潤雄：有無通知主辦方？

國際邁亞密官方帳號在香港比賽日當日開賽前發出的帖文中，已沒將美斯列入出賽名單，新民黨立法會議員何敬康問到，文體旅局現在能否要求主辦方（Tatler Asia）交出球會方就美斯因傷或身體不適問題未能上陣的官方確認通知。



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他去信局方問到比賽當日，球會方需由教練Gerardo Martino簽名確認正選出場陣容及後備名單的文件，當日是否從球會方或Tatler Asia收悉相關文件，並知悉球會方已確認美斯會否上陣。另外無論當時知悉與否，現在能否要求主辦方交出相關文件，以向公眾有更明確交代。

國際邁亞密官方帳號在香港比賽日開賽前在X（前Twitter）發出的帖文中，已沒將美斯列入出賽名單，他問到無論局方當時是否正式從球會方或主辦方知悉有關官方文件，現在能否要求Tatler Asia交出，球會方就美斯因傷或身體不適問題未能上陣的官方確認通知。

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有否計劃全面檢視「M」品牌活動的審批過程

雖然Tatler Asia已表示撤回對「M」 品牌及1,600萬元政府資助的申請，但何敬康認為Tatler Asia事前打着「M」品牌活動的旗號宣傳，問到局方期間有否持續與Tatler Asia溝通，並了解與活動相關的帳目明細、工作計劃及相關的合約條款和法律文件。如否，日後會否調整做法，並派出相關官員參與工作會議，確保各合作單位遵守合約內容。

經過是次「甩轆」事件後，他又關心局方有否計劃全面檢視有關「M」品牌活動的審批過程，包括有否出現漏洞，以及將來會否設立完善的監管和問責機制，確保日後的「M」品牌活動能順利完成。