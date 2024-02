拆局｜特首以Loong代Dragon非偶然　不求一蹴而就改變習慣

特首李家超大年初一晚在花車巡遊活動上英語致辭時的一句:「We're all here to welcome the Year of the 『Loong』」而不是「Dragon」,不少人對此改變或只是一笑置之,但此一改變其實𧂯含更深的意義。



雖然,行會召集人葉劉淑儀今日(16日)表明無聽聞政府會有以Loong代替Dragon的「政策」,但有了解情況的人解釋政府確實沒有相關「政策」,但也指此一改變毋須上升至「政策」層面,相反會是一個漫長的改變進程。



據悉,李家超當天以 Year of the 「Loong」代替一向慣用Year of the「Dragon」,確有跟著內地走的意思,畢竟內地官媒也以「Loong」代「Dragon」,香港作為國家一部分,與內地統一名稱,推廣中國龍有異於西方龍,也是自然而然的事。

不過,特區政府明白大家習慣用Year of the「Dragon」,所以特首的演辭也非全面一刀切地改用「Loong」,同時有用「Dragon」一字。

要改變需要一個起點

當局無意以「雷厲風行」的手段,要全港一下子全面所有與龍有關的英文用字皆轉用「Loong」,認為在此事上無必要以強硬的方式去行事,惟要改變大家的長期以來的習慣,也必須要有一個起步點,而年初一的英文演辭正是一個起點。

政府的聲明,也繼續用美斯為譯名,未有跟隨內地譯名梅西

以美斯譯名為例 說明不是鐵板一塊

至於龍舟競渡英文名稱會否真的變成Loong Boat Race、舞龍會由Dragon Dance 變Loong Dance,了解情況人士只指不會是鐵板一塊,要視乎情況,指要成為習慣必須要經過漫長的時間適應,又以近日鬧得滿城風雨的阿根廷球王美斯為例,內地的譯名是梅西,但港人早已習慣用美斯,政府的聲明也沿用港人慣用的名字。

北京官方今年開始在農曆新年活動和報道的翻譯中使用Loong。開年不久,面向英語受眾的官方媒體中國國際電視台(CGTN)在報道義烏國際貿易城推出龍元素的春節物品時,把龍年譯為「Year of the Loong」,後來也在其他報道中將「龍舞」譯為「Loong Dance」。央視春晚吉祥物「龍辰辰」的英文名也譯為「Loong Chenchen」

內地媒體也普遍點出,西方的龍一般噴火、長著巨翅、烈性如火,形象一般為負面;中國龍通常則由馬頭、鷹爪、魚鱗、鹿角、蛇身組成,並且沒有翅膀,代表好運吉祥。兩者大相徑庭,所以將龍譯為Loong更貼近中國龍的原意,Dragon則不準確。