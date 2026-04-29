審計報告｜康文署泳池24/25年度虧蝕11億　入場人數連續5年不達標

審計署早前審核康樂及文化事務署（康文署）對全港公眾游泳池場館的管理情況，今日（29日）發表報告。審計署發現，公眾游泳池在2024/25年度收入為1.429億元，開支為12.765億元，即虧蝕約11億元，另有入場人數最近連續5年都不達標，還有泳季期間救生員持續短缺、表現不理想等問題。



審計署早前審核康樂及文化事務署（康文署）對全港公眾游泳池場館的管理情況，今日（29日）發表報告。（資料圖片）

審計署今日發表《審計署署長第八十五號報告書》，其中一章節為「公眾游泳池場館的管理」。報告指，截至2025年6月，康文署根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例管理46個公眾游泳池場館，在2024/25年度，公眾游泳池的入場人數為1,260萬，收入為1.429億元，開支為12.765億元。康文署共有約2,280名員工，包括1,690名公務員及590名合約僱員，參與公眾游泳池場館及相關體育活動計劃的管理。

入場人數連續5年不達標 2020疫情差距最大達73% 2024人數回升仍差7%達標

報告亦指出，公眾游泳池入場人數近年不達標。自2018年起，康文署將管制人員報告中每年公眾游泳池入場人數的目標定為1,350萬人。然而，在2020至2024年期間，實際入場人數一直不達標，每年差距介乎7%至73%不等。即使社會在經歷2019冠狀病毒病疫情後自2023年起復常，2023及2024年的公眾游泳池入場人數並不達標，與2018及2019年的實際入場人數比較，跌幅超過10%。

審計署今日發表審計報告，指公眾游泳池入場人數近年不達標。（《審計署署長第八十五號報告書》截圖）

揭康文署無就點算及匯報泳池入場人數訂指引

審計署亦留意到，康文署沒有訂立指引，說明如何點算及在管制人員報告中匯報公眾游泳池場館的入場人數，如管制人員報告所匯報的數字沒有計及幼童（即3歲以下人士）使用公眾游泳池場館的情況，以及各游泳池場館採取不同的做法點算及匯報水運會泳客人數。康文署公眾泳池在2024年舉辦了401場水運會，只有20場，約5%入場人數在管制人員報告中獲準確匯報。

各泳池入場人數及每位泳客成本差異大 最高成本達一人$763 超出整體平均數6.5倍

報告亦指出，部份公眾游泳池場館錄得相對低的平均每天入場人數，或相對高的每名泳客的康文署單位成本，而該署已規劃不同的游泳池項目。在2024/25年度，各公眾游泳池場館在平均每天入場人數及每名泳客的康文署單位成本方面存在顯著差異，公眾游泳池場館的平均每天入場人數介乎77至3,142人不等，每名泳客的康文署整體平均成本為101元，但各場館每名泳客的康文署單位成本有顯著差異，介乎42元至763元不等。26個場館每名泳客的康文署單位成本高於整體平均101元的水平。

康文署公眾泳池點算及匯報水運會泳客人數的做法。（《審計署署長第八十五號報告書》截圖）

公眾泳池救生員持續短缺 8年間曾23次公開招聘 招聘率最高僅69%

此外，報告指康文署公眾泳池泳季期間救生員持續短缺。康文署表示，公眾游泳池場館持續面對泳季期間救生員短缺的情況。康文署在2018年1月至2025年1月期間進行了23次招聘工作以招聘救生員，當中19次的招聘工作未能達到招聘目標，招聘率介乎13%至69%不等。

根據康文署指引，若救生員嚴重短缺，為避免全面關閉泳池設施，相關分區康樂事務辦事處在必要時應靈活調配同區或鄰區游泳池場館的救生員。如救生員短缺的問題仍未紓緩，可考慮臨時關閉某些泳池設施。

非泳季期間康文署冬季工程計劃的救生員人數。（《審計署署長第八十五號報告書》截圖）

康文署雖已制定指引，但審計署發現，公眾游泳池場館因救生員短缺的局部關閉率（即泳池設施局部關閉的總日數佔預定開放總日數的百分比）在2022年為30%、2023年為36%、2024年為41%，2025年截至8月則為38%。

審計署報告指康文署公眾泳池泳季期間救生員持續短缺。（資料圖片/梁鵬威攝)

報告指出，康文署在2024年8月推出試行計劃，將6個公眾游泳池場館的救生服務外判予一個承辦商，合約為期兩年，預計合約金額約為7,590萬元。據康文署表示，由2024年8月至2025年8月期間，該救生服務承辦商共有7次沒有提供所需人手。

審計署發現，康文署需時4至305天、平均100天向承辦商扣減服務費，以及需時5至311天、平均59天向承辦商發出7封失責通知書。康文署表示，當現時的外判合約在2026年7月屆滿時，該署會檢視試行計劃的推行情況。

康文署在2024年8月推出試行計劃，將6個公眾游泳池場館的救生服務外判予1個承辦商，合約為期兩年，預計合約金額約為7590萬元。康文署表示，由2024年8月至2025年8月期間，該救生服務承辦商共有7次沒有提供所需人手。（資料圖片/倪清江攝）

報告另指2024年7公眾泳池有45救生員擅離職守

報告另引述康文署指，已調查了7個公眾游泳池場館的救生員當值情況，發現45名救生員在2024年涉嫌未經主管許可擅離當值崗位。截至2025年9月30日，康文署已完成對30名救生員的紀律調查，並已向22名救生員採取紀律處分行動，包括解僱2名合約救生員、向17名救生員（14名公務員及3名合約僱員）發出書面警告，以及終止聘用3名處於試用期的公務員救生員。

由每件事件發生至相關紀律處分行動，當中相隔的時間介乎211至388天不等，平均為314天。此外，康文署正對另外8名救生員採取紀律程序，餘下15名救生員的紀律調查則仍在進行中。審計署指，截至2025年9月30日，由涉事救生員涉嫌擅離職守的日期計算，已過了339天，康文署需加強監察救生員的表現及加快調查進度。

審計署早前審核康樂及文化事務署（康文署）對全港公眾游泳池場館的管理情況，今日（29日）發表報告。（資料圖片）

審計署早前到訪了3個游泳池場館，以及審查了租用日期在2024年7月至2025年6月期間（涵蓋每個場館各3個月），15個申請人的團體預訂申請記錄，發現在65宗申請中，有7宗申請欠缺所需資料，即獲授權教練的姓名及/或相關有效教練證書副本等證明文件，另有28宗申請是在優先使用者申請截止日期後才遞交及/或欠缺所屬體育總會的批准，但其中1宗申請卻在非優先使用者申請的截止日期之前獲批。但根據康文署指引，屬會的申請如未獲所屬體育總會／體育會正式批准或在申請截止日期後才遞交，應均當作非優先使用者申請處理。

審計署又審查了15個申請租用康文署公眾泳池的相關記錄，發現有些個案涉及不遵守指定用途的租用條款和條件，即延遲繳交租用費、取消租用泳線時數而不符合給予至少14天通知的規定及／或沒有提供足以令康文署信納的合理原因，以及不遵守租用設施可容納泳客人數上下限的規定。然而，就上述所有個案，並沒有記錄顯示康文署有按規定向相關租用人發出違規通知書，或將違規事件記錄在違規事項記錄冊內。

審計署審查了15個申請租用康文署公眾泳池的相關記錄，發現有些個案涉及不遵守指定用途的租用條款和條件。（資料圖片）

審計署建議康文署制訂多管齊下的策略，以提高公眾游泳池場館的入場人數，例如加大力度推廣游泳，並進行公眾意見調查，以更準確掌握使用者的喜好；如救生員承辦商沒有向康文署提供所需人手，立即向承辦商扣減服務費及發出失責通知書；加強措施 ，如運用科技，防止救生員日後未經許可擅離指定當值崗位，並加快調查未完成的個案；採取措施確保租用人遵守租用條款和條件，及按康文署指引向不遵守者採取跟進行動。

署方亦康文署建議根據《財務通告第 6/2016號》每年檢討公眾游泳池收費，並向財庫局提交相關收費建議，包括成本結算表；加大力度落實及推行獲財庫局和文體旅局批准的收費建議，並就公眾游泳池場館的個人入場法定收費應否設定目標收回成本比率一事，徵詢財庫局的意見。

康文署指，會查明個別游泳池場館平均每天入場人數較少的原因，並採取措施以提升使用情況；已提醒泳池員工需要嚴格監察承辦商的表現，並採取所需跟進行動以確保合約條款獲得遵從。（康樂及文化事務署）

康文署回應指，會查明個別游泳池場館平均每天入場人數較少的原因，並採取措施以提升使用情況；已提醒泳池員工需要嚴格監察承辦商的表現，並採取所需跟進行動以確保合約條款獲得遵從。該署會定期向泳池員工發出提示，提醒他們需要就不合規情況立即扣減服務費和發出失責通知書；已提醒泳池員工，在處理團體預訂申請時須嚴格遵從其指引，並會定期發出提示以確保遵從規定，並就租用人不遵守個案採取所需的跟進行動。

另就救生員短缺情況，康文署指一直非常重視救生員短缺問題的應對方法，及在各方面穩定和增加救生員的人手供應，如以不同聘用條款提供更好的薪酬待遇聘請合約救生員、就招聘工作進行全年宣傳並增加招聘次數，以及提供不同的救生員訓練計劃。面對私人市場對救生員人手的競爭，康文署表示會繼續密切留意私人機構的薪酬趨勢，以維持康文署合約救生員薪酬的吸引力。