審計報告｜天文台4年285次預報評分低於接受水平　主任會商率不足

【天文台／HKO／黃雨／紅雨／黑雨／熱帶氣旋】審計署今日（29日）發表《審計署署長第八十六號報告書》，其中一篇審查天文台的運作，並就市民最關心的氣象和地球物理服務，向天文台提出多項建議。其中天文台擬改良建立於1992年的暴雨警告系統（黃、紅、黑），2025年12月完成暴雨警告系統第一項研究，將展開第二項研究。審計署認為，天文台需訂定完成暴雨警告系統第二項研究的時間表，並根據研究結果採取適當的優化措施。



此外，審計署留意到天文台不時收到公眾就查詢熱帶氣旋警告信號，建議天文台需要加強公眾對熱帶氣旋警告系統的理解，包括在天文台網站應提供更全面資訊，例如在發出熱帶氣旋警告的考慮因素等。



天文台2021年1月至2025年10月期間，發布共14,120次天氣預報，當中285次的技巧評分低於可接受水平。（資料圖片）

2021年1月至2025年10月 有285次天氣預報評分低於可接受水平

天文台每日向公眾發布合共8次天氣預報，天文台會按指引使用客觀預報驗證系統，驗證所有已發布的天氣預報，若預報的技巧評分85分或以上，才會被視為準確，另外若晚間7時45分及11時15分的預報評分低於可接受水平，相關當值預報員須擬備書面預報檢討。

天文台2021年1月至2025年10月期間，發布共14,120次天氣預報，當中12,863次（即91%）的預報評分高於85分，即視為準確，另有285次低於可接受水平，卻沒有清楚訂明評分界線。天文台今年1月回應審計署查詢指，預報評分低於70分被視為低於可接受水平。

審計署建議，天文台需要在指引中清楚訂明何謂可接受水平，並要考慮所有時間發布的天氣預報，一旦低於可接受水平，除了口頭方式外，也要在切實可行的情況下作出書面記錄。

香港天文台台長陳栢緯。（資料圖片）

45%科學主任職系人員天氣會商出席率不足

天氣預測總部逢周一至五（公眾假期、暴雨或打風除外），每日舉行兩次例行天氣會商，目的是匯聚所有經驗，討論天氣預報，協助當值預報小組評估情況，當值預報小組會商期間會作出簡報，而非當值的科學主任職系人員可自願出席。而天文台2015年的員工通告列明期望科學主任職系人員每年出席最少50個天氣會商。

天文台2025年共舉行436次天氣會商，審計署發現65名科學主任職系人員中，有29名（即45%）出席少於50次。天文台解釋，出席率不足因2025年出現前所未有的頻繁惡劣天氣事件，同時相關人員在日常運作上肩負繁重職務，在惡劣天氣期間確保各個系統運作暢順。

審計署認為，天文台需要更新員工通告以反映最新做法，例如每年的期望出席率等，並採取措施改善相關人員的天氣會商出席率。

▼2025年9月24日 超強颱風樺加沙襲港▼



+ 22

審計署促天文台應加強公眾對熱帶氣旋警告系統的理解

天文台自2007年起，天文台會參考由8個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站所錄得的風速資料，包括流浮山、赤鱲角、青衣、長洲、打鼓嶺、啟德、沙田及西貢，發出3號和8號熱帶氣旋警告信號。

審計署留意到，天文台不時收到公眾就發出熱帶氣旋警告信號的查詢。天文台作出6點回應，其中一點強調，熱帶氣旋警告信號是本於科學的服務，以公眾安全為最優先考慮，並用作提醒公眾在強風來臨前做好所有必要的預防措施，惟受天氣預報的科技所限，預警時間愈長，預報的不確定性愈高，達到高比例符合指定的風力標準，不應是發出熱帶氣旋警告信號唯一和最終的目標。

審計署認為，天文台需要採取措施，加強公眾對熱帶氣旋警告系統的理解，包括在天文台網站應提供更全面資訊，例如在發出熱帶氣旋警告的考慮因素等。

▼2025年8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

籲天文台訂定暴雨警告系統研究時間表

1992年5月8日早上，天文台一小時錄得近110毫米雨量，當日全港多處水浸，山泥傾瀉及部分地區交通癱瘓，促成暴雨警告系統設立，即黃色、紅色和黑色暴雨警告信號。目前天文台參考分布全港各處超過100個雨量站的數據，用以決定是否發出警告信號，在水浸和山泥傾瀉風險與人口密度較高的地區，雨量站的分布較密。

天文台表示，近年來公眾關注雨量站的分布，為了分析如何將多重災害風險因素納入暴雨警告系統，從影響為依據的角度改良警告系統，已在2025年12月完成第一項研究，透過檢視雨量站分布，找出最佳設置，以反映與人口密度相關的風險或影響，結果顯示用於決定發出暴雨警告信號的雨量站，可採用多重災害風險方式微調。天文台將按該研究結果，展開第二項研究，從而提出對暴雨警告系統優化措施。

審計署認為，天文台需訂定完成暴雨警告系統第二項研究的時間表，並根據研究結果，採取適當的優化措施。