政府飲用水｜財庫局3招補鑊　邀審計署查招標疏漏　審視採購機制

財經事務及庫務局局長許正宇今日（17日）召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，成立一個跨部門專責小組審視現有政府採購機制，責成物流署持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況。他表示，物流署已通知各政策局及部門收起相關樽裝飲用水和作出相應安排。



財經事務及庫務局局長許正宇（中）今日（17日）結束休假，召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並決定採取三重行動跟進。

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

許正宇：件除了為政府同事帶來憂慮 亦引起公眾高度關注

財庫局局長許正宇今日召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件。許正宇說，今次事件除了為政府同事帶來憂慮，亦引起公眾的高度關注，所以已邀請審計署審查這次招標；他同時將親自牽頭，與其他政策局及部門成立專責小組，藉此全面審視現有的政府採購機制。他亦表示已責成物流署加緊做好相關善後工作。

財庫局的相關跟進行動包括：

（一）財庫局已主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，以查找當中有所疏漏或不足之處；

（二）由財庫局局長牽頭，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局和律政司的代表成立一個專責小組，共同審視現有政府採購機制，以堵塞可能出現的漏洞，避免日後有同類事件發生。財庫局預期可在三個月後就初步建議提交報告；

（三）已責成物流署承擔主體責任，持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況，就出現問題的樽裝飲用水合約加緊做好善後工作，並就與該供應商及其負責人有關聯的其他政府合約與相關部門全面檢視其表現。

物流署通知各部門收起相關樽裝飲用水

許正宇表示，物流署已通知各政策局及部門，收起相關樽裝飲用水和作出相應安排。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水。（廖雁雄攝）

今日（17日）在部份體育館如香港壁球中心，仍有供應涉事的「鑫樂」及「觀音山」品牌桶裝水給公眾飲用，其中在香港公園內的香港壁球中心，可見飲水機仍是觀音山牌飲用水，而同牌子空桶砌成牆。有到訪市民得悉場地正使用「觀音山」飲用水後感驚訝，稱擔心食水安全。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水，有市民繼續飲用。（廖雁雄攝）